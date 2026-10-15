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Hast du die Champions League verpasst?
Sackschwache Italiener, Mourinho-Choreo und Guardiola-Rückkehr

Du hast den zweiten Spieltag der Champions League verpasst? Kein Problem! Das sind die wichtigsten Geschichten des Spieltags.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Pep Guardiola kehrte erstmals ins Etihad zurück und musste die 2:4-Pleite gegen PSG mitansehen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Guardiola sah Citys 2:4 gegen PSG von der Tribüne
  • Bayern holte in Stavanger nur ein 3:3, der BVB verlor 0:1
  • Rom feierte Mourinho, Italiens Teams patzten, 78 Tore fielen
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Von der emotionalen Trainerrückkehr über deutsche Angstgegner bis hin zum Torrekord: Diese Schlagzeilen prägen den zweiten Spieltag der Königsklasse.

Missglückte Rückkehr

Mit Manchester City gewann Pep Guardiola (55) zwanzig Titel. Darunter sechsmal die Premier League und einmal stemmte er den Henkelpott in die Höhe. Im vergangenen Sommer verliess der Spanier die Citizens nach zehn Jahren an der Seitenlinie. Beim Champions-League-Duell am Mittwoch gegen den Titelverteidiger aus Paris liess sich Guardiola erstmals seit seinem Abschied wieder blicken. Glück brachte er seinem Ex-Klub allerdings nicht, die 2:4-Pleite musste Guardiola von der Tribüne aus beobachten.

Die Deutschen erleben norwegisches Trauma

Bayern München reiste am Dienstag als klarer Favorit nach Stavanger (No), doch das Spiel endete nicht wie erwartet. Gerade mal einen Punkt nahm der deutsche Rekordmeister aus Norwegen mit nach Hause. Nach einem 0:2-Rückstand drehen die Münchner zwischenzeitlich die Partie, am Ende gleichen die Vikings aber in Überzahl noch aus.

Und wie die Landsleute aus München patzte am Mittwoch auch der BVB. Gregor Kobel und Co. reisen sogar ohne Punkte in der Tasche aus dem hohen Norden zurück. Bodö/Glimt, das sich bereits mehrmals in der Königsklasse als Spielverderber gezeigt hat, gelingt gegen Dortmund ein 1:0-Mini-Sieg.

«Wer Rom Rum bringt, den ehrt Rom für immer»

Zwischen 2021 und 2024 stand José Mourinho (63) an der Seitenlinie der AS Roma. Mit den Römern komplettierte «The Special One» seinen europäischen Hattrick – mit dem Gewinn der Conference League 2022. Am Mittwoch war Mourinho mit Real Madrid zu Gast im Stadio Olimpico und die Fans der Giallorossi erwiesen ihrem ehemaligen Trainer die Ehre – mit den Bannern: «Willkommen zurück, Special One», «Wer Rom Ruhm bringt, den ehrt Rom für immer. Deine Hände seien gesegnet, und das Volk erweist dir ewigen Ruhm!» und «Eine besondere Welt – Das unsterbliche Rom – Ave, Mourinho». Am Ende gewann Mourinho mit Real nach einer verrückten Wende mit 4:3.

0-0-1 für die Italiener

Apropos italienische Vereine. Nach dem zweiten Spieltag kann man sagen: Die Serie-A-Teams sind miserabel in die Königsklasse gestartet. Die AS Roma ist auf dem 25. Rang und mit einem Punkt das bestklassierte italienische Team. Dahinter folgen Inter Mailand (Rang 29) und Napoli (Rang 32) – beide punktelos.

Tor-Rekord in der CL

78 Tore in 18 Spielen. Das ist Rekord in der Champions League. In Manchester beim Duell gegen PSG fielen sechs Tore, bei Rom gegen Real und Mailand gegen Brügge jeweils sieben und zwischen Linz und Liverpool sogar neun. Mit 78 Toren wurde der Rekord vom 3. Spieltag 2025/26 nochmals um 7 Tore hochgeschraubt. Im Durchschnitt fielen am Dienstag und Mittwoch 4,33 Tore pro Spiel.

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Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2
7
6
2
FC Barcelona
FC Barcelona
2
7
6
3
Aston Villa
Aston Villa
2
7
6
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
5
6
5
Liverpool FC
Liverpool FC
2
4
6
6
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
4
6
7
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
8
Real Madrid
Real Madrid
2
2
6
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
2
6
10
Bayern München
Bayern München
2
5
4
11
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
2
2
4
12
Como 1907
Como 1907
2
2
3
13
Manchester United
Manchester United
2
2
3
14
Villarreal CF
Villarreal CF
2
1
3
15
Atletico Madrid
Atletico Madrid
2
1
3
16
FC Brügge
FC Brügge
2
0
3
17
Manchester City
Manchester City
2
0
3
18
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
2
0
3
19
RC Lens
RC Lens
2
-1
3
20
AEK Athen
AEK Athen
2
-1
3
21
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-2
3
22
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
2
-2
3
23
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
3
24
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
2
-4
3
25
AS Rom
AS Rom
2
-1
1
26
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
2
-1
1
27
Viking FK
Viking FK
2
-2
1
28
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
2
-6
1
29
Inter Mailand
Inter Mailand
2
-2
0
30
FC Porto
FC Porto
2
-3
0
31
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
2
-3
0
32
SSC Neapel
SSC Neapel
2
-3
0
33
LASK Linz
LASK Linz
2
-4
0
34
OSC Lille
OSC Lille
2
-4
0
35
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-5
0
36
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
2
-8
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
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Manchester City
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FC Bayern München
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BVB Borussia Dortmund
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AS Rom
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