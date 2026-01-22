Marvin Keller: Note 5

Es tönt irgendwie surreal, aber Marvin Keller hat eine einzige Parade zu zeigen, doch die ist gegen Afonso Moreira grossartig. Damit verdient sich der Keeper die 5.

Saidy Janko: Note 4

Grundsolider Auftritt. Grosse Risiken geht der Zürcher bewusst nicht ein, und das ist gut so. Denn mit Afonso Moreira hat er einen starken Flügel gegen sich.

Gregory Wüthrich: Note 5

Nachdem der Rückkehrer böse auf sich gewesen war nach der schwachen Leistung gegen Lausanne, ist er diesmal zufrieden. Zu Recht. Diesmal gibts keinen Wackler des Abwehrchefs.

Sandro Lauper: Note 4

Unter dem Strich eine gute Leistung des Routiniers. Einzig beim Goal sieht er suboptimal aus.

Loris Benito: Note 5

Es war also der Captain, der den Hadjam geben muss. Dies, nachdem er – mal von der zweiten Halbzeit gegen Lausanne am Wochenende – zuletzt im August 2023 hinten links gespielt hat. Der Aargauer wischt die Bedenken wegen des Tempos weg. Aber er verliert den Zweikampf gegen Maitland-Niles beim Game- winning-Goal.

Rayan Raveloson: Note 4

Beginnt schwach, mit einem katastrophalen Ballverlust auf 25 Meter. Doch der Madagaskar- Franzose beisst sich ins Spiel hinein und verdient so doch noch eine genügende Note.

Edimilson Fernandes: Note 4

Eigentlich ein guter Auftritt des Metronoms. Dumm nur, dass ausgerechnet ihm ein technischer Fehler vor dem 1:0 von Lyon unterläuft. Aber das war auf dem Platz noch weit weg von der finalen Phase dieses Gegentors.

Darian Males: Note 4

Versuchte sich immer wieder einzubringen. Zwei, drei gute Aktionen, aber am Ende fehlte ein bisschen der Biss, in diesen Szenen zu Ende gehen zu wollen.

Alvyn Sanches: Note 5

So langsam kommt Sanches in die Nähe seines Leistungsvermögens. Dass dies nach einem Kreuzbandriss nicht sofort nach dem Comeback gelingen würde, wusste man. Er kann für YB das entscheidende Puzzleteil sein gegen Ende der Saison. Den annullierten Ausgleich macht er jedenfalls blitzsauber. Und er hat Pech beim Lattenschuss.

Alan Virginius: Note 3

Was soll man da sagen? Offensiv ist der Franzose belebend, kreiert die eine oder andere gute Szene und hat Pech bei seinem Pfostenschuss. Defensiv hingegen zieht er einen rabenschwarzen Tag ein, begeht vier schlimme Fehler und schiesst vor dem 0:1 gleich zwei Böcke …

Sergio Cordova: Note 2

Der Venezolaner, den Trainer Seoane über Gebühr in Schutz nimmt, ist ein Ärgernis. Er verstolpert Bälle, er verpasst Abspiele, er wirkt unbeweglich. Und draussen sitzt der beste Torschütze der Liga und verzweifelt wohl … Höhepunkt: Die Rolle von Cordova beim annullierten Ausgleich, als er dem Ref die Gelegenheit gibt, diese als aktiv zu beurteilen.

Monteiro, Andrews, Fasi, Bedia, Gigovic: Alle zu kurz drin.