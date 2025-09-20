Die heutigen Cup-Spiele mit Super-League-Beteiligung
Prishtina Bern (1.) – FC Sion 0:1*
FC Wil (CHL) – FC St. Gallen 0:0*
FC Aarau (CHL) - BSC Young Boys 1:0*
20.30 Uhr: Yverdon Sport (CHL) – Servette FC
30. Minute, Aarau-YB: Kein Durchkommen für YB
Die Berner halten den Ball viel in den eigenen Reihen, beissen sich an der disziplinierten Aarauer Defensive aber die Zähne aus. Das Passspiel am gegnerischen Strafraum wird immer wieder von einem Gegenspieler unterbunden. Colley wagt es deshalb aus der Distanz, zielt aber zu zentral und schiesst den Ball so nur in die Hände von Aarau-Keeper Hübel.
28. Minute, Wil – St. Gallen
Wils Ndau bekommt eine Gelbe Karte, weil er Vandermersch in einem Kopfballduell am Kopf trifft. Jedoch trifft er ihn mit seinem eigenen Kopf, nicht mit dem Arm – ein Fehlentscheid. Vandermersch blutet und muss behandelt werden.
In der 24. Minute sah zudem FCSG-Boukhalfa den gelben Karton, weil er gegen Selmonaj zu spät kommt.
25. Minute, Wil – St. Gallen
Wils Staubli scheitert in der 23. Minute mit einem Schlenzer von der rechten Strafraumgrenze an Watkowiak im FCSG-Tor. Zwei Minuten später wird sein Abschluss von einem Verteidiger geblockt. Wil ist hier im Spiel angekommen und gefährlicher.
25. Minute, Prishtina Bern-Sion
Die Sittener sind in Bern nach wie vor spielbestimmend und kommen zu einer Reihe von Eckbällen. Torgefahr entsteht daraus aber nicht, weshalb das Polster weiterhin nur knapp ist.
20. Minute, Wil – St. Gallen
Zwei St. Galler liegen am Boden, der FCSG spielt weiter. Goalie Muslija reklamiert zu heftig und holt sich die Gelbe Karte ab.
22. Minute, Aarau-YB
Aarau kommt zu einer guten Chance auf das 2:0: Nach einem Seitenwechsel schlägt Raveloson am Ball vorbei und eröffnet Obexer so eine gute Tormöglichkeit. Der Aarauer Captain läuft auf das YB-Tor zu, zögert aber zu lange mit dem Abschluss. So kann Andrew dazwischen gehen und die Situation bereinigen.
17. Minute, Aarau-YB: Fernandes sieht Gelb
Der Mittelfeldmann der Young Boys steigt zu hart in einen Zweikampf gegen Zoukit. Dafür wird er als erster Spieler am heutigen Abend verwarnt.