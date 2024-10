Yann Sommer spricht über seine Ziele. Foto: TOTO MARTI 1/7

Mitte August hat Yann Sommer (35) nach 94 Länderspielen seinen Rücktritt aus der Fussball-Nati erklärt. Seither konzentriert er sich voll auf seinen Klub Inter Mailand.

Mit dem Titelverteidiger erwartet Sommer eine sehr schwierige, umkämpfte Saison. Im Interview mit der «Gazzetta dello Sport» stellt er fest: «Wenn man sagt, dass jedes Spiel in Italien schwierig ist, dann ist das keine Rhetorik. Es ist die Wahrheit.»

Auch in der Champions League will Inter vorne mitmischen. Dabei freut sich Sommer vor allem auf eine Partie: Kommenden Mittwoch (21 Uhr) spielt Inter in Bern gegen YB. «Es ist schön, wieder zu Hause zu sein, das passiert nicht oft.» YB stecke zwar in einer schwierigen Situation, «aber es ist eine interessante Mannschaft». Da im Wankdorf auf Kunstrasen gespielt wird, «werden wir sehr gut vorbereitet sein müssen».

Vertrag noch bis 2026

Sommer blickt nicht nur auf die nahe Zukunft, sondern auch auf die etwas fernere. Sein Vertrag laufe bis 2026, darüber hinaus habe er sich noch keine Gedanken gemacht. «Ich bin in Mailand glücklich», sagt Sommer. «Im Moment sehe ich mich nirgendwo anders, stecke meine Energie in Inter.»

Obwohl Sommer Schweizer Rekord-Goalie ist, wird sein Name selten genannt, wenn es um die besten Torhüter der Welt geht. «Vielleicht werde ich etwas unterschätzt», meint er darauf angesprochen. «Aber es ist besser, nicht darüber nachzudenken, weil man es nicht ändern kann.»

«Bestmöglicher Torhüter für mein Team sein»

Viel lieber beschäftige er sich mit den Dingen, die er beeinflussen könne: seine Leistung und sein Niveau. «Mein Ziel ist es, der bestmögliche Torhüter für mein Team zu sein.» Um das zu erreichen, hat Sommer vor jedem Spiel ein besonderes Ritual: Meditation. Es gebe jeweils den Moment, in dem er aufhöre, Yann zu sein und Sommer, der Goalie, werde.

Musik hört er dabei nicht. Auch wenn ihn vor allem ein Künstler besonders beeindruckt: Bruce Springsteen (75). Schon als Kind hat er die Platten von «The Boss» gehört. «Ich würde ihn wirklich gerne einmal live sehen», verrät Sommer einen Traum. Bisher hats nicht geklappt. Zuletzt machte ihm ein Nati-Zusammenzug einen Strich durch die Konzert-Rechnung, und nächstes Jahr ist Springsteen ausgerechnet während der Klub-WM in Mailand.

