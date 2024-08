07:04 Uhr

Zwei Schweizer Teams in Conference League

Der FC St. Gallen und Lugano ziehen in die Ligaphase der Conference League ein. Am Freitagnachmittag erfahren sie ihre Gegner. Die Auslosung findet um 14.30 Uhr statt. Schon davor, ab 13 Uhr, werden die Lose in der Europa League gezogen.