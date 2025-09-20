28. Minute, Wil – St. Gallen

Wils Ndau bekommt eine Gelbe Karte, weil er Vandermersch in einem Kopfballduell am Kopf trifft. Jedoch trifft er ihn mit seinem eigenen Kopf, nicht mit dem Arm – ein Fehlentscheid. Vandermersch blutet und muss behandelt werden.

In der 24. Minute sah zudem FCSG-Boukhalfa den gelben Karton, weil er gegen Selmonaj zu spät kommt.