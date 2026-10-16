Lugano dreht gegen Roter Stern Belgrad in den Schlussminuten einen Rückstand und bleibt auch im 18. Saisonspiel ungeschlagen. Danach teilt Mattia Croci-Torti gegen seinen Trainerkollegen Albert Riera aus.

Darum gehts Lugano dreht gegen Roter Stern in den Schlussminuten einen Rückstand und bleibt weiter ungeschlagen

Riera nennt Luganos Sieg Glück, Croci-Torti sieht darin Respektlosigkeit gegenüber dem Team

Moncada erzielt nach Einwechslung das 2:2; Croci-Torti fordert volle Bereitschaft der Bank

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Lugano dreht gegen Roter Stern Belgrad in den Schlussminuten einen Rückstand und bleibt auch im 18. Saisonspiel ungeschlagen. Für Trainer Albert Riera (44) ist das vor allem Glück. Der Spanier ist überzeugt, dass seine Mannschaft bei einer Wiederholung des Spiels neun von zehn Mal gewinnen würde.

Das lässt Lugano-Coach Mattia Croci-Torti (44) nicht auf sich sitzen. Er kontert deutlich: «Wer bei unserem Sieg von Glück spricht, hat keinen Respekt vor meinem Team.» Eine klare Ansage. «Crus» hebt vor allem die geschlossene Mannschaftsleistung hervor. Sein Team habe trotz Schwierigkeiten und eines starken Gegners nie aufgegeben. Das stimmt. Zeitweise bekundeten die Tessiner aber tatsächlich sehr viel Mühe mit der Spielweise der Serben.

Cimignani schwärmt von Moncada

Zur Wahrheit gehört denn auch, dass Lugano einmal mehr auf Dereck Moncada (18) zählen kann. Der Teenager aus Honduras kommt erst in der Schlussphase und leitet mit seinem Treffer zum 2:2 die spektakuläre Wende ein. Wettbewerbsübergreifend steht er damit bereits bei sieben Toren und zwei Assists.

Beeindruckende Zahlen, die auch bei seinen Mitspielern für Begeisterung sorgen. «Ich bin überglücklich für ihn. Er ist ein super Junge und ein riesiges Talent. Hoffentlich macht er so weiter», sagt Yanis Cimignani (24). Gehört Moncada mittlerweile in die Startelf? «Das muss der Trainer entscheiden», meint der Franzose.

Klare Ansage an Ersatzspieler

Croci-Torti will sich auf diese Diskussion gar nicht erst einlassen. Viel lieber betont er, dass es die ganze Mannschaft brauche: «Um solche Spiele zu gewinnen, brauchen wir nicht einfach elf Spieler, sondern eine ganze Mannschaft, die daran glaubt. Alle müssen bereit sein. Niemand darf schmollen oder dem Trainer böse sein, weil er bei einem so wichtigen Spiel nicht in der Startelf steht oder nicht zum Einsatz kommt.»

Für Croci-Torti sind alle Stammspieler – auch David Beckham Castro (23), der den entscheidenden Penalty herausgeholt hat. Wie Moncada hat der Kolumbianer auch schon gegen Luzern viel Schwung in die Mannschaft gebracht. «Wer auf der Bank sitzt, muss bis zum Schluss daran glauben. Wer das versteht, ist dabei. Wer es nicht versteht, fällt dieses Jahr komplett aus meiner Rotation.» Moncada und Beckham Castro haben das bestens verstanden.