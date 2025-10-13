DE
FR
Abonnieren

Für den Titelverteidiger
Uefa führt 2027 CL-Neuerung ein

Die übernächste Champions-League-Saison startet mit einer Premiere.
Publiziert: 22:09 Uhr
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Paris Saint-Germain mit dem Henkelpott.
Foto: MARCO BERTORELLO
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Die Champions League startet ab 2027 mit einem Eröffnungsspiel des Titelverteidigers. Die Europäische Fussball-Union (Uefa) beschloss, dass die übernächste Spielzeit in der Königsklasse mit einem einzigen Spiel am Dienstag beginnt: Der Sieger der Vorsaison bestreitet ein Heimspiel. Alle anderen Klubs beginnen erst am Mittwoch und Donnerstag. Das teilte die Uefa am Montag mit. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
Real Madrid
2
6
6
3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2
5
6
4
Inter Mailand
Inter Mailand
2
5
6
5
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
6
Qarabag FK
Qarabag FK
2
3
6
7
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
2
3
4
8
Manchester City
Manchester City
2
2
4
9
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
2
1
4
10
Atletico Madrid
Atletico Madrid
2
3
3
11
Newcastle United
Newcastle United
2
3
3
12
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
3
3
13
FC Brügge
FC Brügge
2
2
3
13
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
2
3
15
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2
0
3
16
FC Barcelona
FC Barcelona
2
0
3
17
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
3
18
Chelsea FC
Chelsea FC
2
-1
3
19
SSC Neapel
SSC Neapel
2
-1
3
20
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
2
-2
3
21
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-3
3
22
Atalanta BC
Atalanta BC
2
-3
3
23
Juventus Turin
Juventus Turin
2
0
2
24
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
2
0
2
25
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal CF
Villarreal CF
2
-1
1
27
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
2
-2
1
28
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
2
-2
1
29
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
2
-2
1
30
AS Monaco
AS Monaco
2
-3
1
31
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
2
-3
1
32
Pafos FC
Pafos FC
2
-4
1
33
SL Benfica
SL Benfica
2
-2
0
34
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
2
-5
0
35
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
2
-6
0
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
2
-8
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Champions League
        Champions League