Der FC Thun will in der Conference League endlich punkten. Gegen Heart of Midlothian setzen die Berner Oberländer auf den Schwung aus dem Spektakel von Lausanne – auch wenn Captain Bürki derzeit nicht immer genügend Schlaf bekommt.

Darum gehts Thun will gegen Heart of Midlothian nach zwei Niederlagen erste Conference-League-Punkte holen

Das 5:4 in Lausanne nach 1:4-Rückstand gibt laut Trainer Privitelli neue Energie für das Team

Captain Marco Bürki hat als junger Vater wenig Schlaf und erwartet harte Zweikämpfe gegen Hearts

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Das 5:4 in Lausanne wirkt beim FC Thun noch immer nach. Nach einem 1:4-Rückstand drehten die Berner Oberländer am Sonntag die Partie und holten sich den Sieg in der Nachspielzeit. Erstmals überhaupt seit der Einführung der Super League 2003 gewinnt ein Team nach einem Drei-Tore-Rückstand. Nun soll der Schwung bis in die Conference League tragen.

«Die körpereigenen Drogen sind noch ein bisschen oben, es ist noch etwas Dopamin übrig», sagt Trainer Gian-Luca Privitelli vor dem Heimspiel gegen Heart of Midlothian.

Seine Mannschaft habe sich zuletzt gegen Hajduk Split und Lugano ordentlich präsentiert, aber nicht belohnt. Dass es gegen Lausanne jetzt endlich geklappt hat, habe eine «Riesenenergie» freigesetzt. «Dadurch sind wir auch noch etwas näher zusammengerückt», sagt Privitelli.

Papa Bürki: «Habe wenig Schlaf gehabt die letzten Tage»

Auch für Captain Marco Bürki war es ein besonderer Sonntag: Er stand erstmals auf dem Platz, seit er Vater einer Tochter geworden ist. Jetzt soll gegen die Schotten der zweite Sieg als Papa folgen – und damit die ersten europäischen Punkte für den Schweizer Meister. Nach den Niederlagen gegen Twente und Hajduk Split steht dieser noch mit leeren Händen da.

Bürki ist bereit für die nächste Aufgabe. «Natürlich habe ich sicher wenig Schlaf gehabt die letzten Tage, aber mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingependelt», sagt der Verteidiger.

Jetzt erwarten Bürki harte Zweikämpfe

Wie sorgt ein Fussballprofi mit einem Neugeborenen trotzdem für genügend Erholung? «Vor dem Spiel schläft man vielleicht in einem anderen Zimmer – das ist sicher eine Möglichkeit, dass man zu Schlaf kommt.»

Gegen die Hearts dürfte Bürki gefordert sein. Ihn erwarten intensive Zweikämpfe und lange Bälle – klassischer schottischer Fussball. Sein Team sei darauf aber vorbereitet. «Wir haben ja körperliche Spieler, also werden wir dort nicht zurückstecken», sagt Bürki.

Nur auf Kick-and-Rush dürfe sich Thun aber nicht einstellen. Privitelli lobt den modernen Spielstil des Drittplatzierten in der «Scottish Premiership». Bürki rechnet deshalb mit einer intensiven Partie. Sein grosses Ziel: «Zu null spielen.»

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