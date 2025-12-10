DE
FR
Abonnieren
Qarabag FK
Qarabag FK
18:45
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
Zum Fussball-Kalender
Qarabag FK
Qarabag FK
Ab 18:45 Uhr
Vs
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Champions League
Qarabag FK - Ajax Amsterdam

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
5
13
15
2
Bayern München
Bayern München
6
11
15
3
Atalanta BC
Atalanta BC
6
2
13
4
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
5
11
12
5
Inter Mailand
Inter Mailand
6
8
12
6
Real Madrid
Real Madrid
5
7
12
7
Atletico Madrid
Atletico Madrid
6
3
12
8
Liverpool FC
Liverpool FC
6
3
12
9
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
6
6
11
10
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
5
6
10
11
Chelsea FC
Chelsea FC
6
5
10
12
Manchester City
Manchester City
5
5
10
13
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
6
4
10
14
FC Barcelona
FC Barcelona
6
3
10
15
Newcastle United
Newcastle United
5
7
9
16
Olympique Marseille
Olympique Marseille
6
3
9
17
Galatasaray SK
Galatasaray SK
6
0
9
18
AS Monaco
AS Monaco
6
-1
9
19
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
6
4
8
20
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabag FK
Qarabag FK
5
-1
7
22
SSC Neapel
SSC Neapel
5
-3
7
23
Juventus Turin
Juventus Turin
5
0
6
24
Pafos FC
Pafos FC
5
-3
6
25
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
26
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
6
-7
5
27
FC Brügge
FC Brügge
5
-5
4
28
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
5
-5
4
29
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
5
-7
4
30
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
6
-8
4
31
SL Benfica
SL Benfica
5
-4
3
32
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
6
-9
3
33
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal CF
Villarreal CF
5
-8
1
35
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
6
-11
1
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
5
-15
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Rade
Obrenovic
Slowenien
Anstoss
Mittwoch
10. Dezember 2025 um 18:45 Uhr
Stadion
Baku, Aserbaidschan
Tofiq-Bəhramov-Stadion
Kapazität
31’200
In diesem Artikel erwähnt
FK Karabach Agdam
FK Karabach Agdam
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FK Karabach Agdam
        FK Karabach Agdam
        Ajax Amsterdam
        Ajax Amsterdam
        Champions League
        Champions League