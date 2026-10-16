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Noch ein Geburi-Geschenk
Grosse Champions-League-Ehre für Nati-Juwel Manzambi

Was haben Superstars wie Harry Kane oder Lamine Yamal und Nati-Youngster Johan Manzambi gemeinsam? Sie stehen alle im Team der Woche in der Champions League.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Johan Manzambi ist Teil des Teams der Woche in der Champions League.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Johan Manzambi trifft bei seinem Champions-League-Debüt für Aston Villa nach knapp 12 Minuten
  • Er steht mit Lamine Yamal, Harry Kane, Bradley Barcola und Vitinha im Top-Team des 2. Spieltags
  • Spieler von Viking Stavanger und Bodö/Glimt stehen nach Spielen gegen Bayern und Dortmund im Team
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Cédric HeebRedaktor Sport

Das grösste Geburtstagsgeschenk machte sich Johan Manzambi (21) am Mittwoch gleich selbst: In seinem ersten Champions-League-Spiel schiesst er sogleich sein erstes Tor. Knapp 12 Minuten hat das Nati-Juwel in Diensten von Aston Villa dafür gebraucht und damit auch Prinz William auf der Tribüne begeistert. Zudem holt er beim 6:0-Sieg gegen Fenerbahce noch einen Penalty zum zwischenzeitlichen 4:0 raus.

Nun macht ihm die Champions League ein zusätzliches Geschenk: Der Genfer steht im Top-Team des 2. Spieltages. Und er hat prominente Gesellschaft: Denn mit dem Schweizer sind auch Superstars wie Lamine Yamal (19, Barcelona), Harry Kane (33, Bayern München), Bradley Barcola (24, Liverpool) und Vitinha (26, PSG) unter den besten elf Spielern der Woche. Mit Brügges Dreifach-Torschützen Nicolo Tresoldi (22) komplettiert Manzambi die Offensivabteilung des Top-Teams.

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Viele No-Names in der Abwehr

In der Abwehr stehen dagegen einige Unbekannte, die zu überzeugen wussten. Auch von den beiden norwegischen Teams Viking Stavanger und Bodö/Glimt, die Bayern und Borussia Dortmund düpiert haben, ist je ein Spieler dabei. Fredrik Sjövold (23) schoss Bodö zum 1:0-Sieg gegen den BVB, Henrik Falchener (23) brachte beim 3:3 gegen die Münchner Kane und Co. teilweise zur Verzweiflung.

Im Tor steht Stas Pokatilov (33) von Sabah FK, auf der Linksverteidigerposition wurde Maxi Araujo (26) von Sporting auserwählt und neben Falchener steht Jeff Chabot (28) vom VfB Stuttgart in der Innenverteidigung.

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Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2
7
6
2
FC Barcelona
FC Barcelona
2
7
6
3
Aston Villa
Aston Villa
2
7
6
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
5
6
5
Liverpool FC
Liverpool FC
2
4
6
6
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
4
6
7
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
8
Real Madrid
Real Madrid
2
2
6
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
2
6
10
Bayern München
Bayern München
2
5
4
11
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
2
2
4
12
Como 1907
Como 1907
2
2
3
13
Manchester United
Manchester United
2
2
3
14
Villarreal CF
Villarreal CF
2
1
3
15
Atletico Madrid
Atletico Madrid
2
1
3
16
FC Brügge
FC Brügge
2
0
3
17
Manchester City
Manchester City
2
0
3
18
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
2
0
3
19
RC Lens
RC Lens
2
-1
3
20
AEK Athen
AEK Athen
2
-1
3
21
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-2
3
22
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
2
-2
3
23
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
3
24
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
2
-4
3
25
AS Rom
AS Rom
2
-1
1
26
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
2
-1
1
27
Viking FK
Viking FK
2
-2
1
28
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
2
-6
1
29
Inter Mailand
Inter Mailand
2
-2
0
30
FC Porto
FC Porto
2
-3
0
31
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
2
-3
0
32
SSC Neapel
SSC Neapel
2
-3
0
33
LASK Linz
LASK Linz
2
-4
0
34
OSC Lille
OSC Lille
2
-4
0
35
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-5
0
36
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
2
-8
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
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Aston Villa
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Paris Saint-Germain
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FC Bayern München
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Liverpool
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FC Barcelona
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VfB Stuttgart
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Viking Stavangar
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Bodö/Glimt
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Sabah FK
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Sporting Lissabon
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        Bodö/Glimt
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        Sabah FK
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        Sporting Lissabon