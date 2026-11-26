ManUtd-Trainer Mauricio Pochettino fühlt sich erneut benachteiligt, PSG bringt das «schwerste Spiel der Saison» hinter sich – und die Bayern geben Rätsel auf. Hier kommt der Überblick über den Champions-League-Abend.

Darum gehts Manchester United spielt bei Sporting 2:2, Trainer Pochettino kritisiert Schiedsrichterentscheide

PSG spielt gegen die AS Roma 2:2 und beendet damit seine Siegesserie nach zwölf Pflichtspielen

Bayern kassiert in Lille zwei Gegentore innert drei Minuten und liegt in der Tabelle auf Rang 15

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Erneuter Schiri-Ärger für Pochettino

Das 2:2 bei Sporting Lissabon ist erst das zweite Spiel von Mauricio Pochettino (54) als Trainer von Manchester United – und erneut ärgert er sich nach Spielschluss über den Schiedsrichter. «Es ist schwierig zu verstehen, weshalb das auf dem Feld passiert ist. Wir sind in vielen Schlüsselszenen bestraft worden», meint der Argentinier. Wohl besonders in seinem Fokus: Das vermeintliche 1:1 von Amad Diallo nach 40 Minuten, das wegen eines umstrittenen Foulpfiffs unmittelbar davor aberkannt wird. Weil Schiri Szymon Marciniak das Spiel sofort unterbricht, kann der VAR das Tor nicht unter die Lupe nehmen. Übeltäter Youri Tielemans sieht obendrein eine Gelbe Karte mit Folgen: In der Nachspielzeit fliegt er nach seiner zweiten Verwarnung vom Platz. Und auch der späte United-Führungstreffer zählt nicht, weil Patrick Dorgu Sporting-Keeper Kaique Pereira anrempelt. Alles ein bisschen zu viel für Pochettino, der sich bereits beim 0:4 gegen Liverpool am Samstag benachteiligt fühlte – die Sperre nach der Roten Karte gegen Leny Yoro ist nachträglich tatsächlich aufgehoben worden. Mehr Glück als mit dem Unparteiischen haben die Red Devils in Lissabon mit dem Rasen: Bei der zwischenzeitlichen 2:1-Führung durch Bruno Fernandes springt der Ball wenige Meter vor dem Tor unvermittelt auf und fliegt so über Pereira hinweg ins Tor.

PSG-Trainer: «Roma kann den Meistertitel gewinnen»

Auch für Titelverteidiger PSG gibt es am Mittwoch nur einen Punkt: Gegen die formstarke AS Roma kassieren die Pariser nach 78 Minuten noch den Ausgleich zum 2:2 – es ist auch das Schlussresultat. Nach wettbewerbsübergreifend zwölf Spielen ist die Siegesserie des Ligue-1-Klubs damit gestoppt. Dennoch gibt sich Trainer Luis Enrique nach dem Spiel zufrieden: «Das war zweifellos das schwerste Spiel der Saison, sowohl in der Champions League als auch in der französischen Liga. Ich bin glücklich mit dem Resultat – das ist der Verdienst von Roma.» Gerade die Mentalität der Römer, die in der Serie A ihren besten Saisonstart seit über zehn Jahren hingelegt haben, hat es Enrique angetan. «Sie können den Meistertitel gewinnen», prophezeit der Spanier.

Bayern-Slapstick in Lille

Es ist ein rätselhafter Auftritt, den die Bayern bei Lille in der zweiten Halbzeit abliefern. Im Norden Frankreichs geben sie das Spiel kurz nach der Stundenmarke mit zwei Gegentoren innert drei Minuten völlig aus der Hand. «Das darf nicht passieren», meint ein etwas ratloser Trainer Vincent Kompany nach dem Schlusspfiff. Besonders das zweite Gegentor gibt zu reden. Mit zwei Pässen lassen sich die Bayern zuerst einfach auskontern – und treffen danach auch noch selbst: Nach einem Pfostenschuss kann Verteidiger Aleksandar Pavlovic eigentlich ziemlich unbedrängt klären, haut den Ball aber ins eigene Netz. Die Slapstick-Einlage verschärft die Krise bei den Bayern. Und lässt den deutschen Rekordmeister um die direkte Achtelfinal-Quali zittern: Aktuell liegt er in der Champions-League-Tabelle nur auf Rang 15.

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