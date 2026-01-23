So steht es im Rennen um die zwei zusätzlichen CL-Plätze

Seit zwei Saisons gibt es die Möglichkeit, dass sich ein Land, sofern die Klubs in den internationalen Spielen ordentlich punkten, einen zusätzlichen Platz in der Champions League sichern kann. In der laufenden Saison sorgt dabei Polen für eine grosse Überraschung.

Uefa vergibt zusätzlichen CL-Platz an die zwei besten Länder der Saison

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Mit der grossen Reform der Champions League wurde auch eine andere Neuerung eingeführt: das Rennen um einen zusätzlichen Platz in der Königsklasse. Die Logik dahinter: Jene zwei Länder, deren Klubs in der aktuellen Europacup-Saison die meisten Punkte für die Fünfjahreswertung sammeln, erhalten einen weiteren Platz in der Champions League.

In der Saison 23/24 sicherten sich Deutschland und England einen fünften Platz, 2024/25 waren es England und Spanien. In dieser Saison sind sogar sechs Premier-League-Vereine in der Champions League, weil sich Tottenham durch den Triumph in der Europa League qualifiziert hat.

Der aktuelle Blick auf die Rangliste zeigt Erstaunliches: Zwar steht England bereits wieder an der Spitze, an zweiter Stelle folgen aber weder Deutschland, Italien, Spanien noch andere Fussball-Schwergewichte – sondern Polen.

13,625 Punkte haben vier polnische Vertreter bereits für den Koeffizienten gesammelt – damit sind sie näher an Spitzenreiter England (14,152) dran, als das aktuell drittplatzierte Deutschland (12,428) an ihnen.

So werden die Punkte für den Uefa-Koeffizienten berechnet Für einen Sieg in einer der drei europäischen Quali-Runden gibts einen Punkt, für ein Remis einen halben. In den Ligaphasen gibts dann für einen Sieg zwei Zähler, ein Remis bringt einen. Ein Rechen-Beispiel: Der FC Basel hat in der Champions-League-Quali ein Remis geholt (0,5 Punkte), in der Europa League bislang zwei Siege (je 2 Punkte) – macht total 4,5 Punkte. Diese Zahl wird dann durch die Anzahl aller Teilnehmer aus einem Land geteilt, die mindestens eine Quali-Runde bestritten haben. Aus der Schweiz haben Basel, YB, Servette, Lausanne und Lugano die Europacup-Saison in Angriff genommen, weshalb die Punktzahl des FCB durch fünf geteilt werden muss. Heraus kommen 0,9 Punkte. Dies wird bei allen Schweizer Klubs so durchgeführt und am Ende die Ergebnisse aller Teams zusammengezählt. Das ergibt dann den Wert für die jeweilige Saison. Hinzu kommen noch Bonuspunkte, die je nach Platzierung in der jeweiligen Ligaphase vergeben werden. In der Königsklasse gibts für jedes Team mindestens 6, der Sieger der Ligaphase bekommt 12 Zähler. In der Europa League gibts dementsprechend weniger, in der Conference League ebenfalls. Für einen Sieg in einer der drei europäischen Quali-Runden gibts einen Punkt, für ein Remis einen halben. In den Ligaphasen gibts dann für einen Sieg zwei Zähler, ein Remis bringt einen. Ein Rechen-Beispiel: Der FC Basel hat in der Champions-League-Quali ein Remis geholt (0,5 Punkte), in der Europa League bislang zwei Siege (je 2 Punkte) – macht total 4,5 Punkte. Diese Zahl wird dann durch die Anzahl aller Teilnehmer aus einem Land geteilt, die mindestens eine Quali-Runde bestritten haben. Aus der Schweiz haben Basel, YB, Servette, Lausanne und Lugano die Europacup-Saison in Angriff genommen, weshalb die Punktzahl des FCB durch fünf geteilt werden muss. Heraus kommen 0,9 Punkte. Dies wird bei allen Schweizer Klubs so durchgeführt und am Ende die Ergebnisse aller Teams zusammengezählt. Das ergibt dann den Wert für die jeweilige Saison. Hinzu kommen noch Bonuspunkte, die je nach Platzierung in der jeweiligen Ligaphase vergeben werden. In der Königsklasse gibts für jedes Team mindestens 6, der Sieger der Ligaphase bekommt 12 Zähler. In der Europa League gibts dementsprechend weniger, in der Conference League ebenfalls. Mehr

Polen in Conference League daheim

Wie hat das eine Liga geschafft, die durchaus mit der Super League vergleichbar ist? Polnische Teams haben von 2021 bis 2024 im Europacup jeweils ähnlich oder weniger gepunktet als Schweizer Vertreter. In der laufenden Saison sind es mehr als doppelt so viele. YB, Basel, Lugano, Lausanne und Servette haben 6,0 Punkte für den Koeffizienten gesammelt. Damit liegt die Super League in der Jahreswertung gerade mal an 17. Stelle.

Zum Vergleich: Rakow Czestochowa hat mit einer starken Conference-League-Kampagne allein 4,813 Punkte gesammelt. Ohnehin haben die Polen bei ihrer überragenden Zwischenbilanz von der Conference League profitiert: Alle Vertreter haben es in die Gruppenphase geschafft, nur Legia Warschau bleibt in dieser hängen. Rakow steht als Gruppenzweiter bereits im Achtelfinal, Lech Posen und Jagiellonia Bialystok stehen in den Playoffs.

Weshalb die Top-Nationen noch vorbeiziehen werden

Die polnische Platzierung, so beachtlich sie auch sein mag, dürfte allerdings eine Momentaufnahme bleiben. Grund sind höhere Boni, die in Europa und der Champions League für die Endplatzierung in der Tabelle sowie das Erreichen der K.-o.-Runden verteilt werden. So erhält der Sieger der Conference-League-Gruppenphase weniger Punkte als der Letzte der Champions League (siehe Tabelle). Zudem gibt es für das Erreichen der nächsten K.-o.-Runde weitere 1,5 Punkte Bonus, in der Conference League 0,5.

Deshalb ist davon auszugehen, dass sich neben Dominator England, deren sechs CL-Teams alle noch Chancen auf eine direkte Achtelfinal-Quali besitzen, eine andere Top-Nation den zweiten Zusatzplatz sichern wird. Im zu erwartenden Dreikampf zwischen Deutschland, Italien und Spanien ist das dabei noch offen – wobei die Bundesliga gegenüber Serie A und La Liga den Nachteil hat, dass mit Eintracht Frankfurt ein Team bereits fix ausgeschieden ist.