Atalanta BC
Atalanta BC
21:00
Chelsea FC
Chelsea FC
Atalanta BC
Atalanta BC
Ab 21:00 Uhr
Vs
Chelsea FC
Chelsea FC
UEFA Champions League
Atalanta BC - Chelsea FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
5
13
15
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
5
11
12
3
Bayern München
Bayern München
5
9
12
4
Inter Mailand
Inter Mailand
5
9
12
5
Real Madrid
Real Madrid
5
7
12
6
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
5
6
10
7
Chelsea FC
Chelsea FC
5
6
10
8
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
5
6
10
9
Manchester City
Manchester City
5
5
10
10
Atalanta BC
Atalanta BC
5
1
10
11
Newcastle United
Newcastle United
5
7
9
12
Atletico Madrid
Atletico Madrid
5
2
9
13
Liverpool FC
Liverpool FC
5
2
9
14
Galatasaray SK
Galatasaray SK
5
1
9
15
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
5
5
8
16
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
5
3
8
17
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
5
-2
8
18
FC Barcelona
FC Barcelona
5
2
7
19
Qarabag FK
Qarabag FK
5
-1
7
20
SSC Neapel
SSC Neapel
5
-3
7
21
Olympique Marseille
Olympique Marseille
5
2
6
22
Juventus Turin
Juventus Turin
5
0
6
23
AS Monaco
AS Monaco
5
-2
6
24
Pafos FC
Pafos FC
5
-3
6
25
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
5
-7
6
26
FC Brügge
FC Brügge
5
-5
4
27
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
5
-5
4
28
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
5
-7
4
29
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
5
-7
4
30
SL Benfica
SL Benfica
5
-4
3
31
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
5
-6
3
32
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
5
-4
2
33
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
5
-8
2
34
Villarreal CF
Villarreal CF
5
-8
1
35
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
5
-10
1
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
5
-15
0
Schiedsrichter
Referee
Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Spanien
Anstoss
Dienstag
09. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Bergamo, Italien
Gewiss Stadium
Kapazität
24’950
