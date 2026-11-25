Erst in knapp drei Monaten wird Niccolò Bernardazzi 16 Jahre alt, doch den ersten Profivertrag hat er bereits in der Tasche. Das teilt der FC Lugano am Mittwochnachmittag mit.
«Bernardazzi zeichnet sich in dieser Saison durch seine Qualität und konstante Leistung aus», schreiben die Tessiner. Zudem habe der Spieler des U16-Teams eine «hervorragende individuelle Technik, ausgeprägtes Spielverständnis und eine gute Offensivstärke».
Des Weiteren ist Bernardazzi Teil der U16-Nationalmannschaft «Take Your Time». Dabei handelt es sich um eine nationale Auswahl, die Talente unterstützt, deren körperliche Entwicklung im Vergleich zu jener ihrer Altersgenossen verzögert verläuft.
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