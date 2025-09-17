Das 4:4 zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund begeisterte mit acht Toren. In der langen Geschichte der Champions League gab es etliche Spiele, bei denen Fans kaum mehr aus dem Jubeln herauskamen. Dies sind die torreichsten Begegnungen aller Zeiten.

1/5 Zum Auftakt in die neue CL-Saison boten Juve und der BVB ein spektakuläres 4:4-Unentschieden – knapp zu wenig für einen Platz in den Top 10. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts In der Geschichte der CL fielen bisher in sechs Spielen neun Treffer

Borussia Dortmund und Legia Warschau lieferten das torreichste CL-Spiel aller Zeiten

Bayern erzielte 9 Tore gegen Dinamo Zagreb – Rekord

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Auch wenn satte acht Treffer sicherlich alles andere als der Durchschnittswert eines Champions-League-Spiels sind, schaffte es das spektakuläre Duell zwischen Juve und dem BVB vom Dienstagabend knapp nicht in die Top 10 der torreichsten Begegnungen aller Zeiten. Dafür fehlte der Begegnung ein Tor. Dortmund findet sich dennoch in dieser Liste – und zwar ganz oben.

Paris Saint–Germain – Rosenborg: 7:2

Vor bald 25 Jahren hatte PSG zwar noch keine Scheichmillionen in der Klubkasse, guten Fussball zeigten die Hauptstädter jedoch allemal. Schmerzlich erfahren musste dies Rosenborg in der Champions-League-Saison 2000/01. Unter anderem dank zweier Tore des 2016 zurückgetretenen Nicolas Anelka liess man den Gästen aus Norwegen keine Chance und schoss sie mit 7:2 aus dem Prinzenpark. Nie schossen die Pariser mehr als sieben Treffer in einem Spiel.

Lyon – Werder Bremen: 7:2

Zweimal erst schaffte es Werder Bremen in die Achtelfinals der Champions League, 2005 scheiterte man krachend, diskussionslos und gedemütigt. Nachdem bereits das Hinspiel gegen Lyon im eigenen Stadion mit 0:3 verloren ging, war das Duell so gut wie entschieden. Das französische Team um Abidal, Malouda und Essien wollten davon jedoch nichts wissen und drückte unermüdlich auf die Tube. Nach 30 Minuten wurde das Ergebnis aus dem Hinspiel egalisiert, am Ende hiess es 7:2.

Villarreal – Aalborg: 6:3

Wenn spanische Mannschaften auf Teams aus deutlich kleineren Fussballnationen treffen, sind die Rollen klar verteilt. Davon hielt Aalborg aus Dänemark 2008 jedoch herzlich wenig. Bis zur 68. Minute stand es 2:2, ehe in den darauffolgenden 15 Minuten satte fünf Treffer fielen – vier davon für Villarreal. Damals schon auf dem Feld: Santi Cazorla, der im Juni dieses Jahres ein wahres Fussballmärchen schrieb.

Tottenham – Bayern: 2:7

Während Fussballkennern beim Gedanken an historisch hohe Bayern-Auswärtssiege wohl als Erstes das 8:2 in Barcelona (siehe Abschnitt unten) in den Sinn kommt, liessen die Münchner einst auch in London keine Gnade walten. Im zweiten Gruppenspiel der Saison 2019/20 stand die Auswärtspartie gegen Tottenham an, als sich Serge Gnabry in Halbzeit zwei daran machte, das Spiel zu entscheiden. Innert 35 Minuten traf er viermal und erledigte die Spurs fast schon im Alleingang.

Manchester City – Leipzig: 6:3

Wer im September 2021 im Spiel zwischen City und Leipzig zum Pausenstand von 3:1 dachte, besser könne es kaum werden, sah sich getäuscht. Im zweiten Durchgang drückten beide Teams unvermindert aufs Gas, was nebst einer Roten Karte in weiteren fünf Treffern mündete. Pechvogel des Abends war zweifelsohne Nkunku, der für Leipzig im Etihad Stadium einen Hattrick erzielte und sich dennoch klar geschlagen geben musste.

PSG – Maccabi Haifa: 7:2

Bis heute kam es sechsmal vor, dass in einem CL-Spiel neun Treffer fielen. PSG zeigte in der Saison 2022/23 vor heimischem Publikum dem Gast aus Haifa schonungslos die Grenzen auf, als die Pariser bereits zur Halbzeit mit 4:1 in Führung lagen. Bis zum Schlusspfiff sollte das Super-Trio Mbappé, Neymar und Messi fünf Treffer erzielt haben, die ganze Mannschaft deren sieben.

Barcelona – Bayern: 2:8

In der jüngeren Geschichte des FC Barcelona gabs nicht allzu viele Spiele, die diskussionslos, klar und deutlich verloren wurden. Das dunkelste Kapitel wurde während der Pandemie geschrieben, nicht jedoch aufgrund der Einschränkungen alleine, sondern wegen des FC Bayern München. Gleich mit 2:8 fegten die Deutschen über die Katalanen hinweg. Kaum vorstellbar, die Stimmung im Stadion, wenn Zuschauer zugelassen gewesen wären.

Monaco – Deportivo La Coruña: 8:3

Besonders weit zurück muss man gehen, um Monacos höchsten Sieg der eigenen CL-Geschichte zu finden. Im November 2003 schickte man Deportivo La Coruña mit 8:3 zurück nach Spanien und legte los wie die Feuerwehr. In der 2. Minute wurde der Torreigen eröffnet, nach einer halben Stunde lagen die Monegassen bereits mit vier Längen vorn. Zur Pause stand es gar 5:2. Das Schlussresultat von 8:3 war gleichzeitig die höchste CL-Niederlage in der Geschichte von Deportivo La Coruña.

Bayern – Dinamo Zagreb: 9:2

Ein Stängeli desselben Teams gabs in 71 Jahren Champions League bislang nie, Bayern kam dieser Marke vergangene Saison jedoch sehr nahe. Nachdem sie zur Pause gegen Dinamo Zagreb 3:0 führten, schienen sich die Kroaten mit zwei Treffern wieder zurück ins Spiel gebracht zu haben. Ab der 57. Minute netzten die Münchner jedoch weitere sechsmal ein und stellten auf 9:2. Es ist bis heute die höchste Anzahl Tore, die jemals von einer Mannschaft in einem CL-Spiel geschossen wurde.

Borussia Dortmund – Legia Warschau: 8:4

An der Spitze dieser Liste steht ein Team, das vor zwei Jahren im Final stand, in diesem Jahrtausend jedoch noch keinen CL-Titel feiern konnte. Borussia Dortmund traf im November 2016 auf Legia Warschau und erzielte nicht weniger als acht Treffer. Da man aber gleichzeitig deren vier kassierte, trugen auch die Polen ihren Teil dazu bei, dieses Duell zum torreichsten aller Zeiten zu machen.