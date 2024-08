Am Samstag wird bekannt, wann YB seine vier Heimspiele in der Champions League austragen wird. Wie in der vergangenen Saison geniessen Saisonabonnenten und Mitglieder ein Vorkaufsrecht auf die Ticketpakete.

1/6 Wie schon in der letzten Champions-League-Saison trifft YB im Wankdorf auf Roter Stern Belgrad.

Lucas Werder Reporter Fussball

Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Roter Stern Belgrad und Aston Villa heissen die vier Gegner, die im Rahmen der Champions League bis Ende Januar im Berner Wankdorf zu Gast sein werden. Doch nur weil YB im Vergleich zu Vorsaison dank der Modusänderung in den Genuss eines zusätzlichen Heimspiels kommt, wird es nicht einfacher, an eines der begehrten Tickets für die Königsklasse zu kommen.

Wie in der Vergangenheit auch, wird YB ein Ticketpaket für die vier Heimspiele anbieten. Die 22'8000 Saisonkarten-Besitzenden verfügen dabei ein Vorkaufsrecht. Das Gleiche gilt für YB-Mitglieder. Was am Ende übrigbleibt, kommt in den offenen Verkauf. Insgesamt dürften wie in der Gruppenphase der letzten Saison 31'500 Fans zugelassen sein. Weitere Informationen zum Ticketverkauf wollen die Berner am 2. September bekanntgeben.

Bereits am Samstag wird sich aber herausstellen, an welchen Daten YB seine je vier Heim- und Auswärtsspiele austragen wird. Der erste Spieltag ist auf Mitte September terminiert, der achte und letzte auf Ende Januar.

YB-Spieler freuen sich auf Barcelona und Rieder

Auswärts geht es für YB gegen Barcelona, Schachtar Donezk, Celtic Glasgow und den VfB Stuttgart. Das Spiel gegen die Ukrainer soll in Gelsenkirchen stattfinden. Die beiden YB-Profis Loris Benito (32) und Sandro Lauper (27) freuen sich aber vor allem auf das Duell gegen Barcelona, die sich beide als Fan der Katalanen outen. «Schade ist, dass wir nicht im Camp Nou, sondern im Olympiastadion spielen», wird Benito in einer YB-Mitteilung zitiert. «Aber das schmälert die Vorfreude in keiner Weise.»

Zudem fiebert der Verteidiger den Duellen gegen Inter (mit Yann Sommer) und Stuttgart (mit Leonidas Stergiou und Fabian Rieder) entgegen. «Fabian Rieder habe ich während der Auslosung geschrieben, dass er ein paar Trikots parat machen soll, weil es einige Spieler gibt, die eines von ihm wollen», so Benito.