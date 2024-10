Mamma mia, immer dieser Von Ballmoos! Die Leistung des YB-Keepers imponiert Inter-Coach Simone Inzaghi. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch 1/13

Auf einen Blick Von Ballmoos zeigt heroische Leistung gegen Inter Mailand

Trotz bitterem Gegentor zeigt YB ein starkes Spiel

Von Ballmoos' Penalty- und Nachschuss-Paraden beeindrucken Uefa

YB-Coach Magnin setzt voll auf Von Ballmoos als Nummer eins

Inter-Coach Simona Inzaghi imponiert Von Ballmoos' Leistung

Alain Kunz Reporter Fussball

Nein, gut sah David von Ballmoos nicht aus, als er SRF Red’ und Antwort stand. Bleich, nudelfertig, abgekämpft. Wer konnte es dem YB-Keeper verübeln? 92 Minuten und ein paar Zerquetschte heroisch gekämpft. Und dann kommt dieser Dimarco, bringt den vierten, fünften gefährlichen Ball seit seiner Einwechslung nach 54 Minuten zur Mitte. Thuram ist schneller als Benito. Der Ball flutscht Von Ballmoos aus wenigen Metern zwischen Handschuh und Oberschenkel rein. Ein ganz krummes Ding.

Die Sorte Tore, bei denen man als Goalie machtlos ist und sich doch mehr, viel mehr, ärgert als über einen Laserstrahl aus zehn Metern ins Lattenkreuz. Weil man am Ball dran ist. Weil man komisch aussieht. Ärger und Frust pur.

Leere ...

«Jetzt ist gerade eine Leere in mir drin. 92 Minuten bist du super im Match – und am Ende stehst du doch mit leeren Händen da. Das tut weh, wenn man sich am Schluss um diesen wohlverdienten Punkt bringt», sagt der Emmentaler. Doch so bitter es auch ist, dieses Gegentor in der Nachspielzeit – YB kann ganz viel Positives aus diesem Spiel mitnehmen. «Wir haben uns sehr gut präsentiert und das YB-Gesicht gezeigt. Da haben sicher ganz viele Leute Freude gehabt, trotz des Ergebnisses. Das müssen wir am Donnerstag anschauen und mitnehmen.»

Und da ist auch die Leistung des Goalies. Über diese spricht er selber nicht. Wie er den alleine auf ihn laufenden Bisseck in Halbzeit 1 stoppt. Wie er gleich nach der Pause den Penalty von Arnautovic tief unten in der linken Ecke grossartig fischt, in der gleichen Szene gleich auch noch den Nachschuss von Dumfries zunichtemacht. Danach das minutenlange Zittern, weil gescheckt wird, ob sich Von Ballmoos nicht zu früh von der Linie bewegt hat. Mit dem positiven Ende für den Goalie. Auf der Uefa-Page schreiben sie: «Wie kann man eine Penalty-Parade besser machen? Indem man auch gleich den Nachschuss hält, so wie Von Ballmoos.»

Für Magnin stellt sich die Goalie-Frage nicht

Allzu viel Positives hat Von Ballmoos diese Saison noch nicht gehört. Inklusive Forderung, Marvin Keller zur Nummer 1 zu machen. Auch wenn YB sich ganz klar für die YB-Legende entschieden hat. Auch beide Trainer. Der geschasste Patrick Rahmen. Und der Neue, Joël Magnin. «Ich kenne David schon lange und weiss, was er kann», sagt Magnin. «Er hat das schon im Frühling, als wir Meister wurden, gezeigt. Nun auch in den beiden Spielen gegen Luzern und Inter. Für mich stellt sich die Frage nicht, wer im Tor steht. Auch, weil Dävu der Mannschaft mit seiner Persönlichkeit sehr viel bringt.»

Tönt fast so, wie wenn es aus der von YB an Keller zugesagten Spielzeit – vorderhand zumindest – nicht mehr viel wird. Was auch einer gewissen Logik nicht entbehrt.

Von Ballmoos hat Inzaghi imponiert

Doch auch das wird Von Ballmoos so schnell nicht trösten können. Vielleicht aber das Video der Pressekonferenz von Inter-Coach Simone Inzaghi nach dem Duselsieg. Da sagt der Mister, den sie in Mailand verehren (also wenn man Inter-Tifoso ist …), dass ihm an diesem Abend speziell der Torwart imponiert habe. «Ich hatte schon am Mittwochmorgen, als ich von einzelnen Spielern von YB sprach, unterstrichen, wie stark der Keeper zuletzt gewesen war.»

Ein Ritterschlag für den sechsfachen Meister, der seinen Vertrag bei YB vor genau einem Monat bis 2027 verlängert hat. Um den Bernern etwas zurückzugeben, denen er seine ganzen Erfolge verdankt, klar. Aber ebenso klar mit dem Hintergedanken, den Traum vom Ausland doch noch wahrzumachen. Für einen Keeper ist der auch mit 29 Jahren noch längst nicht ausgeträumt. Für einen enorm ehrgeizigen Mann wie Von Ballmoos sowieso nicht. Mit der Leistung gegen Inter und mit dem Ritterschlag durch Meistercoach und Champions-League-Finalist Inzaghi ist der bislang grösste Schritt gemacht worden.