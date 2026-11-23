Die Liga hat die Sperre gegen Lugano-Stürmer Albian Ajeti nach seinem groben Foul gegen St. Gallen reduziert. Damit darf er im Cup ausgerechnet gegen den FCSG wieder spielen.

Ajeti darf ausgerechnet im Cup gegen St. Gallen wieder spielen

Ajeti darf ausgerechnet im Cup gegen St. Gallen wieder spielen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Albian Ajeti (29) wurde nach seiner Roten Karte im Spiel gegen St. Gallen (0:5) für drei Spiele gesperrt. Die Sperre wurde nach dem Rekurs der Tessiner von der Liga nun auf zwei Partien reduziert.

Damit muss die FCB-Leihgabe nur noch am 29. November auswärts beim FC Luzern zuschauen und darf nun doch am 2. Dezember im Cup wieder mittun. Dem FC St. Gallen dürfte dieser Entscheid nicht gefallen: Ausgerechnet gegen die Espen im wichtigen Cup-Achtelfinal darf der Stürmer wieder spielen.

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