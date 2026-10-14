Bei Johan Manzambi verliert sogar Prinz William die Fassung

Der Schweizer feiert seinen 21. Geburtstag mit dem ersten Tor in seinem ersten Einsatz in der Champions League. Da springt auch Aston-Villa-Fan Prinz William in die Luft.

Florian Raz Reporter Fussball

Und plötzlich sieht Prinz William (44) aus wie ein ganz gewöhnlicher Fussballfan. Keine zwölf Minuten sind gespielt, da springt er auf. Die Fäuste des Royals wirbeln wild durch die Luft. Grund für den Ausbruch? Ist ein junger Schweizer.

Johan Manzambi feiert seinen 21. Geburtstag im Dress von Aston Villa. Als wäre es das Natürlichste der Welt tut er es, indem er bei seinem ersten Auftritt in der Champions League auch gleich sein erstes Tor erzielt. Womit er den blaublütigen Villa-Fan William kurz die Fassung verlieren lässt.

Der Mango-Jubel und die Faust des Prinzen

Manzambi lenkt das Spiel gegen Fenerbahçe mit einem abgelenkten Schuss in die für sein Team richtigen Bahnen. Die Türken haben zu Beginn ihre Chancen. Aber kurz nach dem 1:0 durch Manzambi ist der Widerstand praktisch schon gebrochen.

Am Ende steht ein 6:0-Sieg für das Team aus Birmingham. Es ist der erste Heimsieg im vierten Anlauf in dieser Saison. Während William auf der Tribüne feiert, darf Manzambi seinen Mango-Jubel zelebrieren.

Aston Villa hat einen Sommer mit vielen Abgängen von Leistungsträgern hinter sich. Nicht alle Transfers sind ganz freiwillig zustande gekommen. Villa war auf die Verkäufe angewiesen, um die Finanzregeln der Premier League zu erfüllen.

Aber das Team von Trainer Unai Emery (54) hat selbst auch eingekauft. Nicolas Jackson (25) zum Beispiel von Chelsea. Der senegalesische Stürmer trifft gegen Fenerbahçe gleich doppelt. Oder Goalie Zion Suzuki (23), der gegen die Türken in der Startviertelstunde zweimal stark pariert.

Und dann eben ihn: Johan Manzambi, dessen Transfersumme auf bis zu 65 Millionen Franken anwachsen könnte. Rekord für einen Schweizer Fussballer. Rekord für den abgebenden SC Freiburg. Rekord auch für Aston Villa.

Die Fans in Birmingham haben ihn von Anfang an in ihr Herz geschlossen. Nach der Melodie des Cranberrie-Hits «Zombie» aus dem Jahr 1994 hat er bereits seinen eigenen Fan-Song: «He’s in your head. Man-zam-bi!»

Er spielt, als sei das alles ein grosser Spass

Ein anderer würde den Druck spüren. Manzambi spielt, als sei das alles einfach nur ein riesengrosser Spass. Dabei hat er den Saisonstart noch angeschlagen verpasst. Jetzt steht er nach drei Einsätzen in der Premier League bereits bei drei Skorerpunkten.

Bei seinem Debüt in der Königsklasse gegen Fenerbahçe provoziert er nach seinem Tor in Halbzeit auch noch den Elfmeter, den Teamkollege Ross Barkley (32) zum 4:0 verwandelt.

Prinz William? Ist da ganz seiner Position als erster Thronfolger entsprechend bereits wieder die Ruhe selbst.

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