Die Hearts-Fans sorgen in Thun zwischenzeitlich für Bier-Knappheit. Auf dem Rasen geht derweil die Party des Schweizer Meisters weiter – ebenfalls dank eines Rauschs.

Darum gehts Vor dem Spiel trinken Hearts-Fans rund um die Arena fast alles Bier, im Stadion gibt es genug

Thun gewinnt gegen Heart of Midlothian 3:1 und entscheidet die meisten Zweikämpfe für sich

Der 5:4-Sieg in Lausanne stärkt laut Thun den Zusammenhalt, am Sonntag kommt Basel ins Stadion

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Ist das Bier wirklich schon weg? Während der Partie zwischen Thun und Heart of Midlothian macht im Visana Stadion eine Meldung die Runde: Die bekanntlich trinkfesten Schotten hätten sämtliche Vorräte leer getrunken.

Im Nachgang stellt sich heraus: Ganz so schlimm ist es nicht. Der FC Thun lässt ausrichten, dass im Vorfeld des Spiels rund um die Arena zwar tatsächlich fast alles ausgetrunken war, im Stadion selbst hatte es während der Partie jedoch immer genügend Bier. Und bis zum Schlusspfiff waren auch die Stände draussen wieder versorgt.

Eine gute Nachricht für die rund 2000 mitgereisten Hearts-Fans. Schliesslich müssen sie sich die Leistung ihrer Mannschaft schöntrinken.

Physischen Fussball der Schotten sucht man vergeblich

Die Leistung ihrer Mannschaft gibt ihnen nämlich sonst keinen Grund zum Feiern. Vor der Partie hatten die Thuner vor dem körperbetonten Schottischen Spiel der Gäste gewarnt. Doch die erwarteten harten Zweikämpfe bleiben weitgehend aus. Stattdessen ist es der Schweizer Meister, der die Duelle sucht und gewinnt.

1:33 Bürki nach Sieg gegen Hearts: «Sieg überwiegt die Ambition zu Null zu spielen»

«Wir haben von Beginn an eine gute Energie auf den Platz gebracht», sagt Trainer Gian-Luca Privitelli nach dem 3:1. Er lobt die Direktheit seiner Mannschaft beim Umschalten und die vielen gewonnenen zweiten Bälle.

«Konnten uns wieder in einen Flow spielen – wie letzte Saison»

Während die Schotten dem Alkohol-Rausch verfallen sind, sind die Thuner noch immer in einem anderen Rausch: jenem von Lausanne. Vier Tage zuvor haben sie beim Tabellenletzten einen 1:4-Rückstand in einen 5:4-Sieg verwandelt. Schon vor dem Hearts-Spiel sagte Privitelli, dass dieses Erlebnis den Zusammenhalt gestärkt habe.

Gegen die Schotten ist das auf dem Platz von Beginn weg klar zu sehen. Thun ist wach, die Spieler gehen füreinander, klatschen sich nach gelungenen Aktionen ab und liegen sich nach dem Sieg in den Armen.

Captain Marco Bürki sagt über den Erfolg: «Das gibt einem schon etwas. Das hat der ganzen Gruppe geholfen, und das hat man heute auch gesehen.» Lucien Dähler ergänzt: «Heute konnten wir uns wieder in einen Flow spielen. So wie vergangene Saison oft. Das hat gut getan.»

Viel Zeit zum Geniessen bleibt nicht. Schon am Sonntag empfängt Thun den FC Basel. Privitelli will auch gegen den FCB den Schwung mitnehmen. Gelingt das, könnte dieser November-Anfang zur besten Phase unter dem Thun-Trainer werden.