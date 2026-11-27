Nach der Niederlage in Jablonec rücken für Lugano die sportlichen Sorgen kurz in den Hintergrund. Croci-Tortis Gedanken sind bei den tragischen Autounfällen im Tessin und den betroffenen Familien.

Darum gehts Lugano verliert erstmals in der Conference League

Trainer Croci-Torti ist nicht zufrieden mit dem Auftritt

Beim RSI-Interview wird der Coach wegen Unfällen im Tessin emotional

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Luganos Europabilanz war bis zum Gastspiel im Norden Tschechiens makellos: Siege gegen Roter Stern Belgrad, Getafe und Zalgiris, dazu die Tabellenführung in der Conference League. Doch ausgerechnet gegen Jablonec, den Tabellenachten der tschechischen Liga, kassieren die Tessiner ihre erste Niederlage im Wettbewerb.

Eine Pleite, die durchaus vermeidbar gewesen wäre. Schliesslich hält sich die Qualität des Gegners in Grenzen. Doch bei eisiger Kälte und zeitweisem Schneefall findet Lugano nie zu seinem gewohnten Spiel.

«Darf nicht passieren»

Hat sich Mattia Croci-Torti (44) mit seinen sieben Änderungen in der Startelf verzockt? Der Trainer will davon nichts wissen. «Es ist egal, wer spielt. Wir dürfen dem Gegner keine Geschenke machen. Und genau das haben wir gegen Jablonec getan. Solche Dinge dürfen nicht passieren», sagt er gegenüber RSI.

Dabei spricht Croci-Torti unter anderem das Foul an, das zum Freistoss und damit zum ersten Gegentor führt. Gleich zwei Lugano-Spieler versuchen vergeblich, einem Jablonec-Akteur den Ball abzunehmen. Stattdessen bringen sie ihn zu Fall. Und auch beim anschliessenden Freistoss lässt die Defensive die nötige Konsequenz vermissen.

Croci-Torti denkt an seine Heimat

Für Lugano ist es bereits die zweite Niederlage in den letzten drei Partien. Doch die Pleite in Tschechien schmerzt Croci-Torti noch aus einem ganz anderen Grund. Seine Gedanken sind auch bei den schweren Autounfällen, die sich in den vergangenen Tagen auf Tessiner Strassen ereignet haben.

«Es gibt viel Leid, und viele Familien hätten es vielleicht gebraucht, einen FC Lugano zu sehen, der ihnen für einen Moment die Sorgen nehmen kann. Schliesslich tragen wir unsere Heimat im Herzen und leiden natürlich mit angesichts dessen, was in diesen Tagen passiert. Deshalb wollten wir unbedingt etwas Positives beitragen. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir werden versuchen, dies am kommenden Sonntag in Luzern nachzuholen», sagt ein sichtlich emotionaler Croci-Torti zum Tessiner TV-Sender.