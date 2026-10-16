Darum gehts
- Johan Manzambi trifft bei seinem Champions-League-Debüt für Aston Villa nach knapp 12 Minuten
- Er steht mit Lamine Yamal, Harry Kane, Bradley Barcola und Vitinha im Top-Team des 2. Spieltags
- Spieler von Viking Stavanger und Bodö/Glimt stehen nach Spielen gegen Bayern und Dortmund im Team
Das grösste Geburtstagsgeschenk machte sich Johan Manzambi (21) am Mittwoch gleich selbst: In seinem ersten Champions-League-Spiel schiesst er sogleich sein erstes Tor. Knapp 12 Minuten hat das Nati-Juwel in Diensten von Aston Villa dafür gebraucht und damit auch Prinz William auf der Tribüne begeistert. Zudem holt er beim 6:0-Sieg gegen Fenerbahce noch einen Penalty zum zwischenzeitlichen 4:0 raus.
Nun macht ihm die Champions League ein zusätzliches Geschenk: Der Genfer steht im Top-Team des 2. Spieltages. Und er hat prominente Gesellschaft: Denn mit dem Schweizer sind auch Superstars wie Lamine Yamal (19, Barcelona), Harry Kane (33, Bayern München), Bradley Barcola (24, Liverpool) und Vitinha (26, PSG) unter den besten elf Spielern der Woche. Mit Brügges Dreifach-Torschützen Nicolo Tresoldi (22) komplettiert Manzambi die Offensivabteilung des Top-Teams.
Viele No-Names in der Abwehr
In der Abwehr stehen dagegen einige Unbekannte, die zu überzeugen wussten. Auch von den beiden norwegischen Teams Viking Stavanger und Bodö/Glimt, die Bayern und Borussia Dortmund düpiert haben, ist je ein Spieler dabei. Fredrik Sjövold (23) schoss Bodö zum 1:0-Sieg gegen den BVB, Henrik Falchener (23) brachte beim 3:3 gegen die Münchner Kane und Co. teilweise zur Verzweiflung.
Im Tor steht Stas Pokatilov (33) von Sabah FK, auf der Linksverteidigerposition wurde Maxi Araujo (26) von Sporting auserwählt und neben Falchener steht Jeff Chabot (28) vom VfB Stuttgart in der Innenverteidigung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
2
7
6
2
FC Barcelona
2
7
6
3
Aston Villa
2
7
6
4
VfB Stuttgart
2
5
6
5
Liverpool FC
2
4
6
6
Sporting Lissabon
2
4
6
7
Arsenal FC
2
4
6
8
Real Madrid
2
2
6
9
Real Betis Balompie
2
2
6
10
Bayern München
2
5
4
11
FC Shakhtar Donetsk
2
2
4
12
Como 1907
2
2
3
13
Manchester United
2
2
3
14
Villarreal CF
2
1
3
15
Atletico Madrid
2
1
3
16
FC Brügge
2
0
3
17
Manchester City
2
0
3
18
Borussia Dortmund
2
0
3
19
RC Lens
2
-1
3
20
AEK Athen
2
-1
3
21
RB Leipzig
2
-2
3
22
Sabah FC Masazir
2
-2
3
23
Feyenoord Rotterdam
2
-3
3
24
Bodö/Glimt
2
-4
3
25
AS Rom
2
-1
1
26
PSV Eindhoven
2
-1
1
27
Viking FK
2
-2
1
28
Fenerbahce Istanbul
2
-6
1
29
Inter Mailand
2
-2
0
30
FC Porto
2
-3
0
31
SK Slavia Prag
2
-3
0
32
SSC Neapel
2
-3
0
33
LASK Linz
2
-4
0
34
OSC Lille
2
-4
0
35
Galatasaray SK
2
-5
0
36
SK Slovan Bratislava
2
-8
0