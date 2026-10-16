DE
FR
Abonnieren

Uefa-Sperre umgangen?
Serben-Fans sorgen in Lugano für Ärger

Trotz Uefa-Reiseverbot sind zahlreiche Fans von Roter Stern Belgrad beim Lugano-Sieg in der AIL Arena. Die Tessiner mussten während des Spiels sogar rund 50 Personen umplatzieren.
Publiziert: vor 10 Minuten
Kommentieren
1/5
Auf der Haupttribüne stimmten serbische Fans Fangesänge an.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Darum gehts

  • Lugano siegte zum Conference-League-Start vor 8000 Fans
  • Trotz Uefa-Verbot waren viele Roter-Stern-Fans da
  • Tickets kamen via Belgrad; 50 wurden umplatziert
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Mit einem Sieg ist Lugano in die Conference League gestartet. Fast 8000 Zuschauer haben das irre Spiel mit dem Tessiner Schlussfurioso in der AIL Arena verfolgt. Dass das Stadion bei der Europacup-Premiere nicht als ausverkauft gemeldet wurde, liegt an den Gästefans. Die Uefa hatte ihnen aufgrund disziplinarischer Sanktionen im Zusammenhang mit den Vorfällen beim Spiel gegen Viktoria Pilsen die Reise nach Lugano untersagt.

Trotzdem waren zahlreiche serbische Fans in der AIL Arena anwesend. Viele reisten aus dem Tessin, der Deutschschweiz oder sogar aus Deutschland an. Wie sich nun herausstellt, befanden sich offenbar auch Fans darunter, die von der Uefa-Sperre betroffen gewesen wären. Das geht aus einem Statement des FC Lugano hervor.

Mehr zum Thema
b10_15967.png
Das grosse Cup-Stolper-Ranking
Welcher Klub unter Druck ist, wo es nach Sensation riecht
Riesiger Jubel bei Mattia Croci-Torti.
Mit Video
«… Der hat keinen Respekt»
Luganos Croci-Torti teilt gegen Belgrad-Coach Riera aus
Lugano dreht das Spiel und gewinnt in letzter Minute.
Mit Video
Dramatische Schlussphase
Lugano kämpft sich zurück und schlägt Roter Stern
Die Vorfreude bei Mattia Croci-Torti auf den Europacup ist riesig.
«Europa kehrt zurück»
Für Lugano-Coach Croci-Torti geht ein Traum in Erfüllung

Lugano musste Fans umplatzieren

Der Klub sah sich während des Spiels sogar gezwungen, rund 50 Personen «aufgrund ihres Verhaltens» in andere Sektoren umzuplatzieren. Wie konnte es dazu kommen? «Der FC Lugano hält fest, dass der gastgebende Klub gemäss Uefa-Reglement verpflichtet ist, dem Gastverein 50 Tickets der Kategorie 1 auf der Haupttribüne zur Verfügung zu stellen, und zwar im Bereich zwischen der Strafraumlinie und der Mittellinie. Darüber hinaus hat der Gastverein das Recht, bis zu 150 zusätzliche Tickets zu erwerben. Roter Stern Belgrad hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Tickets eigenständig an seine Fans weiterverkauft», schreibt der FC Lugano.

Offenbar gelangten über diesen Weg auch rund 100 Tickets an Leute der aktiven Fanszene. Ob und wie die Uefa auf die Vorkommnisse reagiert, bleibt abzuwarten. Für zusätzliche Brisanz sorgten die serbischen Fans während der ersten Halbzeit, als sie Gesänge zum Konflikt zwischen Serbien und Kosovo anstimmten.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Conference League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
1
4
3
2
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
1
3
3
3
Trabzonspor
Trabzonspor
1
2
3
4
Atalanta BC
Atalanta BC
1
2
3
5
Mjällby AIF
Mjällby AIF
1
2
3
5
St. Truidense VV
St. Truidense VV
1
2
3
7
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
7
SC Freiburg
SC Freiburg
1
1
3
9
AS Monaco
AS Monaco
1
1
3
10
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
1
1
3
10
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
1
1
3
10
SK Brann
SK Brann
1
1
3
13
FC Twente Enschede
FC Twente Enschede
1
1
3
13
KAA Gent
KAA Gent
1
1
3
15
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1
0
1
15
FC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland
1
0
1
15
Getafe CF
Getafe CF
1
0
1
15
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
1
0
1
19
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
1
0
1
19
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC
1
0
1
19
KF Egnatia Rrogozhine
KF Egnatia Rrogozhine
1
0
1
19
Riga FC
Riga FC
1
0
1
23
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
1
-1
0
23
FK Jablonec
FK Jablonec
1
-1
0
25
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
1
-1
0
25
FK Borac Banja Luka
FK Borac Banja Luka
1
-1
0
25
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
1
-1
0
28
ZSKA Sofia
ZSKA Sofia
1
-1
0
29
AGF Aarhus
AGF Aarhus
1
-1
0
29
FC Thun
FC Thun
1
-1
0
31
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
1
-2
0
32
Pafos FC
Pafos FC
1
-2
0
33
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
1
-2
0
33
Inter Club de Escaldes
Inter Club de Escaldes
1
-2
0
35
SC Braga
SC Braga
1
-3
0
36
FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
1
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
20770559 2443_1
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        20770559 2443_1
        FC Lugano