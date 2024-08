Kommentar zu YB in der Champions League

1/7 YB-Boss Spycher nimmt die Auslosung zur Kenntnis.

Christian Finkbeiner Fussballchef

Wunschgegner Real Madrid ist es nicht geworden. Und aus Topf 2 gab es attraktivere Gegner als Schachtar Donezk. Auch Roter Stern Belgrad stand nach den Duellen im letzten Herbst wohl bei keinem Berner weit oben auf dem Wunschzettel. Trotzdem dürfen sich YB und seine Fans auf acht prickelnde Champions-League-Abende freuen.

Das grosse Inter und der amtierende Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo gastieren im Wankdorf ebenso wie Aston Villa. Und die Gastspiele in Stuttgart und im legendären und stimmgewaltigen Celtic Park von Glasgow haben ebenso ihren Reiz wie die Reise nach Barcelona. Champions-League-Duelle werden für Schweizer Klubs immer Festspiele bleiben, auch wenn YB bereits zum vierten Mal – zum dritten Mal in den letzten vier Jahren – in der Königsklasse spielt.

Aber nicht nur von der Vielfalt der Gegner und den gesicherten Einnahmen von fast 40 Millionen Franken ist das neue Kleid der Champions League attraktiv, auch sportlich sind die Perspektiven für YB sehr interessant. Denn Platz 24 und damit die Qualifikation für die K.o.-Runde ist mit Sicht auf die Gegner kein Ding der Unmöglichkeit. Wer zweimal Galatasaray Istanbul schlägt, kann auch in der Ligaphase regelmässig punkten. YBs europäische Reise muss nach Ende der Vorrunde im Januar noch lange nicht zu Ende sein.