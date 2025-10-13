Uefa führt 2027 CL-Neuerung ein

Paris Saint-Germain mit dem Henkelpott.
Foto: MARCO BERTORELLO
AFPAgence France Presse
Die Champions League startet ab 2027 mit einem Eröffnungsspiel des Titelverteidigers. Die Europäische Fussball-Union (Uefa) beschloss, dass die übernächste Spielzeit in der Königsklasse mit einem einzigen Spiel am Dienstag beginnt: Der Sieger der Vorsaison bestreitet ein Heimspiel. Alle anderen Klubs beginnen erst am Mittwoch und Donnerstag. Das teilte die Uefa am Montag mit.
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
6
6
2
2
6
6
3
2
5
6
4
2
5
6
5
2
4
6
6
2
3
6
7
2
3
4
8
2
2
4
9
2
1
4
10
2
3
3
11
2
3
3
12
2
3
3
13
2
2
3
13
2
2
3
15
2
0
3
16
2
0
3
17
2
0
3
18
2
-1
3
19
2
-1
3
20
2
-2
3
21
2
-3
3
22
2
-3
3
23
2
0
2
24
2
0
2
25
2
0
2
26
2
-1
1
27
2
-2
1
28
2
-2
1
29
2
-2
1
30
2
-3
1
31
2
-3
1
32
2
-4
1
33
2
-2
0
34
2
-5
0
35
2
-6
0
36
2
-8
0
Playoffs
Qualifikationsspiele