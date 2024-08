YB und St. Gallen trumpfen in der Türkei auf und machen die Quali für den Europacup klar. Damit verhindern die Schweizer Klubs den Fall in der Uefa-Wertung.

1/5 YB ist in der Champions League. Das gibt sechs Bonuspunkte für die Schweiz.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Eine solche Woche hat der Schweizer Fussball gebraucht. Im Kampf um die Plätze in der 5-Jahres-Wertung der Uefa haben vor allem YB, aber auch St. Gallen und Servette gepunktet und damit wohl die Gefahr eines Absturzes gebannt.

Nach den beiden Siegen von YB gegen Galatasaray und dem Einzug in die Champions League, der sechs Bonuspunkte einbrachte, sowie den erfreulichen Resultaten des FC St. Gallen gegen Trabzonspor (1:1, 5:4 n.P.) und Servette, das zum Abschied aus dem Europacup noch einen Sieg gegen Chelsea (2:1) einfuhr, kletterte die Schweiz wieder in die Top 15. Das ist wichtig, denn ab Rang 16 würde übernächste Saison nur noch der Meister an der CL-Quali teilnehmen dürfen.

Drei Teams sind noch im Rennen

Nun belegt die Schweiz, die Griechenland, Dänemark und Schottland überholt hat, Platz 14 (Vorjahr 12) und hat mit YB, St. Gallen und dem FC Lugano drei Teams, die noch weiter Punkte sammeln können.

Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen. Fürs Weiterkommen würden dann noch Bonuspunkte dazukommen. Für den Jahreskoeffizienten wird die Punktzahl durch fünf dividiert, weil die Schweiz mit fünf Teams in die Europacup-Saison gestartet war. Das heisst, dass sich ein Sieg mit 0,4 Punkten in der 5-Jahres-Wertung niederschlägt.

YB hat bisher acht, St. Gallen vier und Lugano zwei Punkte erspielt. Der FC Zürich und Servette sind jetzt zwar auf der Strecke geblieben, haben aber je immerhin noch 1,5 Punkte eingefahren.

YB jetzt die Schweizer Nummer 1

Läuft es dem verbliebenen Trio gut, ist ein weiteres Vorrücken möglich. Um aber den begehrten Platz 10 zu erreichen, der dem Meister künftig den direkten Einzug in die CL-Liga-Phase bescheren würde, müsste es schon mit dem Teufel zu und hergehen. Denn die zehntplatzierten Türken haben immer noch vier von fünf Mannschaften im Rennen und einen Vorsprung von 5,475 Punkten.

Aktuelles 5-Jahres-Ranking England 89,303 (2024/25: 3.571, noch 7 von 7 Teams) Italien 79,231 (3,875, 8/8) Spanien 74,275 (3,714, 7/7) Deutschland 71,91 (4, 8/8) Frankreich 59,093 (3,928, 6/7) Holland 54.9 (3, 5/6) Portugal 50,616 (4,6, 5/5) Belgien 44,6 (3,4, 5/5) Tschechien 38,85 (5,3, 4/5) Türkei 36,1 (2,500, 4/5) Norwegen 31,5 (3,625, 2/4) Österreich 31 (4,2, 4/5) Israel 30,625 (1,875, 1/4) Schweiz 29,975 (3,4, 3/5) Griechenland 29,5 (2,875, 3/4) Dänemark 29,325 (3, 2/4) Schottland 28,5 (2,2, 3/5) Polen 26.625 (3.375, 2/4) Kroatien 25,025 (3,875, 1/4) Serbien 23,675 (1,9, 2/5) England 89,303 (2024/25: 3.571, noch 7 von 7 Teams) Italien 79,231 (3,875, 8/8) Spanien 74,275 (3,714, 7/7) Deutschland 71,91 (4, 8/8) Frankreich 59,093 (3,928, 6/7) Holland 54.9 (3, 5/6) Portugal 50,616 (4,6, 5/5) Belgien 44,6 (3,4, 5/5) Tschechien 38,85 (5,3, 4/5) Türkei 36,1 (2,500, 4/5) Norwegen 31,5 (3,625, 2/4) Österreich 31 (4,2, 4/5) Israel 30,625 (1,875, 1/4) Schweiz 29,975 (3,4, 3/5) Griechenland 29,5 (2,875, 3/4) Dänemark 29,325 (3, 2/4) Schottland 28,5 (2,2, 3/5) Polen 26.625 (3.375, 2/4) Kroatien 25,025 (3,875, 1/4) Serbien 23,675 (1,9, 2/5) Mehr

Zudem hat YB den FC Basel, für den der europäische Fussball in dieser Saison nur am TV stattfindet, im Klubranking überholt, das bei der Zuteilung von Los-Töpfen massgebend ist. Die Berner liegen nun mit einem 5-Jahres-Koeffizienten von 34,5 auf Platz 53, der FCB mit 33 Punkten auf Rang 55.