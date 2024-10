Jubelt YB auch gegen Inter in der Champions League? Kubilay Türkyilmaz ist skeptisch. Foto: Pius Koller 1/5

Kubilay Türkyilmaz Blick-Kolumnist

Ich muss in Sachen YB ein bisschen ausholen, bevor ich mich zu den Chancen der Berner gegen Inter Mailand äussere. Ich habe den Eindruck, YB verliert seit rund vier Jahren jede Saison um die zehn Prozent an Qualität. Von der Mannschaft, die einst alles in Grund und Boden spielte, ist nur noch die Physis übriggeblieben. Ab nicht mal mehr in diesem Bereich ist YB wirklich dominant.

Diese lineare Schwächung des Kaders stellt der sportlichen Führung kein gutes Zeugnis aus. Entweder sind die eigentlich guten Spieler, die man geholt hat, nicht in der Lage, wirklich zu performen und das vorhandene Talent zur Entfaltung zu bringen. Oder sie haben diese spielerische Klasse schlicht nicht, wie die Zuzüge dieser Saison. Leute wie Sulejmani und Sow, um nur zwei zu nennen, sind derzeit nicht auszumachen.

YB ist noch wacklig und unsicher

Klar gab es da die beiden Exploits gegen Galatasaray Istanbul. Doch die Türken haben die Schweizer nicht wirklich ernst genommen. Das, denke ich, kann ich recht gut beurteilen. Das hat man ja unschwer daran erkannt, wie viel Raum Gala den Schweizern gelassen hat. Auch wenn YB in diesen beiden Spielen wirklich gut gespielt hat. Aber solche Freiheiten erhalten die Berner in der Liga sonst nie. Also war das die Ausnahme.

Und wenns nun gegen Inter eine Klatsche absetzt wie gegen Aston Villa und Barcelona? Ist man dann wieder auf Null? Nein, YB ist nach wie vor auf Null. Denn auch beim 2:1-Sieg gegen Luzern habe ich kein wirklich geheiltes YB gesehen. Das war wacklig und unsicher wie zuvor.

Von YB brauchts chirurgische Präzision

Unter dem Strich sehe ich einen einzigen Mini-Vorteil für die Berner: den Kunstrasen! Aber sobald sich Inter an die Unterlage gewöhnt hat, ist auch dieser kleine Vorteil dahin. So wie das gegen Villa der Fall war. Und Inter ist noch besser als die Engländer. Schlicht unglaublich stark – auch physisch. Da müsste YB in seinen Pässen chirurgisch präzis sein. Doch von solchen Zuspielen ist YB meilenweit entfernt.

Auch mein alter Mitspieler Joël Magnin, mit dem ich für GC Champions League gespielt habe und den ich schon damals als generös sowie aussergewöhnlich intelligent kennengelernt habe, wird da nichts ändern können. Auch wenn ich überzeugt bin, dass er Organisation und Motivation ins Team zurückgebracht hat. Was aber klar ist: YB wäre gut beraten, ihn fix zum Coach zu machen. Alles andere wäre total unverständlich und würde erneut für grosse Konfusion sorgen.

1:59 YB-Magnin über das Inter-Spiel: «Liegt an ihnen, ihre Klasse auszuspielen»

