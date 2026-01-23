Florian Raz Reporter Fussball

Marwin Hitz, Note 4

Mit dem Fuss zeigt er sich solidarisch mit seinen Vorderleuten und spielt Fehlpässe, dass einem die Haare zu Berge stehen. Aber mit den Händen verhindert er mindestens drei Gegentore. Füsse 2, Hände 5 ergibt eine aufgerundete 4.

Nicolas Vouilloz, Note 2

Sicher nicht schuld am 0:1, aber es gibt auf dieser Welt auch Verteidiger, die sich von einem 18-Jährigen auf der eigenen Sechzehnerlinie nicht ganz so leicht austanzen lassen wie der Basler Rechtsverteidiger.

Flavius Daniliuc, Note 2

Welch ein Fehlpass vor dem 0:1! Dabei hatte sich der Österreicher in seiner Heimat doch für ein WM-Ticket empfehlen wollen. Das kann er sich jetzt vermutlich abschminken. Positiv: Nach seinem groben Bock versinkt er nicht einfach im Boden.

Jonas Adjetey, Note 2

Dass er das 0:1 unhaltbar abfälscht, ist Pech. Mit dem Ball am Fuss ist er in der ersten Halbzeit aber ein Unsicherheitsfaktor. Und weil Fussball ein Mannschaftssport ist, erhält eine schwimmende Abwehr solidarisch dieselbe Note.

Dominik Schmid, Note 2

Vor dem Spiel sieht es aus, als ob er sich verletzt habe. Er spielt dann doch – und ist mit einem Hochrisikopass sehr mitbeteiligt am dritten Gegentreffer. Teil einer Abwehr, die auch fünf oder sechs Tore hätte kassieren können.

Andrej Bacanin, Note 1

Ein absoluter Nicht-Auftritt. Beim 0:2 und beim 0:3 geht er mit der Aggressivität eines frisch geborenen Kuschelhäschens in den Zweikampf. Dass er das gesamte Spiel auf dem Platz bleibt, kann eigentlich nur eine Erziehungsmassnahme gewesen sein.

Léo Leroy, Note 1

Spielt in einem Basler Zentrum, das bis zur Pause nicht stattfindet. Und nach der Pause ist er nicht mehr auf dem Feld.

Jeremy Agbonifo, Note 2

Ist vermutlich von allen auf dem Spielfeld am meisten überrascht, als er mit dem Versuch einer flachen Hereingabe den Basler Ehrentreffer erzielt. Wirkt von Anfang an komplett uninteressiert daran, sich gegen das Salzburger Pressing zu wehren. Hat immerhin einen wunderbaren Platz, um das traumhafte 0:2 zu geniessen, nachdem er Kerim Alajbegovic freigiebig den Weg frei gemacht hat zum Schuss.

Xherdan Shaqiri, Note 2

Darf sich nach 45 Minuten für den Klassiker gegen den FC Zürich schonen. Hat sich allerdings irgendwie schon davor für den Klassiker gegen den FC Zürich geschont. Auf zwölf Ballberührungen kommt er. Zwölf! So viele hat er normalerweise kurz nach dem Frühstück.

Bénie Traoré, Note 1

War doch mal ein ganz wunderbarer Flügelspieler, der mit seinen Tiefenläufen und Toren den FCB mit zum Meister gemacht hat. In Salzburg wartet er 45 Minuten lang darauf, dass er endlich diese Schweinekälte verlassen darf. Trainer Ludovic Magnin macht ihm den Gefallen zur Pause.

Kaio Eduardo, Note 2

Da darf der junge Brasilianer endlich spielen. Und dann kommt er in eine Mannschaft, die nur gerüchteweise davon gehört hat, dass es auch eine gegnerische Platzhälfte gibt. Er bekommt als Stürmer kaum Bälle. Die, die er bekommt, verliert er.

Albian Ajeti, Note 3

Kommt nach der Pause und ist damit Teil einer Basler Mannschaft, die nicht mehr ganz so drückend unterlegen ist, wie in der ersten Halbzeit. Was aber auch am Gegner liegt. Ein Kopfball knapp übers Tor bleibt in Erinnerung. Das wars.

Koba Koindredi, Note 3

Soll dafür sorgen, dass Xherdan Shaqiri sich für das Spiel gegen den FCZ schonen kann. Das gelingt ihm mit seinem Erscheinen auf dem Feld vollumfänglich. Ansonsten ist er präsenter als seine Vorgänger Shaqiri und Leroy. Aber er ist sicher nicht der Mann, der mit seinem ganzen Wesen den Eindruck hinterlässt, dass man in Salzburg einen Dreitore-Rückstand aufholen könnte.

Dion Kacuri, Note 3

Macht das Zentrum bedeutend dichter als vor der Pause. Allerdings hat er auch das Glück, dass Trainer Magnin acht Leute dorthin gestellt hat, wo in Halbzeit eins einfach eine riesige Lücken klafft.

Marin Soticek, ohne Note

Kommt in der 72. für Eduardo. Zu kurz für eine Bewertung.

Moussa Cissé, ohne Note

Kommt in der 90. für Schmid. Zu kurz für eine Bewertung.