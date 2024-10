Wenn es Lugano gelingt, YB am Sonntag ein Bein zu stellen - hier Amir Saipi gegen Cedric itten - beginnt die Wiedergeburt der Berner wieder bei Null. Foto: foto-net / Kurt Schorrer 1/5

Alain Kunz Reporter Fussball

Es rümpften doch alle die Nase vor dem Spiel. Lukasz Lakomy (23), der hochbegabte Pole, der diese Saison nur auf 57 Super-League-Minuten kam und verletzt war? Alan Virginius (21), der seit seinem einsamen Highlight, dem Siegtor in den Champions-League-Playoffs in Istanbul bei Galatasaray, mit dem er sich in die Annalen von YB schrieb, in der Liga nur beim unglückseligen 0:1 gegen GC beginnen durfte? Beide in der Startelf? Dazu fünf weitere Neue gegenüber dem 2:1-Sieg gegen Luzern? Und dann Sandro Lauper (28) in der Rolle als Innenverteidiger, die ihm in der ersten Meisterschaftswoche mit drei Niederlagen derart missriet? Wie gesagt: Verwunderung herrschte!