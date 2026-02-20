Lausanne-Goalie Karlo Letica sieht am Donnerstag im Playoff-Hinspiel der Conference League beim Ausgleichstreffer von Sigma Olmütz unglücklich aus. Danach rettet er seine Mannschaft aber mehrmals vor einer Niederlage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lausanne verliert gegen Sigma Olmütz, Torwart Letica umstritten

Karlo Letica hielt fünf Paraden, trotz Fehler beim Gegentor

Leticas Vertrag endet Juni 2026, Basel und Ausland zeigen Interesse War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Kann Karlo etwas gegen das Tor tun?» Als Peter Zeidler (62) zur Pressekonferenz kam, hatte er das Ausgleichstor von Sigma Olmütz durch Danijel Sturm in der 58. Minute noch nicht gesehen. Auch wenn ein Mitglied der Geschäftsleitung von Lausanne versicherte, dass in diesem Fall eher der tschechische Acker als der kroatische Torhüter schuld war, sind Zweifel mehr als berechtigt, da der Lausanne-Goalie nicht entschlossen genug reagiert hat. Ein Torhüter seiner Klasse muss diesen Kullerball halten, egal ob der Platz holprig ist oder nicht.

Nach dem Spiel wollte aber kein Spieler von Lausanne Karlo Letica (29) die Schuld am Gegentor geben, da sich alle bewusst waren, dass man dieses Spiel nur dank der Paraden seines Torhüters vor und nach seinem Fehler in der 58. Minute nicht verloren hatte.

Lausanne unterlegen

Sigma Olmütz, Tabellenachter der tschechischen Liga, war an diesem Donnerstagabend die deutlich bessere Mannschaft. Gerade in der zweiten Halbzeit dominieren die Tschechen und ohne die fünf Paraden seines Torhüters wäre Lausanne mit einer deutlichen Niederlage aus der Provinz Mähren zurückgekehrt.

«In der zweiten Halbzeit hätten wir zwei, drei oder vier Tore kassieren können», stimmte Peter Zeidler zu. «Wenn man sich die Anzahl der klaren Chancen ansieht, war Olmütz besser als wir. Wenn wir nächste Woche in Lausanne nicht besser spielen, werden gegen diese gute Mannschaft ausscheiden. Aber ich glaube daran, dass wir uns vor unseren Fans, auf unserem Platz steigern können.»

FCB hat Interesse an Letica

Der Deutsche weiss, dass er sich dabei auf Karlo Letica als einen der besten Torhüter der Super League verlassen kann. Auch wenn er sich wünschen würde, dass er mit dem Fuss noch etwas präziser wird. Generell gilt das Spiel mit dem Ball am Fuss als seine Schwäche. Der Kroate ist in Lausanne aber unumstritten, auch weil Ersatzgoalie Thomas Castella (32) seine Rolle gerne akzeptiert.

Der 2,01 m grosse Letica, dessen Vertrag im Juni ausläuft, wird in der Schweiz und im Ausland genaustens beobachtet. Basel hat sich mehrfach erkundigt und könnte versuchen, ihn zum Nachfolger des im Sommer abtretenden Marwin Hitz (38) zu machen. Aber auch Klubs aus der Türkei und Saudi-Arabien zeigen echtes Interesse. Derweil schliesst der Kroate, der mittlerweile sehr gut Französisch spricht, auch eine Vertragsverlängerung in Lausanne nicht aus, sollten denn alle Bedingungen stimmen.