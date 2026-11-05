Darum gehts
- Thun will gegen Heart of Midlothian nach zwei Niederlagen erste Conference-League-Punkte holen
- Das 5:4 in Lausanne nach 1:4-Rückstand gibt laut Trainer Privitelli neue Energie für das Team
- Captain Marco Bürki hat als junger Vater wenig Schlaf und erwartet harte Zweikämpfe gegen Hearts
Das 5:4 in Lausanne wirkt beim FC Thun noch immer nach. Nach einem 1:4-Rückstand drehten die Berner Oberländer am Sonntag die Partie und holten sich den Sieg in der Nachspielzeit. Erstmals überhaupt seit der Einführung der Super League 2003 gewinnt ein Team nach einem Drei-Tore-Rückstand. Nun soll der Schwung bis in die Conference League tragen.
«Die körpereigenen Drogen sind noch ein bisschen oben, es ist noch etwas Dopamin übrig», sagt Trainer Gian-Luca Privitelli vor dem Heimspiel gegen Heart of Midlothian.
Seine Mannschaft habe sich zuletzt gegen Hajduk Split und Lugano ordentlich präsentiert, aber nicht belohnt. Dass es gegen Lausanne jetzt endlich geklappt hat, habe eine «Riesenenergie» freigesetzt. «Dadurch sind wir auch noch etwas näher zusammengerückt», sagt Privitelli.
Papa Bürki: «Habe wenig Schlaf gehabt die letzten Tage»
Auch für Captain Marco Bürki war es ein besonderer Sonntag: Er stand erstmals auf dem Platz, seit er Vater einer Tochter geworden ist. Jetzt soll gegen die Schotten der zweite Sieg als Papa folgen – und damit die ersten europäischen Punkte für den Schweizer Meister. Nach den Niederlagen gegen Twente und Hajduk Split steht dieser noch mit leeren Händen da.
Bürki ist bereit für die nächste Aufgabe. «Natürlich habe ich sicher wenig Schlaf gehabt die letzten Tage, aber mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingependelt», sagt der Verteidiger.
Jetzt erwarten Bürki harte Zweikämpfe
Wie sorgt ein Fussballprofi mit einem Neugeborenen trotzdem für genügend Erholung? «Vor dem Spiel schläft man vielleicht in einem anderen Zimmer – das ist sicher eine Möglichkeit, dass man zu Schlaf kommt.»
Gegen die Hearts dürfte Bürki gefordert sein. Ihn erwarten intensive Zweikämpfe und lange Bälle – klassischer schottischer Fussball. Sein Team sei darauf aber vorbereitet. «Wir haben ja körperliche Spieler, also werden wir dort nicht zurückstecken», sagt Bürki.
Nur auf Kick-and-Rush dürfe sich Thun aber nicht einstellen. Privitelli lobt den modernen Spielstil des Drittplatzierten in der «Scottish Premiership». Bürki rechnet deshalb mit einer intensiven Partie. Sein grosses Ziel: «Zu null spielen.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Panathinaikos Athen
2
5
6
2
FC Lugano
2
4
6
3
SK Brann
2
4
6
3
Trabzonspor
2
4
6
5
FC Twente Enschede
2
4
6
6
AS Monaco
2
4
6
7
St. Truidense VV
2
3
6
8
HNK Hajduk Split
2
2
6
9
Brighton & Hove Albion
2
4
4
10
FC Kopenhagen
2
3
4
11
CS Universitatea Craiova 1948
2
2
4
12
Mjällby AIF
2
2
4
13
Ajax Amsterdam
2
1
3
13
FK Borac Banja Luka
2
1
3
15
Atalanta BC
2
0
3
16
SC Braga
2
-1
3
17
KAA Gent
2
-1
3
18
SC Freiburg
2
-2
3
19
FC Nordsjaelland
2
0
2
20
KF Egnatia Rrogozhine
2
0
2
20
Riga FC
2
0
2
22
FK Crvena Zvezda Belgrade
2
-1
1
23
ZSKA Sofia
2
-1
1
24
FK Jablonec
2
-1
1
25
FC Midtjylland
2
-1
1
26
AGF Aarhus
2
-1
1
27
Pafos FC
2
-2
1
28
FC Iberia 1999
2
-2
1
28
Heart of Midlothian FC
2
-2
1
30
Getafe CF
2
-3
1
31
FC Kairat Almaty
2
-4
1
32
FC Thun
2
-2
0
33
Lincoln Red Imps FC
2
-4
0
34
Kuopion Palloseura
2
-4
0
35
Inter Club de Escaldes
2
-4
0
36
FK Kauno Zalgiris
2
-7
0