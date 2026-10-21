Die kroatischen Journalisten sehen Hajduk im Vorteil, Thun-Trainer Privitelli hält dagegen. Spieler Nicolas Bürgy macht aber klar: Gegen den Ajax-Bezwinger wäre auch ein Unentschieden wertvoll.

Darum gehts Kroatische Journalisten sehen Hajduk Split in Thun im Vorteil.

Bürgy wäre nach Hajduks Ajax-Sieg auch mit einer Punkteteilung zufrieden.

Privitelli sieht keinen Favoriten und setzt auf Heimvorteile.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Wer ist am Donnerstagabend in Thun der Favorit? Für die kroatischen Journalisten scheint die Antwort vor dem Duell zwischen dem angeschlagenen Schweizer Meister und Hajduk Split klar. Sie verweisen auf den jüngsten 2:1-Sieg ihrer Landsleute gegen Ajax und fragen Thun-Innenverteidiger Nicolas Bürgy (31) deshalb, ob er mit einem Unentschieden zufrieden wäre.

Dieser sieht tatsächlich auch in einem Remis einen Erfolg. Bürgy stellt klar: «Wir müssen eine Topleistung abrufen, um überhaupt für Punkte infrage zu kommen.» Dabei betont er: «Vor heimischem Publikum strebt man natürlich immer einen Sieg an.»

Kunstrasen und Kälte als Trumpf für die Thuner?

Trainer Gian-Luca Privitelli (48) will seinem Team trotzdem keine Aussenseiterrolle zuschreiben. «Mein Favorit ist immer meine eigene Mannschaft!», sagt er den Kroaten. Einen klaren Favoriten für Donnerstagabend sieht allerdings auch er nicht. Vielmehr komme es darauf an, ob seine Mannschaft ihren Spielstil durchsetzen und sich aus dem intensiven Pressing der Kroaten lösen könne.

Mut dafür macht ihm der Auftritt in Enschede von letzter Woche. Trotz der Niederlage habe seine Equipe gezeigt, dass sie gegen den Ball international mithalten könne. Nun braucht es aber auch mit Ball mehr Klarheit, damit aus der soliden Abwehrarbeit eigene Chancen und Tore entstehen.

Dabei helfen könnte den Berner Oberländern der heimische Kunstrasen. Und vielleicht auch die durchaus herbstlichen Temperaturen in der Region: Während es in Split derzeit rund 20 Grad warm ist, ist der Schnee in Thun inzwischen nah. Für Donnerstagabend sind nur fünf Grad prognostiziert.