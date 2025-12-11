Die Gewinner und Verlierer der 6. Champions-League-Runde

Der 6. Spieltag der Champions League bringt entscheidende Verschiebungen in der Tabelle. Manchester City und Atalanta Bergamo klettern in die Top 5, während Borussia Dortmund aus den direkten Qualifikationsrängen rutscht.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die Gewinner

Der 6. Spieltag sorgt für entscheidende Verschiebungen in der oberen Tabellenhälfte. Besonders Manchester City meldet sich zurück. Die Engländer klettern dank dem Sieg gegen Real von Rang 9 auf 4 und haben die direkte Achtelfinal-Qualifikation wieder fest im Griff.

Die Überraschungsmannschaft der Stunde ist jedoch Atalanta Bergamo, die sich mit dem 2:1 Heimsieg gegen Chelsea mit einem Sprung von Platz 10 auf 5 belohnen.

Auch für Atlético Madrid läuft der Spieltag optimal (3:2 in Eindhoven). Durch den Aufstieg von 12 auf 8 halten die Spanier aktuell den letzten direkten Qualifikationsplatz. Im Verfolgerfeld machen der FC Liverpool trotz Baisse (von 13 auf 9) und der FC Barcelona (von 18 auf 15) wichtigen Boden gut, wobei sich die Katalanen nach einer kritischen Phase im Mittelfeld stabilisieren.

Im Tabellenkeller gelingt dem FC Kopenhagen ein entscheidender Schritt dank dem Sieg gegen Villarreal. Der Sprung von 29 auf 24 bedeutet den vorläufigen Einzug in die rettenden Playoff-Ränge. Selbst Schlusslicht Ajax Amsterdam verbessert sich leicht von Platz 36 auf 34 (Sieg in Baku) und wahrt damit zumindest theoretische Chancen.

Die Verlierer

Auf der Verliererseite steht an diesem Spieltag vor allem Borussia Dortmund. Statt mit einem Sieg den Sprung unter die besten drei zu schaffen, rutscht der BVB nach dem Unentschieden gegen Bodö/Glimt aus den direkten Qualifikationsrängen auf Platz 10 ab.

Ähnlich hart trifft es Chelsea und Sporting Lissabon. Beide Teams fallen aus der Komfortzone der Top 8 tief ins Mittelfeld zurück. Chelsea stürzt von 7 auf 13, Sporting von 8 auf 14.

Für Eintracht Frankfurt wird die Lage zunehmend prekär, da sie nach der zwischenzeitlichen Führung gegen Barcelona verlieren. Statt aufzuholen, rutschen sie auf Platz 30 ab. Den Hessen droht somit der Anschluss an die Playoff-Plätze zu verlieren. An der Tabellenspitze muss sich Paris Saint-Germain ärgern. Da die Bayern wegen des 0:0 gegen Athletic Bilbao vorbeiziehen, fällt PSG von Rang 2 auf 3 zurück.

Wer ist sicher durch?

Nachdem der FC Arsenal bereits nach der fünften Runde als erstes Team die Korken knallen lassen konnte, hat sich der Kreis derer, die sicher in der K.o.-Phase überwintern, am 6. Spieltag deutlich erweitert.

Neben den «Gunners», die einsam an der Spitze thronen, haben nun auch der FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Manchester City und überraschenderweise Atalanta Bergamo die magische Punktemarke geknackt. Mit 13 oder mehr Punkten sind diese fünf Teams rechnerisch nicht mehr aus den Top 24 zu verdrängen. Für sie geht es in den verbleibenden zwei Partien um die direkte Qualifikation für das Achtelfinal.

Ausblick: Das Finale der Ligaphase

In den zwei verbleibenden Runden spitzt sich der Kampf um das Weiterkommen endgültig zu. Besonders für Borussia Dortmund kommt es knüppeldick. Mit Tottenham Hotspur (Runde 7) und Inter Mailand (Runde 8) wartet ein brutales Restprogramm auf den BVB. Auch Inter Mailand muss zittern, denn vor dem Duell mit Dortmund müssen sie erst noch gegen den Tabellenführer Arsenal ran. Für Teams wie Real Madrid (gegen Monaco und Benfica) ist die Ausgangslage etwas dankbarer. Paris St-Germain trifft noch auf Sporting und Newcastle – Stolpergefahr inklusive.

Ganz unten wird die Luft für Villarreal und Kairat Almaty extrem dünn. Mit nur einem Punkt auf dem Konto bräuchten sie zwei Siege und viel Schützenhilfe, um das Wunder noch zu schaffen. Da mittlerweile auch alle Schlusslichter gepunktet haben, besitzt jedes Team mindestens einen Zähler. Rein rechnerisch ist deshalb noch kein Club fix ausgeschieden.