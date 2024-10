Die Startruppe von Inter Mailand ist am Vortag des Champions-League-Duells gegen YB in Bern gelandet. Mehrheitlich abgeschirmt von der Öffentlichkeit, verschwanden die Spieler sogleich im Bus.

Inter-Stars verschwinden am Flughafen in Belp sofort im Car

Die Mannschaft von Inter Mailand ist auf dem Flughafen Bern Belp gelandet. Hier im Bild: Abwehrspieler Benjamin Pavard. Foto: TOTO MARTI 1/10

Kurz zusammengefasst Inter Mailand spielt gegen YB in der Champions League

Yann Sommer und Co. sind am Dienstag in der Schweiz gelandet

Yann Sommer und Co. sind am Dienstag in der Schweiz gelandet

Die Fans der Nerazzurri erhalten keine Chance, um zu ihren Idolen zu gelangen

Auf YB wartet am Mittwochabend eine Mammut-Aufgabe in der Champions League. Der italienische Meister Inter kommt ins Wankdorf (ab 21 Uhr live im Ticker bei Blick). Die Mailänder gehen als haushoher Favorit ins Spiel. Kann Interimscoach Joël Magnin (53) dem übermächtig scheinenden Gegner in seinem ersten CL-Spiel als Trainer ein Bein stellen?

Damit das nicht passiert, legen die Nerazzurri Wert auf eine seriöse Vorbereitung. Bereits zur Mittagszeit am Vortag des Spiels landet die Mannschaft auf dem Berner Flughafen Belp. Dort ist man bedacht, das von Starspielern gespickte Team von äusseren Störfaktoren abzuschirmen. Der Inter-Car erwartet die Kicker direkt auf dem Rollfeld – keine Chance für Fans, zu ihren Idolen zu gelangen.

Eine Handvoll Inter-Anhänger hat sich in Belp eingefunden, wohl in der Hoffnung, etwas näher an die Spieler heranzukommen. Ein Grossteil der Spieler, wie zum Beispiel Ex-Nati-Goalie Yann Sommer (35), gelangen durch die Hintertür gar so schnell zum Bus, dass sie kaum gesehen werden. Mit einer konzentrierten Leistung und drei Punkten gegen die Young Boys könnten die Inter-Fans ihre Enttäuschung sicherlich verschmerzen.

