So viele YB-Spiele in der Königsklasse zeigt das SRF

1/4 Mindestens acht Spiele stehen für YB in der Champions League auf dem Programm.

Andrea Cattani Redaktor Sport

Für die Young Boys stehen in den kommenden Wochen gleich mehrere Festspiele an. Dank des Quali-Coups gegen Galatasaray spielt der Schweizer Meister auch in dieser Saison in der Champions League mit.

Mindestens acht Spiele haben die Berner dank des neuen Modus in der Königsklasse auf sicher. Es warten Gegner wie Inter Mailand, Barcelona und Stuttgart. Und das Beste an diesen Fussball-Leckerbissen: Die Hälfte der Spiele gibts für den Fan im Free-TV zu sehen. Denn seit dieser Saison zeigt SRF immer mittwochs wieder ein Champions-League-Spiel live. Viermal werden da die YB-Auftritte auf dem Programm stehen. Die übrigen Spiele der Berner finden am Dienstag statt, wo der Bezahlsender Blue die Exklusivrechte besitzt.

Wann genau die Young Boys auf ihre hochkarätigen Gegner treffen, ist noch nicht klar. Die Uefa will den Kalender mit allen Spielen der Ligaphase am Samstag veröffentlichen.