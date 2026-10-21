DE
FR
Abonnieren

Split kommt mit Rückenwind
Kroaten spucken vor Spiel in Thun grosse Töne

Die kroatischen Journalisten sehen Hajduk im Vorteil, Thun-Trainer Privitelli hält dagegen. Spieler Nicolas Bürgy macht aber klar: Gegen den Ajax-Bezwinger wäre auch ein Unentschieden wertvoll.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
1/6
Der FC Thun absolvierte am Mittwochnachmittag das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Hajduk Split in der Conference League.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Kroatische Journalisten sehen Hajduk Split in Thun im Vorteil.
  • Bürgy wäre nach Hajduks Ajax-Sieg auch mit einer Punkteteilung zufrieden.
  • Privitelli sieht keinen Favoriten und setzt auf Heimvorteile.
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Wer ist am Donnerstagabend in Thun der Favorit? Für die kroatischen Journalisten scheint die Antwort vor dem Duell zwischen dem angeschlagenen Schweizer Meister und Hajduk Split klar. Sie verweisen auf den jüngsten 2:1-Sieg ihrer Landsleute gegen Ajax und fragen Thun-Innenverteidiger Nicolas Bürgy (31) deshalb, ob er mit einem Unentschieden zufrieden wäre.

Dieser sieht tatsächlich auch in einem Remis einen Erfolg. Bürgy stellt klar: «Wir müssen eine Topleistung abrufen, um überhaupt für Punkte infrage zu kommen.» Dabei betont er: «Vor heimischem Publikum strebt man natürlich immer einen Sieg an.»

Kunstrasen und Kälte als Trumpf für die Thuner?

Trainer Gian-Luca Privitelli (48) will seinem Team trotzdem keine Aussenseiterrolle zuschreiben. «Mein Favorit ist immer meine eigene Mannschaft!», sagt er den Kroaten. Einen klaren Favoriten für Donnerstagabend sieht allerdings auch er nicht. Vielmehr komme es darauf an, ob seine Mannschaft ihren Spielstil durchsetzen und sich aus dem intensiven Pressing der Kroaten lösen könne.

Mut dafür macht ihm der Auftritt in Enschede von letzter Woche. Trotz der Niederlage habe seine Equipe gezeigt, dass sie gegen den Ball international mithalten könne. Nun braucht es aber auch mit Ball mehr Klarheit, damit aus der soliden Abwehrarbeit eigene Chancen und Tore entstehen.

Dabei helfen könnte den Berner Oberländern der heimische Kunstrasen. Und vielleicht auch die durchaus herbstlichen Temperaturen in der Region: Während es in Split derzeit rund 20 Grad warm ist, ist der Schnee in Thun inzwischen nah. Für Donnerstagabend sind nur fünf Grad prognostiziert.

Mehr zum Thema
Lutfi Dalipi 2026
Mit Video
«Mein Traum? Für YB spielen!»
Dalipi über Shaqiri und einen möglichen Nationenwechsel
Kylian Mbappé lors du match de Liga EA Sports "Real Madrid - Seville (4-1) au stade Santiago Bernabeu
Fussball-TV-Guide der Woche
Hier siehst du den Europacup im Free-TV
Lustrinelli-Frage bei Jauch
Aus bei «Wer wird Millionär?»
Kandidat scheitert an Mauro Lustrinelli
Beim FC Thun gibt es Umstrukturierungen. Auch Dominik Albrecht ist als Geschäftsleitung Sport zurück.
Thun-News
Neuorganisation beim Meister
FC Thun stellt Führung neu auf – Albrecht ist zurück
Conference League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
1
4
3
2
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
1
3
3
3
Trabzonspor
Trabzonspor
1
2
3
4
Atalanta BC
Atalanta BC
1
2
3
5
Mjällby AIF
Mjällby AIF
1
2
3
5
St. Truidense VV
St. Truidense VV
1
2
3
7
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
7
SC Freiburg
SC Freiburg
1
1
3
9
AS Monaco
AS Monaco
1
1
3
10
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
1
1
3
10
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
1
1
3
10
SK Brann
SK Brann
1
1
3
13
FC Twente Enschede
FC Twente Enschede
1
1
3
13
KAA Gent
KAA Gent
1
1
3
15
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1
0
1
15
FC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland
1
0
1
15
Getafe CF
Getafe CF
1
0
1
15
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
1
0
1
19
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
1
0
1
19
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC
1
0
1
19
KF Egnatia Rrogozhine
KF Egnatia Rrogozhine
1
0
1
19
Riga FC
Riga FC
1
0
1
23
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
1
-1
0
23
FK Jablonec
FK Jablonec
1
-1
0
25
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
1
-1
0
25
FK Borac Banja Luka
FK Borac Banja Luka
1
-1
0
25
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
1
-1
0
28
ZSKA Sofia
ZSKA Sofia
1
-1
0
29
AGF Aarhus
AGF Aarhus
1
-1
0
29
FC Thun
FC Thun
1
-1
0
31
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
1
-2
0
32
Pafos FC
Pafos FC
1
-2
0
33
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
1
-2
0
33
Inter Club de Escaldes
Inter Club de Escaldes
1
-2
0
35
SC Braga
SC Braga
1
-3
0
36
FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
1
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen