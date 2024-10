Dicke Kumpel: YB-Captain Loris Benito und Inter-Goalie Yann Sommer nach dem Viertelfinal-EM-Out 2021 gegen Spanien. Foto: TOTO MARTI 1/8

Alain Kunz Reporter Fussball

Abschlusstraining von Inter Mailand im Stadion des Gastgebers. Lautaro, Dimarco, Bastoni und Co. zeigen ihre Künste im Wankdorf. Ein eigentlich banaler Vorgang. Und doch ist er speziell.

«Unnötig zu betonen, dass der Kunstrasen alles ändert», sagt Inter-Coach Simone Inzaghi. «Deshalb haben wir unsere Gewohnheiten geändert und das Abschlusstraining im gegnerischen Stadion abgehalten, was wir sonst nie tun.» Normalerweise trainiert Inter am Mittag in Appiano Gentile und reist danach an den Spielort.

Diesmal ist die Anreise am Morgen, um am Abend zu trainieren. «Wir müssen uns an diese Unterlage gewöhnen. Und das in kürzester Zeit. Wir müssen extrem wachsam sein! Wegen des Rasens. Aber auch wegen der Young Boys. Das ist ein strukturiertes Team. Der Trainer wurde gewechselt, auch wenn wir den Neuen schon kennen. Und so haben die am Sonntag Tabellenführer Luzern geschlagen.» Der Mann bereitet alles akribisch vor. Alles Planbare wird bedacht. Und da passt eine grosse Unbekannte wie ein Plastik-Platz so gar nicht ins Weltbild.

Benito: «Kunstrasen ist eine grosse Verletzungs-Unbekannte»

Auch Yann Sommer ist bestimmt kein grosser Fan des Berner Bodens. Jedenfalls hat er Infos eingeholt. Und das nicht bei irgendjemandem, sondern bei einem seiner besten Kumpel: Dem Captain von YB, Loris Benito. «Wir haben uns ausgetauscht», bestätigt der Aargauer. «Yann hat ja zu seinem Glück nicht so viel mit Kunstrasen zu tun. Er wollte Tipps einholen und wissen, wie sich der verhält.»

Hochverrat also an Gelbschwarz, Herr Benito? «Der Kunstrasen ist in Sachen Verletzungsgefahr eine grosse Unbekannte für die gegnerischen Teams. Also habe ich ihn in der Wahl der Schuhe beraten, damit nichts passiert.»

Inzaghi hält Sommer für einen grossartigen Menschen

Wer kann einem Yann Sommer diesen Wunsch schon abschlagen? Wahrscheinlich würde es auch Inzaghi nicht tun, wenn man ihn über unseren Ex-Nati-Keeper reden hört. Auf die Frage, was sich für den Coach geändert habe, seit Sommer nicht mehr Internationaler ist und nur noch den FC Internazionale hat, sagt Inzaghi: «Er verbringt mehr Trainingszeit mit uns, was hilfreich ist. Über Sommer kann ich sowieso nur Gutes sagen. Er ist ein grossartiger Goalie. Aber auch ein grossartiger Mensch! Er versucht immer, seinen Teamkollegen zu helfen.»

Yann, der Erste, verleiht dem zweiten Yann Sicherheit

Kann das Yann, der Zweite, bestätigen? Mit Bisseck (23) spielt ein anderer Spieler mit demselben Vornamen bei Inter. «Ich freue mich immer, wenn ich mit einem Teamkollegen Deutsch sprechen kann», sagt der Mann aus Köln, der vor einem Jahr vom dänischen Klub Aarhus nach Mailand kam. «Er coacht von hinten und man kann ihn immer anspielen, auch wenn man in Bedrängnis ist. Das gibt dir Sicherheit.»

Nun, heute wäre YB nicht unglücklich, wenn Yann zumindest ein kleines bisschen unsicher wäre. Und wenn es auch wegen der Kunstrasen-Tipps von Kumpel Loris ist …

