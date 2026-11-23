Albian Ajeti (29) wurde nach seiner Roten Karte im Spiel gegen St. Gallen (0:5) für drei Spiele gesperrt. Die Sperre wurde nach dem Rekurs der Tessiner von der Liga nun auf zwei Partien reduziert.
Damit muss die FCB-Leihgabe nur noch am 29. November auswärts beim FC Luzern zuschauen und darf nun doch am 2. Dezember im Cup wieder mittun. Dem FC St. Gallen dürfte dieser Entscheid nicht gefallen: Ausgerechnet gegen die Espen im wichtigen Cup-Achtelfinal darf der Stürmer wieder spielen.
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