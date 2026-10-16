Was haben Superstars wie Harry Kane oder Lamine Yamal und Nati-Youngster Johan Manzambi gemeinsam? Sie stehen alle im Team der Woche in der Champions League.

Darum gehts Johan Manzambi trifft bei seinem Champions-League-Debüt für Aston Villa nach knapp 12 Minuten

Er steht mit Lamine Yamal, Harry Kane, Bradley Barcola und Vitinha im Top-Team des 2. Spieltags

Spieler von Viking Stavanger und Bodö/Glimt stehen nach Spielen gegen Bayern und Dortmund im Team

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das grösste Geburtstagsgeschenk machte sich Johan Manzambi (21) am Mittwoch gleich selbst: In seinem ersten Champions-League-Spiel schiesst er sogleich sein erstes Tor. Knapp 12 Minuten hat das Nati-Juwel in Diensten von Aston Villa dafür gebraucht und damit auch Prinz William auf der Tribüne begeistert. Zudem holt er beim 6:0-Sieg gegen Fenerbahce noch einen Penalty zum zwischenzeitlichen 4:0 raus.

Nun macht ihm die Champions League ein zusätzliches Geschenk: Der Genfer steht im Top-Team des 2. Spieltages. Und er hat prominente Gesellschaft: Denn mit dem Schweizer sind auch Superstars wie Lamine Yamal (19, Barcelona), Harry Kane (33, Bayern München), Bradley Barcola (24, Liverpool) und Vitinha (26, PSG) unter den besten elf Spielern der Woche. Mit Brügges Dreifach-Torschützen Nicolo Tresoldi (22) komplettiert Manzambi die Offensivabteilung des Top-Teams.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Viele No-Names in der Abwehr

In der Abwehr stehen dagegen einige Unbekannte, die zu überzeugen wussten. Auch von den beiden norwegischen Teams Viking Stavanger und Bodö/Glimt, die Bayern und Borussia Dortmund düpiert haben, ist je ein Spieler dabei. Fredrik Sjövold (23) schoss Bodö zum 1:0-Sieg gegen den BVB, Henrik Falchener (23) brachte beim 3:3 gegen die Münchner Kane und Co. teilweise zur Verzweiflung.

Im Tor steht Stas Pokatilov (33) von Sabah FK, auf der Linksverteidigerposition wurde Maxi Araujo (26) von Sporting auserwählt und neben Falchener steht Jeff Chabot (28) vom VfB Stuttgart in der Innenverteidigung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos