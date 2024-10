Fussball-Österreich feiert derzeit. Foto: keystone-sda.ch 1/7

Zwar verpassten die Österreicher bei der EM im vergangenen Sommer mit dem Achtelfinal-Aus gegen die Türkei den ganz grossen Exploit, doch allgemein wird in Fussball-Österreich ein Aufschwung bejubelt. Erst letzte Woche schlug das Rangnick-Team in der Nations League Kasachstan mit 4:0, nur um wenige Tage darauf die Norweger rund um Superstar Erling Haaland mit einer 5:1-Packung nach Hause zu schicken.

Fussball-Österreich ist euphorisiert und träumt von der ersten WM-Teilnahme seit 1998. Doch während die Stimmung vor den Kulissen auf einem Höhepunkt ist, ist sie dahinter am Gefrierpunkt angelangt. Am Freitag wurde in einer Präsidiumssitzung des österreichischen Fussballverbands (ÖFB) eine sogenannte Strukturreform beschlossen. Eine, die noch für ordentlich Wirbel sorgen dürfte.

Rangnick stösst im ÖFB-Präsidium auf Widerstand

Mit von der Partie bei der zweitägigen Sitzung war etwa ÖFB-Bundestrainer Ralf Rangnick (66). Bei der zweitägigen Sitzung soll der als zielstrebig und willensstark bekannte Rangnick laut der «Süddeutschen Zeitung» seine sportliche Expertise eingebracht, gleichzeitig aber auch seine Ideen und Forderungen platziert haben. So forderte er die Einstellung eines Teammanagers und Veränderungen im Nachwuchsbereich.

Das kam nicht bei allen gut an. «Ich habe nicht erforderlich gefunden, dass er zwei Tage dort dabei sein muss», motzt der niederösterreichische Landespräsident Johann Gartner. Dieser sei in Österreich zwar nicht gerade für seine Zurückhaltung bekannt, die Giftpfeile in Richtung Rangnick sind der «SZ» zufolge aber doch auf neuem Niveau – und gleich auch ein mögliches Sinnbild für den Ausgang des Präsidium-Treffs.

Rausschmiss der Geschäftsführer beschäftigt gar die Spieler

Denn am Ende dieser Sitzung wurden die beiden zerstrittenen ÖFB-Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold entlassen. Gerade Neuhold hatte im sportlichen Bereich viel Rückhalt, gilt als Mitverantwortlicher des heutigen sportlichen Höhenflugs. Das zeigt sich auch durch einen Brief des ÖFB-Teams.

«Bernhard ist seit Jahren unser direkter Ansprechpartner in allen organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten. Er hat mit seinem Team wesentlichen Anteil an unserem gemeinsamen Erfolg», schreibt der Mannschaftsrat um David Alaba, Marko Arnautovic oder Marcel Sabitzer, sowie dem Trainerteam in einem Brief. «Gerade im Hinblick auf das wichtige Länderspieljahr 2025 und unser grosses Ziel WM 2026 ist Bernhard Neuholds Expertise und Kompetenz unverzichtbar.»

In der Präsidiumsrunde sah man das anders, man stellte Neuhold und seinen Kollegen vor die Tür und gefährdet nun womöglich gar die sportliche Zukunft. «Lassen Sie uns bitte den Weg, den wir als Mannschaft gemeinsam eingeschlagen haben, erfolgreich weitergehen», beendete der ÖFB-Mannschaftsrat seinen Brief. Ob dieser Weg nun so eingeschlagen werden kann, steht in den Sternen. Klar ist aber: So rosig, wie es derzeit nach aussen scheint, ist in Fussball-Österreich dann doch alles nicht.

