DE
FR
Abonnieren

«Könnten noch mehr Tore kassieren»
Lausanne-Letica brilliert trotz faulem Ei

Lausanne-Goalie Karlo Letica sieht am Donnerstag im Playoff-Hinspiel der Conference League beim Ausgleichstreffer von Sigma Olmütz unglücklich aus. Danach rettet er seine Mannschaft aber mehrmals vor einer Niederlage.
Publiziert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/8
Bitter: Beim Ausgleich von Olmütz kullert der Ball an Letica vorbei.
Foto: UEFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lausanne verliert gegen Sigma Olmütz, Torwart Letica umstritten
  • Karlo Letica hielt fünf Paraden, trotz Fehler beim Gegentor
  • Leticas Vertrag endet Juni 2026, Basel und Ausland zeigen Interesse
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

«Kann Karlo etwas gegen das Tor tun?» Als Peter Zeidler (62) zur Pressekonferenz kam, hatte er das Ausgleichstor von Sigma Olmütz durch Danijel Sturm in der 58. Minute noch nicht gesehen. Auch wenn ein Mitglied der Geschäftsleitung von Lausanne versicherte, dass in diesem Fall eher der tschechische Acker als der kroatische Torhüter schuld war, sind Zweifel mehr als berechtigt, da der Lausanne-Goalie nicht entschlossen genug reagiert hat. Ein Torhüter seiner Klasse muss diesen Kullerball halten, egal ob der Platz holprig ist oder nicht.

Nach dem Spiel wollte aber kein Spieler von Lausanne Karlo Letica (29) die Schuld am Gegentor geben, da sich alle bewusst waren, dass man dieses Spiel nur dank der Paraden seines Torhüters vor und nach seinem Fehler in der 58. Minute nicht verloren hatte.

Lausanne unterlegen

Sigma Olmütz, Tabellenachter der tschechischen Liga, war an diesem Donnerstagabend die deutlich bessere Mannschaft. Gerade in der zweiten Halbzeit dominieren die Tschechen und ohne die fünf Paraden seines Torhüters wäre Lausanne mit einer deutlichen Niederlage aus der Provinz Mähren zurückgekehrt.

Mehr zur Super League
Der neue YB-Star war 28 Spiele lang ohne Sieg
Mit Video
Wird WM-Traum in Bern wahr?
Der neue YB-Star war 28 Spiele lang ohne Sieg
Auch Basel war am neuen YB-Stürmer dran
Mit Video
FCB-News
Den Kürzeren gezogen
Auch Basel war am neuen YB-Stürmer dran
FCSG-Shootingstar fehlt gegen Servette
FCSG-News
Vierte Gelbe Karte
St. Gallens Shootingstar fehlt gegen Servette

«In der zweiten Halbzeit hätten wir zwei, drei oder vier Tore kassieren können», stimmte Peter Zeidler zu. «Wenn man sich die Anzahl der klaren Chancen ansieht, war Olmütz besser als wir. Wenn wir nächste Woche in Lausanne nicht besser spielen, werden gegen diese gute Mannschaft ausscheiden. Aber ich glaube daran, dass wir uns vor unseren Fans, auf unserem Platz steigern können.»

FCB hat Interesse an Letica

Der Deutsche weiss, dass er sich dabei auf Karlo Letica als einen der besten Torhüter der Super League verlassen kann. Auch wenn er sich wünschen würde, dass er mit dem Fuss noch etwas präziser wird. Generell gilt das Spiel mit dem Ball am Fuss als seine Schwäche. Der Kroate ist in Lausanne aber unumstritten, auch weil Ersatzgoalie Thomas Castella (32) seine Rolle gerne akzeptiert.

Der 2,01 m grosse Letica, dessen Vertrag im Juni ausläuft, wird in der Schweiz und im Ausland genaustens beobachtet. Basel hat sich mehrfach erkundigt und könnte versuchen, ihn zum Nachfolger des im Sommer abtretenden Marwin Hitz (38) zu machen. Aber auch Klubs aus der Türkei und Saudi-Arabien zeigen echtes Interesse. Derweil schliesst der Kroate, der mittlerweile sehr gut Französisch spricht, auch eine Vertragsverlängerung in Lausanne nicht aus, sollten denn alle Bedingungen stimmen.

Conference League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athen
AEK Athen
6
7
13
4
Sparta Prag
Sparta Prag
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mainz
FSV Mainz
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace
Crystal Palace
6
5
10
11
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
AC Florenz
AC Florenz
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FK Shkendija
FK Shkendija
6
-1
7
23
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
6
-8
7
27
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia Warschau
Legia Warschau
6
0
6
29
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
6
-11
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport