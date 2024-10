YB verpasst in der Champions League knapp einen Punkt gegen Inter Mailand: In der 93. Minute kassierten die Berner das entscheidende 0:1. Für Aufheiterung sorgte Yann Sommer nach dem Spiel mit Geschenken aus der Inter-Kabine.

Zwei Minuten der Nachspielzeit fehlten, um für YB ein sensationeller Punkt im Wankdorf einzufahren. Erst in der 93. Minute kassierten die Berner das entscheidende 0:1 gegen den italienischen Meister Inter Mailand. Entsprechend war die Stimmung im Anschluss bei den Gastgebern: «Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt, alles gegeben und es ist sehr frustrierend am Ende so zu verlieren», sagt Captain Loris Benito. Es sei schade, dass man nun mit leeren Händen dastehe.

Ganz mit leeren Händen gingen die YB-Profis aber nicht nach Hause. Dafür sorgte Inter-Goalie Yann Sommer, der nach der Partie mit einem Sack voll Trikots in die Berner Kabine ging. «Ich kenne doch ein paar Jungs bei YB, es war schön, sie wiederzusehen – auch ich wollte das Liibli tauschen», so der 35-Jährige. Sein Besuch in der Heimat war rundum erfolgreich. Sommer machte eine fehlerfreie Partie, behielt die weisse Weste ohne Gegentor und reist mit seinen Teamkollegen sowie drei Punkten im Sack zurück nach Mailand.

Sommer sieht Teamleistung kritisch

Dennoch ist der Inter-Torhüter nicht ganz zufrieden mit der gezeigten Leistung: «Wir haben schlussendlich zu viele Fehler gemacht, YB zu viele Räume gegeben und unsere Chancen nicht genutzt.» Die Berner hätten es ihnen schwer gemacht auf ihrem Rasen und seien aggressiv aufgetreten.

Auf ihrem Rasen? Ja, der Berner Kunstrasen wurde im Vorfeld der Champions-League-Partie einmal mehr zum Thema. Loris Benito verriet, dass sich Yann Sommer nach dem ungewohnten Terrain in Bern erkundigt habe. «Ich kenne den Rasen ja, aber es ist eine Umstellung, wenn man eine Zeit lang nicht mehr darauf gewesen ist», erklärt Sommer. Dies solle keineswegs eine Ausrede sein – aber: «Klar ist es ein kleiner Vorteil für den Gegner, der sich diesen Platz gewohnt ist.»

Nati-Pause nach Rücktritt: «Jetzt bin ich Fan»

Ungewohnt für den 35-Jährigen waren die letzten beiden Länderspielpausen. Nach seinem Rücktritt aus der Nati konnte er diese Zeit erstmals anders nutzen. «Ich habe es genossen, mehr Zeit mit der Familie zu haben und auch in dieser Zeit mal keinen Druck zu verspüren», so Sommer. Er habe aber mit der Schweizer Nationalmannschaft mitgefiebert. «Ich bin kein Mitspieler mehr, jetzt bin ich Fan.»

Die Länderspielpause nutzte Sommer zudem, um mit Michelle Hunziker ein Werbevideo für Schweiz Tourismus zu machen, welches für den italienischen Markt produziert wurde. Den Teamkollegen beim amtierenden italienischen Meister konnte er beim Kurzbesuch in Bern aber nichts zeigen: «Das hätte ich gerne gemacht, leider geht es aber nun zurück nach Mailand – vielleicht ein anderes Mal.»

