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«… der hat keinen Respekt»
Luganos Croci-Torti teilt gegen Belgrad-Coach Riera aus

Lugano dreht gegen Roter Stern Belgrad in den Schlussminuten einen Rückstand und bleibt auch im 18. Saisonspiel ungeschlagen. Danach teilt Mattia Croci-Torti gegen seinen Trainerkollegen Albert Riera aus.
Publiziert: vor 33 Minuten
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Riesiger Jubel bei Mattia Croci-Torti.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Lugano dreht gegen Roter Stern in den Schlussminuten einen Rückstand und bleibt weiter ungeschlagen
  • Riera nennt Luganos Sieg Glück, Croci-Torti sieht darin Respektlosigkeit gegenüber dem Team
  • Moncada erzielt nach Einwechslung das 2:2; Croci-Torti fordert volle Bereitschaft der Bank
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Lugano dreht gegen Roter Stern Belgrad in den Schlussminuten einen Rückstand und bleibt auch im 18. Saisonspiel ungeschlagen. Für Trainer Albert Riera (44) ist das vor allem Glück. Der Spanier ist überzeugt, dass seine Mannschaft bei einer Wiederholung des Spiels neun von zehn Mal gewinnen würde.

Das lässt Lugano-Coach Mattia Croci-Torti (44) nicht auf sich sitzen. Er kontert deutlich: «Wer bei unserem Sieg von Glück spricht, hat keinen Respekt vor meinem Team.» Eine klare Ansage. «Crus» hebt vor allem die geschlossene Mannschaftsleistung hervor. Sein Team habe trotz Schwierigkeiten und eines starken Gegners nie aufgegeben. Das stimmt. Zeitweise bekundeten die Tessiner aber tatsächlich sehr viel Mühe mit der Spielweise der Serben.

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Cimignani schwärmt von Moncada

Zur Wahrheit gehört denn auch, dass Lugano einmal mehr auf Dereck Moncada (18) zählen kann. Der Teenager aus Honduras kommt erst in der Schlussphase und leitet mit seinem Treffer zum 2:2 die spektakuläre Wende ein. Wettbewerbsübergreifend steht er damit bereits bei sieben Toren und zwei Assists.

Beeindruckende Zahlen, die auch bei seinen Mitspielern für Begeisterung sorgen. «Ich bin überglücklich für ihn. Er ist ein super Junge und ein riesiges Talent. Hoffentlich macht er so weiter», sagt Yanis Cimignani (24). Gehört Moncada mittlerweile in die Startelf? «Das muss der Trainer entscheiden», meint der Franzose.

Klare Ansage an Ersatzspieler

Croci-Torti will sich auf diese Diskussion gar nicht erst einlassen. Viel lieber betont er, dass es die ganze Mannschaft brauche: «Um solche Spiele zu gewinnen, brauchen wir nicht einfach elf Spieler, sondern eine ganze Mannschaft, die daran glaubt. Alle müssen bereit sein. Niemand darf schmollen oder dem Trainer böse sein, weil er bei einem so wichtigen Spiel nicht in der Startelf steht oder nicht zum Einsatz kommt.»

Für Croci-Torti sind alle Stammspieler – auch David Beckham Castro (23), der den entscheidenden Penalty herausgeholt hat. Wie Moncada hat der Kolumbianer auch schon gegen Luzern viel Schwung in die Mannschaft gebracht. «Wer auf der Bank sitzt, muss bis zum Schluss daran glauben. Wer das versteht, ist dabei. Wer es nicht versteht, fällt dieses Jahr komplett aus meiner Rotation.» Moncada und Beckham Castro haben das bestens verstanden.

Conference League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
1
4
3
2
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
1
3
3
3
Trabzonspor
Trabzonspor
1
2
3
4
Atalanta BC
Atalanta BC
1
2
3
5
Mjällby AIF
Mjällby AIF
1
2
3
5
St. Truidense VV
St. Truidense VV
1
2
3
7
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
7
SC Freiburg
SC Freiburg
1
1
3
9
AS Monaco
AS Monaco
1
1
3
10
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
1
1
3
10
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
1
1
3
10
SK Brann
SK Brann
1
1
3
13
FC Twente Enschede
FC Twente Enschede
1
1
3
13
KAA Gent
KAA Gent
1
1
3
15
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1
0
1
15
FC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland
1
0
1
15
Getafe CF
Getafe CF
1
0
1
15
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
1
0
1
19
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
1
0
1
19
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC
1
0
1
19
KF Egnatia Rrogozhine
KF Egnatia Rrogozhine
1
0
1
19
Riga FC
Riga FC
1
0
1
23
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
1
-1
0
23
FK Jablonec
FK Jablonec
1
-1
0
25
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
1
-1
0
25
FK Borac Banja Luka
FK Borac Banja Luka
1
-1
0
25
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
1
-1
0
28
ZSKA Sofia
ZSKA Sofia
1
-1
0
29
AGF Aarhus
AGF Aarhus
1
-1
0
29
FC Thun
FC Thun
1
-1
0
31
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
1
-2
0
32
Pafos FC
Pafos FC
1
-2
0
33
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
1
-2
0
33
Inter Club de Escaldes
Inter Club de Escaldes
1
-2
0
35
SC Braga
SC Braga
1
-3
0
36
FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
1
-4
0
Playoffs
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