Kurz zusammengefasst Inzaghi hat die Inter-Abwehr zur besten der Welt gemacht

Inter blieb 17-mal in der Champions League ohne Gegentor

Alain Kunz

Eine Zahl sagt alles aus über den Brocken, den YB mit Inter vorgesetzt bekommt: Seit 2021, als Simone Inzaghi Coach wurde, haben die Mailänder die beste Abwehr der Welt: 17-mal blieb der italienische Meister in der Champions League ohne Gegentor. Zuletzt viermal in den letzten fünf Spielen. Atemberaubend!

«Dennoch muss unser Ziel sein, gegen diese Mannschaft ein Tor zu machen», sagt Trainer Joël Magnin. «Wenn wir etwas erreichen wollen, gehe ich davon aus, dass das nötig sein wird. Wir haben starke Stürmer. Es liegt an ihnen, ihre Klasse auszuspielen.»

Die Verletzten könnten ein kleiner Vorteil sein ...

Dennoch spricht nicht sehr viel für YB. Vielleicht der Umstand, dass am Wochenende beim 1:0-Sieg gegen die Roma in Rom Acerbi und Calhanoglu vorzeitig raus mussten und nun verletzt fehlen. Zudem dürfte Inzaghi heftig rotieren. «Das könnte ein kleiner Vorteil sein», so Magnin, «aber Inter hat ein derart starkes Kader, dass sich da nicht viel ändert. Unglaublich, was Inzaghi aus diesem Team gemacht hat. Das wird eine Riesenherausforderung. Aber wir konzentrieren uns ohnehin auf unsere Stärken. Und darauf, unsere Fans zu begeistern. Denn es kommen ja auch 30’000, wenn es nicht läuft. Da können wir nicht aufs Feld kommen und einfach mal abwarten.»

So wie das letzte Saison auch gegen Manchester City gelungen sei – auch, wenn am Schluss nichts Zählbares in Bern blieb, fügt Captain Loris Benito hinzu. Und weiter: «Das ist offensiv wohl die beste Mannschaft, die es gibt, die immer Lösungen findet. Dennoch haben wir das damals ganz ordentlich gemacht. Das muss auch jetzt unser Anspruch sein.»

Joël Magnin betrat als erster Schweizer einen Königsklassen-Rasen

Für Magnin ist die Königsklasse Neuland. Letzte Saison wurde er erst Coach, als YB international draussen war. Und diese Saison übernahm er erst nach den beiden Klatschen gegen Aston Villa und den FC Barcelona. Magnin grätscht aber rein: «Als Trainer ist es Neuland. Als Spieler nicht!» Richtig: Magnin war da ein absoluter Pionier. Er war der erste Schweizer, der einen Champions-League-Rasen betrat. Zusammen mit Zuberbühler, Vogel, Gren, Vega, Thüler, Murat Yakin, Geiger, Koller, Lombardo und Comisetti. Das war am 13. September 1995 im Hardturm gegen Ferencvaros Budapest. Zur Taufe gabs von den Ungarn gleich mal eine eiskalte 0:3-Dusche.

«Das war dennoch ein überragendes Erlebnis. Vor allem die Qualifikation gegen Maccabi Tel Aviv», erinnert sich Magnin. «Ich freue mich jedenfalls riesig, die Champions League nun auch als Trainer kennenzulernen. Auch wenn der Gegner ein anderer sein wird.» Aber man könne ja darauf hoffen, dass Inter einen schlechten Tag habe. So wie GC im September 1995.