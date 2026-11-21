In Sonvico TI ist eine 17-Jährige bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Drei weitere Insassen wurden verletzt und ins Spital gebracht. Das Auto war kurz vor Mitternacht aus ungeklärten Gründen von der Strasse abgekommen.

Darum gehts Bei einem Verkehrsunfall in Sonvico TI starb eine 17-Jährige, drei Jugendliche wurden verletzt

Das Auto kam nahe einer Haarnadelkurve von der Strasse ab und stoppte erst nach rund 70 Metern

Die drei Verletzten kamen mit Ambulanzen ins Spital, die Polizei ermittelt zur Unfallursache

Daniel Macher Redaktor News

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Sonvico TI ist in der Nacht auf Samstag eine 17-jährige Frau ums Leben gekommen. Drei weitere Jugendliche wurden verletzt und ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz vor Mitternacht auf der Strada della Castellanza. Wie die Kantonspolizei mitteilt, war ein 18-jähriger Schweizer aus der Region Lugano mit drei weiteren Personen unterwegs, als das Auto aus noch ungeklärten Gründen in der Nähe einer Haarnadelkurve von der Strasse abkam.

Das Fahrzeug geriet in einen Graben und kam erst rund 70 Meter weiter zum Stillstand. Neben dem 18-jährigen Lenker befanden sich ein gleichaltriger Beifahrer sowie ein 17-jähriger Mann und eine 17-jährige Frau auf der Rückbank. Alle vier Insassen stammen aus der Region Lugano.

Reanimationsversuche bleiben erfolglos

Nach dem Unfall rückten die Kantonspolizei, die Polizei von Lugano, die Feuerwehr sowie Rettungskräfte des Lugano Green Cross und der Rega aus. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen konnte bei der 17-jährigen Mitfahrerin nur noch der Tod festgestellt werden.

Die drei weiteren Insassen wurden mit Ambulanzen ins Spital gebracht. Nach ersten medizinischen Einschätzungen erlitten sie keine schweren Verletzungen.

Für die Betroffenen wurde zudem ein Betreuungsteam aufgeboten, das psychologische Unterstützung leisten soll. Die genauen Umstände des tödlichen Unfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.