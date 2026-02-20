Darum gehts
- Lausanne verliert gegen Sigma Olmütz, Torwart Letica umstritten
- Karlo Letica hielt fünf Paraden, trotz Fehler beim Gegentor
- Leticas Vertrag endet Juni 2026, Basel und Ausland zeigen Interesse
«Kann Karlo etwas gegen das Tor tun?» Als Peter Zeidler (62) zur Pressekonferenz kam, hatte er das Ausgleichstor von Sigma Olmütz durch Danijel Sturm in der 58. Minute noch nicht gesehen. Auch wenn ein Mitglied der Geschäftsleitung von Lausanne versicherte, dass in diesem Fall eher der tschechische Acker als der kroatische Torhüter schuld war, sind Zweifel mehr als berechtigt, da der Lausanne-Goalie nicht entschlossen genug reagiert hat. Ein Torhüter seiner Klasse muss diesen Kullerball halten, egal ob der Platz holprig ist oder nicht.
Nach dem Spiel wollte aber kein Spieler von Lausanne Karlo Letica (29) die Schuld am Gegentor geben, da sich alle bewusst waren, dass man dieses Spiel nur dank der Paraden seines Torhüters vor und nach seinem Fehler in der 58. Minute nicht verloren hatte.
Lausanne unterlegen
Sigma Olmütz, Tabellenachter der tschechischen Liga, war an diesem Donnerstagabend die deutlich bessere Mannschaft. Gerade in der zweiten Halbzeit dominieren die Tschechen und ohne die fünf Paraden seines Torhüters wäre Lausanne mit einer deutlichen Niederlage aus der Provinz Mähren zurückgekehrt.
«In der zweiten Halbzeit hätten wir zwei, drei oder vier Tore kassieren können», stimmte Peter Zeidler zu. «Wenn man sich die Anzahl der klaren Chancen ansieht, war Olmütz besser als wir. Wenn wir nächste Woche in Lausanne nicht besser spielen, werden gegen diese gute Mannschaft ausscheiden. Aber ich glaube daran, dass wir uns vor unseren Fans, auf unserem Platz steigern können.»
FCB hat Interesse an Letica
Der Deutsche weiss, dass er sich dabei auf Karlo Letica als einen der besten Torhüter der Super League verlassen kann. Auch wenn er sich wünschen würde, dass er mit dem Fuss noch etwas präziser wird. Generell gilt das Spiel mit dem Ball am Fuss als seine Schwäche. Der Kroate ist in Lausanne aber unumstritten, auch weil Ersatzgoalie Thomas Castella (32) seine Rolle gerne akzeptiert.
Der 2,01 m grosse Letica, dessen Vertrag im Juni ausläuft, wird in der Schweiz und im Ausland genaustens beobachtet. Basel hat sich mehrfach erkundigt und könnte versuchen, ihn zum Nachfolger des im Sommer abtretenden Marwin Hitz (38) zu machen. Aber auch Klubs aus der Türkei und Saudi-Arabien zeigen echtes Interesse. Derweil schliesst der Kroate, der mittlerweile sehr gut Französisch spricht, auch eine Vertragsverlängerung in Lausanne nicht aus, sollten denn alle Bedingungen stimmen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athen
6
7
13
4
Sparta Prag
6
7
13
5
Rayo Vallecano
6
6
13
6
FC Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mainz
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
KKS Lech Posen
6
4
10
12
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
6
0
10
15
AC Florenz
6
3
9
16
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
AC Omonia Nicosia
6
1
8
19
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FK Shkendija
6
-1
7
23
HSK Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
CS Universitatea Craiova 1948
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps FC
6
-8
7
27
FC Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia Warschau
6
0
6
29
SK Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans FC
6
-7
3
34
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
6
-11
2
36
SK Rapid Wien
6
-11
1