Trotz Uefa-Reiseverbot sind zahlreiche Fans von Roter Stern Belgrad beim Lugano-Sieg in der AIL Arena. Die Tessiner mussten während des Spiels sogar rund 50 Personen umplatzieren.

Darum gehts Lugano siegte zum Conference-League-Start vor 8000 Fans

Trotz Uefa-Verbot waren viele Roter-Stern-Fans da

Tickets kamen via Belgrad; 50 wurden umplatziert

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Mit einem Sieg ist Lugano in die Conference League gestartet. Fast 8000 Zuschauer haben das irre Spiel mit dem Tessiner Schlussfurioso in der AIL Arena verfolgt. Dass das Stadion bei der Europacup-Premiere nicht als ausverkauft gemeldet wurde, liegt an den Gästefans. Die Uefa hatte ihnen aufgrund disziplinarischer Sanktionen im Zusammenhang mit den Vorfällen beim Spiel gegen Viktoria Pilsen die Reise nach Lugano untersagt.

Trotzdem waren zahlreiche serbische Fans in der AIL Arena anwesend. Viele reisten aus dem Tessin, der Deutschschweiz oder sogar aus Deutschland an. Wie sich nun herausstellt, befanden sich offenbar auch Fans darunter, die von der Uefa-Sperre betroffen gewesen wären. Das geht aus einem Statement des FC Lugano hervor.

Lugano musste Fans umplatzieren

Der Klub sah sich während des Spiels sogar gezwungen, rund 50 Personen «aufgrund ihres Verhaltens» in andere Sektoren umzuplatzieren. Wie konnte es dazu kommen? «Der FC Lugano hält fest, dass der gastgebende Klub gemäss Uefa-Reglement verpflichtet ist, dem Gastverein 50 Tickets der Kategorie 1 auf der Haupttribüne zur Verfügung zu stellen, und zwar im Bereich zwischen der Strafraumlinie und der Mittellinie. Darüber hinaus hat der Gastverein das Recht, bis zu 150 zusätzliche Tickets zu erwerben. Roter Stern Belgrad hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Tickets eigenständig an seine Fans weiterverkauft», schreibt der FC Lugano.

Offenbar gelangten über diesen Weg auch rund 100 Tickets an Leute der aktiven Fanszene. Ob und wie die Uefa auf die Vorkommnisse reagiert, bleibt abzuwarten. Für zusätzliche Brisanz sorgten die serbischen Fans während der ersten Halbzeit, als sie Gesänge zum Konflikt zwischen Serbien und Kosovo anstimmten.

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