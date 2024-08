Die Saison 2024/25 wird die elfte sein, in der drei Schweizer Teams im Europacup spielen. Nur zweimal waren noch mehr Klubs dabei. In den letzten 32 Jahren war die Super League ausserdem immer mit mindestens einem Team vertreten.

YB, Lugano und St. Gallen – die Super League ist gleich dreifach im Europacup vertreten. Während YB seine Gegner für die Champions League bereits kennt – darunter Inter, Barcelona oder Stuttgart –, werden die anderen beiden Teams ihre Kontrahenten für die Conference League am Freitagnachmittag erfahren.

Dass drei Superligisten auf der europäischen Bühne tanzen, mag verblüffen, ist aber nicht so selten, wie man nun vielleicht meinen könnte. Denn seit der Saison 1992/93, als die Champions League ihren Namen erhielt, gab es zehn Spielzeiten, in denen die Schweiz mit drei Mannschaften am Europacup teilnahm. Nun folgt also die elfte.

Nur zweimal schafften es sogar vier Klubs in die internationalen Wettbewerbe. In der Saison 1999/2000 qualifizierten sich GC, Lausanne, Servette und der FCZ für den Uefa-Cup, den Vorgänger der Europa League (ab 2009). Ein Jahr später waren es dann der FCB und St. Gallen, die mit Lausanne und dem FCZ im zweithöchsten Wettbewerb spielten.

Keine Saison ohne die Schweiz

Erfreulich ist zudem der Fakt, dass die Super League in den letzten 32 Jahren immer mit mindestens einem Team im Europacup vertreten war. In den beiden Saisons, als kein Schweizer Klub in der Europa League respektive im Uefa-Cup spielte (08/09 und 21/22), standen dafür der FCB (08/09) und YB (21/22) in der Champions League.