Nach seiner Roten Karte gegen Liverpool hätte Manchester-United-Verteidiger Leny Yoro für eine Partie aussetzen müssen. Die Sperre wird nun aber zurückgenommen.

Darum gehts Der englische Fussballverband hebt die Ein-Spiel-Sperre gegen Verteidiger Leny Yoro wieder auf

Yoro sah beim 0:4 gegen Liverpool nach acht Minuten wegen eines Fouls an Isak die Rote Karte

Manchester United legte Beschwerde ein, eine Begründung des Verbands für den Entscheid fehlt

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wenn Manchester United am kommenden Samstag zu Hause auf Brentford trifft, können die Red Devils doch auf Verteidiger Leny Yoro (21) zählen: Die Ein-Spiel-Sperre gegen den Franzosen ist aufgehoben worden, wie der englische Fussballverband am Dienstag mitteilt.

Yoro ist am Sonntag bei der Partie gegen Dauerrivale Liverpool bereits nach acht Minuten wegen eines Notbremse-Fouls an Gegenspieler Aleksander Isak (27) mit Rot vom Platz geschickt worden. Das kriselnde ManUtd ging im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino (54) an der Anfield Road anschliessend mit 0:4 unter.

Der Entscheid sorgte in Manchester für Ärger. «Ich stimme der Roten Karte nicht zu, weil ich glaube, dass Isak den Ball nicht unter Kontrolle hatte», sagt etwa Pochettino nach Spielschluss. Und Yoro-Teamkollege Kobbie Mainoo (21) meint: «Keine Chance. Der Ball war bereits beim Torhüter.» Der Konsens also: Yoro hat keine klare Torchance verhindert, weshalb ManUtd Beschwerde gegen die Sperre eingelegt hat.

Mit dieser Ansicht scheint die FA nun also übereinzustimmen. Eine genaue Begründung des Verbands für den Entscheid steht allerdings noch aus.

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