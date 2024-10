Barcelona gegen Bayern München ist das Top-Duell am Mittwoch in der Champions League. Barça-Trainer Hansi Flick und Topskorer Robert Lewandowski treffen dabei auf ihre alte Liebe.

YB verlor 0:5 gegen Barcelona, Lewandowski traf zweimal

Acht Saisons spielte Robert Lewandowski (36) bei Bayern München. Seine Torquote: phänomenal. In 375 Spielen für die Bayern schoss der Pole 344 Tore. 41 allein in der Bundesliga-Saison 2020/21, womit er den Uralt-Rekord von Gerd Müller knackte.

Sein bester Vorlagengeber bei den Bayern? Thomas Müller, der 64 Treffer des zweifachen Weltfussballers des Jahres vorbereitete – das hat in Deutschland sonst kein Duo geschafft. Vor dem Wiedertreffen mit seinem alten Kollegen sagte Müller zur «Bild»-Zeitung: «Lewy war der Sturmpartner, mit dem ich am längsten und intensivsten zusammengespielt habe. Mit dem ich auf dem Platz eine besondere Verbindung hatte.»

Mit Müller an der Seite und den Münchnern hamsterte Lewandowski Titel um Titel: acht Meisterschalen, drei Cupsiege und 2020 die Champions League. Trainer beim bislang letzten Bayern-Triumph in der Königsklasse war Hansi Flick (59). Legendär auf dem Weg zum Triple im Corona-Jahr 2020 war der 8:2-Sieg im Viertelfinal des Final-8-Turniers in Lissabon gegen Barcelona, das auch bei den Barça-Verantwortlichen tiefen Eindruck hinterlassen hatte.

Seit Beginn dieser Saison ist das Duo Lewandowski/Flick wieder vereint. Und der Deutsche führte Barcelona zurück in die Erfolgsspur. Neun Siege in zehn Liga-Spielen und 39 Tore in zwölf Pflichtspielen – eine bessere Bilanz hatte keiner der letzten zehn Barça-Trainer zum gleichen Zeitpunkt vorzuweisen. Die Katalanen steigen damit als Leader am Samstag in den Clasico gegen Real Madrid.

YB bekam Barça-Power zu spüren

Unter Flick läuft die Barça-Offensive wieder wie geschmiert, was auch YB schmerzhaft erfahren musste. Beim 0:5 Anfang Oktober blieben die Berner chancenlos und mussten froh sein, dass die Katalanen nach der Pause einen Gang zurückschalteten. Auch Lewandowski traf zweimal. Denn unter Flick blüht auch der Pole auf. Unter dem Deutschen erzielte er in 83 Spielen 97 Tore und 24 Assists.

Trifft Lewandowski auch am Mittwoch gegen seine alte Liebe? Zumindest auf den Support von seinem alten Kumpel Müller muss er aber wohl verzichten. «Also ich werde ihm keinen auflegen», so das Bayern-Urgestein. «Also, hoffentlich...»

