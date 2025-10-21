Kein warmes Wasser für Atlético-Stars im Emirates Stadium

Atlético Madrid erlebte vor dem Champions-League-Spiel gegen Arsenal eine unangenehme Überraschung in der Garderobe. Dafür setzt es eine Beschwerde ab.

1/5 Atlético Madrid hatte nach dem Abschlusstraining kein warmes Wasser in der Garderobe. Foto: AFP

Darum gehts Atlético Madrid musste nach Training ohne warmes Wasser duschen

Spieler waren wütend, überrascht und verwirrt über den Vorfall

Problem wurde erst 5 Minuten vor Trainingsende um 19:25 Uhr behoben – da waren sie schon weg Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Neben dem sportlichen Reiz erhält das Champions-League-Duell zwischen Arsenal und Atlético Madrid noch besondere Brisanz. Grund dafür ist ein Vorfall nach dem Abschlusstraining der Gäste aus Spanien im Londoner Emirates Stadium. «Verwirrt, wütend und überrascht» habe das Team von Coach Diego Simeone (55) gemäss der spanischen Zeitung «Marca» demnach das Stadion am Montag verlassen müssen.

Was aber ist im Norden Londons vorgefallen?

Wie die Zeitung berichtet, mussten die Atlético-Stars nach der letzten Trainingseinheit dreckig und verschwitzt in ihren Teambus stapfen und zuerst durch die Stadt zurück ins Team-Hotel fahren, ehe sie dort endlich unter die ersehnte Dusche stehen konnten.

Im Emirates Stadium wurden der Mannschaft zwar wie üblich die Garderoben zur Verfügung gestellt, allerdings gab es dort am Montag keinerlei warmes Wasser. Alles andere als angenehm und wohl nicht Teil einer optimalen Matchvorbereitung.

Atlético mit Beschwerde bei der Uefa

Das Training von Atético war am Montag eigentlich bis 19.30 Uhr angesetzt. Simeones Equipe war jedoch bereits 15 Minuten vorher in den Katakomben verschwunden. Ein dummer Zufall, denn angeblich konnte das Warmwasser-Problem erst um 19.25 Uhr behoben werden. Um diese Zeit waren die spanischen Gäste aber bereits ungeduscht auf dem Weg zu ihrem Bus.

Bei den Madrilenen sorgt das für Stunk. Trotz einer umgehenden Entschuldigung von Arsenal hat Atlético umgehend eine offizielle Beschwerde an die Uefa abgeschickt.

Eine kalte Dusche auf dem Rasen verträgt es für Atlético gegen Arsenal (Anpfiff um 21 Uhr) ebenfalls nicht. Während Arsenal in der Königsklasse noch makellos ist, wollen die Spanier am Dienstagabend unbedingt die zweite Pleite im dritten Spiel verhindern. Es könnte also heiss zu und her gehen.