1/4 Lausanne schlägt den Erstligisten Concordia Basel klar mit 4:1. Foto: keystone-sda.ch

Lausanne gewinnt gegen de Erstligisten Concordia Basel klar mit 4:1. Nur wenige Leute (1147 Zuschauer) sehen das Spiel im Leichtathletikstadion neben dem St. Jakob-Park. Sie sind weit vom Spielfeld entfernt, die Atmosphäre ist extrem ruhig.

Die erste Chance haben die Waadtländer, aber Alban Ajdini reagiert in der 13. Minute nicht schnell genug, um den Führungstreffer zu erzielen. Und fast im Anschluss daran gelingt es Marlon Würsten, Karlo Letica mit einem schönen Schuss zu überwinden (15.). Der Aussenseiter führt.

Die Basler haben jedoch keine Zeit, sich zu sehr zu freuen, denn nur 60 Sekunden später macht Alban Ajdini seinen Fehlschuss wieder gut und gleicht aus kurzer Distanz aus (16.). Lausanne gerät in diesem Spiel also nicht wirklich ins Wanken, zumal Beyatt Lekoueiry in der 34. Minute das 2:1 erzielt. Die Waadtländer liegen also zur Pause gegen eine tapfere und manchmal sogar gefährliche Concordia in Führung, die jedoch nicht über die Mittel verfügen, um das ganze Spiel Widerstand zu leisten.

Falls noch Zweifel am Ausgang des Spiels bestanden, beseitigt Lekoueiry diese in der 58. Minute endgültig, als er Ajdini perfekt das Tor zum 3:1 auflegt. Theo Bair erzielt in der 61. Minute den vierten Treffer und macht mit seinem ersten Tor für seinen neuen Klub die letzte halbe Stunde zu einer langweiligen Angelegenheit.