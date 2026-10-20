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Fussball-TV-Guide der Woche
Hier siehst du den Europacup im Free-TV

Mit Champions, Europa und Conference League ist diese Woche auf europäischem Parkett wieder ordentlich was los. Nicht für alle Spiele brauchts ein Abo. Wer spielt wo und wann? Blick liefert dir die grosse TV-Übersicht zur Fussballwoche.
Publiziert: vor 1 Minute
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Am Mittwoch zeigt SRF das Spiel Real Madrid gegen RB Leipzig.
Foto: Dukas
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Es ist wieder Zeit für magische Nächte. Oder vielmehr für eine magische Woche. Denn dank Ligabetrieb und Europacup gibts jeden Abend Fussball zu sehen. Die Qual der Wahl dürfte für manchen Aficionado dennoch nicht allzu gross sein, denn von der schönsten Nebensache der Welt gibts heutzutage nur noch wenig ohne Streaming-Abo zu sehen. Und doch: Im Free-TV laufen in den nächsten Tagen gleich mehrere Livespiele.

Von 2. Bundesliga über Super League bis zur Champions League alles dabei

Am Montag endete in einigen grossen Ligen der jeweilige Spieltag, doch bereits am Dienstag gehts für die europäische Fussballelite weiter. In der ersten Hälfte des 3. Spieltags der Champions League stehen sich 18 Mannschaften gegenüber, darunter die beiden Schwergewichte PSG und Barça. Gratis zu sehen gibts dieses Gigantenduell zwar nirgends, dafür rennen die Spieler von Real Madrid und RB Leipzig am Mittwoch durchs Signal von SRF 2.

DatumWettbewerbBegegnungAnspielzeitSender
Mittwoch, 21. OktoberChampions LeagueReal Madrid – RB Leipzig21 UhrSRF, RTS, RSI
Donnerstag, 22. OktoberConference LeagueFC Getafe – FC Lugano18.45 UhrSRF, RTS, RSI
Donnerstag, 22. OktoberEuropa LeagueNK Celje – FC Red Bull Salzburg21 UhrServusTV
Donnerstag, 22. OktoberConference LeagueAS Monaco – SC Freiburg21 UhrRTL
Freitag, 23. OktoberDieci Challenge LeagueFC Winterthur – FC Stade Nyonnais20.15 Uhrblue Zoom
Samstag, 24. Oktober3. LigaHansa Rostock – Fortuna Düsseldorf14 UhrNDR
Samstag, 24. Oktober3. LigaFC Ingolstadt 04 – MSV Duisburg14 UhrWDR / BR
Samstag, 24. Oktober2. Bundesliga1. FC Nürnberg – 1. FC Kaiserlautern20.30 UhrNitro
Samstag, 24. OktoberCredit Suisse Super LeagueBSC Young Boys – FC St. Gallen20.30 UhrSRF, RTS, RSI

Am Donnerstag stehen mit dem FC Thun und dem FC Lugano zwei Schweizer Vereine in der Conference League im Einsatz, und wieder werden Fans beim staatlichen Sender fündig. Das Duell der Ticinese mit dem spanischen Vertreter Getafe gibts ab 18.30 Uhr live zu sehen. Doch damit nicht genug: Bei ServusTV und auf RTL laufen zudem die Duelle Celje gegen Salzburg und Monaco gegen Freiburg.

Zum Wochenendauftakt zeigt blue Zoom die Challenge-League-Partie zwischen dem FC Winterthur und Stade Nyonnais, ehe am Samstag Spiele aus der 3. und 2. Bundesliga im Deutschen Free-TV laufen. Am gleichen Abend kann man auf SRF 2 zudem live verfolgen, ob sich YB die St. Galler vom Hals hält.

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