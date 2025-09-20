DE
Schweizer Cup im Ticker
Aarau düpiert YB in der Startphase

Sion, St. Gallen, YB und Servette: Diese vier Teams aus der Super League treten heute in der zweiten Cup-Runde an. Dabei warten tückische Gegner aus den unteren Ligen. Schafft einer der Unterklassigen eine Überraschung? Im Cup-Ticker bist du live mit dabei.
Gian-Andri Baumgartner und Carlo Steiner
15:36 Uhr

Die heutigen Cup-Spiele mit Super-League-Beteiligung

Prishtina Bern (1.) – FC Sion 0:1*
FC Wil (CHL) – FC St. Gallen 0:0*
FC Aarau (CHL) - BSC Young Boys 1:0*
20.30 Uhr: Yverdon Sport (CHL) – Servette FC

vor 3 Minuten

30. Minute, Aarau-YB: Kein Durchkommen für YB

Die Berner halten den Ball viel in den eigenen Reihen, beissen sich an der disziplinierten Aarauer Defensive aber die Zähne aus. Das Passspiel am gegnerischen Strafraum wird immer wieder von einem Gegenspieler unterbunden. Colley wagt es deshalb aus der Distanz, zielt aber zu zentral und schiesst den Ball so nur in die Hände von Aarau-Keeper Hübel.

vor 3 Minuten
Gelbe Karte
Gelbe Karte

28. Minute, Wil – St. Gallen

Wils Ndau bekommt eine Gelbe Karte, weil er Vandermersch in einem Kopfballduell am Kopf trifft. Jedoch trifft er ihn mit seinem eigenen Kopf, nicht mit dem Arm – ein Fehlentscheid. Vandermersch blutet und muss behandelt werden. 

In der 24. Minute sah zudem FCSG-Boukhalfa den gelben Karton, weil er gegen Selmonaj zu spät kommt. 

vor 7 Minuten
«
Wil wirkte zu Beginn etwas nervös. Aber seit ein paar Minuten sind die Gastgeber in der Partie angekommen. Die Wiler haben bislang die gefährlicheren Abschlüsse.
Blick-Reporter Florian Raz aus dem Bergholz
»
vor 7 Minuten

25. Minute, Wil – St. Gallen

Wils Staubli scheitert in der 23. Minute mit einem Schlenzer von der rechten Strafraumgrenze an Watkowiak im FCSG-Tor. Zwei Minuten später wird sein Abschluss von einem Verteidiger geblockt. Wil ist hier im Spiel angekommen und gefährlicher. 

vor 8 Minuten

25. Minute, Prishtina Bern-Sion

Die Sittener sind in Bern nach wie vor spielbestimmend und kommen zu einer Reihe von Eckbällen. Torgefahr entsteht daraus aber nicht, weshalb das Polster weiterhin nur knapp ist.

vor 11 Minuten
Gelbe Karte
Gelbe Karte

20. Minute, Wil – St. Gallen

Zwei St. Galler liegen am Boden, der FCSG spielt weiter. Goalie Muslija reklamiert zu heftig und holt sich die Gelbe Karte ab. 

vor 11 Minuten

22. Minute, Aarau-YB

Aarau kommt zu einer guten Chance auf das 2:0: Nach einem Seitenwechsel schlägt Raveloson am Ball vorbei und eröffnet Obexer so eine gute Tormöglichkeit. Der Aarauer Captain läuft auf das YB-Tor zu, zögert aber zu lange mit dem Abschluss. So kann Andrew dazwischen gehen und die Situation bereinigen.

vor 12 Minuten
«
Es hat sich ein Fehler auf das Matchblatt geschlichen. Edis Bytyqi taucht zwar zweimal auf der verteilten Aufstellung auf, aber es gibt ihn nur einmal. Und er sitzt auf der Bank. Statt ihm verteidigt hinten links Loris Schreiber mit der 19 auf dem Rücken.
Blick-Reporter Florian Raz aus dem Bergholz
»
vor 14 Minuten
«
Bitter für St. Gallens Enoch Owusu. Er ist für den an den Adduktoren verletzten Chima Okoroji ins Team gerutscht. Jetzt muss er selber verletzt raus. Für ihn kommt Christian Witzig.
Blick-Reporter Florian Raz aus dem Bergholz in Wil
»
vor 15 Minuten
Gelbe Karte
Gelbe Karte

17. Minute, Aarau-YB: Fernandes sieht Gelb

Der Mittelfeldmann der Young Boys steigt zu hart in einen Zweikampf gegen Zoukit. Dafür wird er als erster Spieler am heutigen Abend verwarnt.

