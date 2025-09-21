Die Achtelfinals im Überblick
Rapperswil-Jona (ChL) – St. Gallen (SL)
Aarau (ChL) – Sion (SL)
Zug 94 (1.) – Luzern (SL)
Grand-Saconnex (PL) – Basel (SL)
Cham (PL) – GC (SL)
Stade Nyonnais (ChL) – Neuchâtel Xamax (ChL)
Lausanne-Ouchy (ChL) – Winterthur (SL)
Yverdon (ChL) – Lausanne (SL)
Basel hat Glück – kein Super-League-Duell
Der FC Basel darf im Achtelfinal gegen den Promotion-Ligisten Grand-Saconnex ran. Alle sieben verbleibenden Super-Ligisten treffen auf einen unterklassigen Gegner. Gespielt wird am 2., 3. und 4. Dezember.
Die Auslosung beginnt
Sieben Super-Ligisten sind noch im Rennen.
Diese Teams sind noch dabei:
GC (SL)
Winterthur (SL)
Luzern (SL)
Lausanne (SL)
Basel (SL)
St. Gallen (SL)
Sion (SL)
Stade Nyonnais (ChL)
Yverdon (ChL)
Aarau (ChL)
Rapperswil-Jona (ChL)
Neuchâtel Xamax (ChL)
Lausanne-Ouchy (ChL)
Cham (PL)
Grand-Saconnex (PL)
Zug 94 (1.)