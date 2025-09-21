DE
FR
Abonnieren

Auslosung im Schweizer Cup
Diese Duelle gibts im Achtelfinal

Mit YB, Servette und dem FCZ haben sich drei weitere Super-Ligisten frühzeitig aus dem Schweizer Cup verabschiedet. Doch auf wen treffen die übrigen Klubs? Hier gibts die Auslosung der Achtelfinals im Ticker.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Teilen
Kommentieren
vor 21 Minuten

Die Achtelfinals im Überblick

Rapperswil-Jona (ChL) – St. Gallen (SL)

Aarau (ChL) – Sion (SL)

Zug 94 (1.) – Luzern (SL)

Grand-Saconnex (PL) – Basel (SL)

Cham (PL) – GC (SL)

Stade Nyonnais (ChL) – Neuchâtel Xamax (ChL)

Lausanne-Ouchy (ChL) – Winterthur (SL)

Yverdon (ChL) – Lausanne (SL)

vor 20 Minuten

Basel hat Glück – kein Super-League-Duell

Der FC Basel darf im Achtelfinal gegen den Promotion-Ligisten Grand-Saconnex ran. Alle sieben verbleibenden Super-Ligisten treffen auf einen unterklassigen Gegner. Gespielt wird am 2., 3. und 4. Dezember.

vor 23 Minuten

8. Begegnung

Yverdon (ChL) – Lausanne (SL)

vor 24 Minuten

7. Begegnung

Lausanne-Ouchy (ChL) – Winterthur (SL)

vor 24 Minuten

6. Begegnung

Stade Nyonnais (ChL) – Neuchâtel Xamax (ChL)

vor 25 Minuten

5. Begegnung

Cham (PL) – GC (SL)

vor 26 Minuten

4. Begegnung

Grand-Saconnex (PL) – Basel (SL)

vor 26 Minuten

3. Begegnung

Zug 94 (1.) – Luzern (SL)

vor 27 Minuten

2. Begegnung

Aarau (ChL) – Sion (SL)

vor 28 Minuten

1. Begegnung

Rapperswil-Jona (ChL) – St. Gallen (SL)

vor 29 Minuten

Die Auslosung beginnt

Sieben Super-Ligisten sind noch im Rennen. 

Diese Teams sind noch dabei:

GC (SL)

Winterthur (SL)

Luzern (SL)

Lausanne (SL)

Basel (SL)

St. Gallen (SL)

Sion (SL)

Stade Nyonnais (ChL)

Yverdon (ChL)

Aarau (ChL)

Rapperswil-Jona (ChL)

Neuchâtel Xamax (ChL)

Lausanne-Ouchy (ChL)

Cham (PL)

Grand-Saconnex (PL)

Zug 94 (1.)

Mehr zum Schweizer Cup
Nach YB scheitert auch Servette, FCSG zieht Kopf aus der Schlinge
Mit Video
Harter Cup-Samstag
Nach YB scheitert auch Servette, FCSG zieht Kopf aus der Schlinge
Penalty-Drama für Wil: St. Gallen zittert sich in Achtelfinal
Ostschweizer Cup-Derby
Penalty-Drama für Wil: St. Gallen zittert sich in Achtelfinal
Servette verabschiedet sich nach Frick-Patzer aus dem Cup
Yverdon düpiert Genfer
Servette verabschiedet sich nach Frick-Patzer aus dem Cup
YB-Stars erklären die Cup-Schmach gegen Aarau
Mit Video
«Mir fehlen die Worte»
YB-Stars nach Cup-Schmach gegen Aarau in Erklärungsnot
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Luzern
FC Luzern
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Luzern
        FC Luzern
        FC Basel
        FC Basel