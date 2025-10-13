Uefa führt 2027 CL-Neuerung ein

Paris Saint-Germain mit dem Henkelpott. Foto: MARCO BERTORELLO

Die Champions League startet ab 2027 mit einem Eröffnungsspiel des Titelverteidigers. Die Europäische Fussball-Union (Uefa) beschloss, dass die übernächste Spielzeit in der Königsklasse mit einem einzigen Spiel am Dienstag beginnt: Der Sieger der Vorsaison bestreitet ein Heimspiel. Alle anderen Klubs beginnen erst am Mittwoch und Donnerstag. Das teilte die Uefa am Montag mit.