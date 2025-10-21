DE
Kalte Dusche vor Champions-League-Kracher
Kein warmes Wasser für Atlético-Stars im Emirates Stadium

Atlético Madrid erlebte vor dem Champions-League-Spiel gegen Arsenal eine unangenehme Überraschung in der Garderobe. Dafür setzt es eine Beschwerde ab.
Publiziert: 15:47 Uhr
1/5
Atlético Madrid hatte nach dem Abschlusstraining kein warmes Wasser in der Garderobe.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Atlético Madrid musste nach Training ohne warmes Wasser duschen
  • Spieler waren wütend, überrascht und verwirrt über den Vorfall
  • Problem wurde erst 5 Minuten vor Trainingsende um 19:25 Uhr behoben – da waren sie schon weg
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Neben dem sportlichen Reiz erhält das Champions-League-Duell zwischen Arsenal und Atlético Madrid noch besondere Brisanz. Grund dafür ist ein Vorfall nach dem Abschlusstraining der Gäste aus Spanien im Londoner Emirates Stadium. «Verwirrt, wütend und überrascht» habe das Team von Coach Diego Simeone (55) gemäss der spanischen Zeitung «Marca» demnach das Stadion am Montag verlassen müssen.

Was aber ist im Norden Londons vorgefallen?

Wie die Zeitung berichtet, mussten die Atlético-Stars nach der letzten Trainingseinheit dreckig und verschwitzt in ihren Teambus stapfen und zuerst durch die Stadt zurück ins Team-Hotel fahren, ehe sie dort endlich unter die ersehnte Dusche stehen konnten.

Im Emirates Stadium wurden der Mannschaft zwar wie üblich die Garderoben zur Verfügung gestellt, allerdings gab es dort am Montag keinerlei warmes Wasser. Alles andere als angenehm und wohl nicht Teil einer optimalen Matchvorbereitung.

Atlético mit Beschwerde bei der Uefa

Das Training von Atético war am Montag eigentlich bis 19.30 Uhr angesetzt. Simeones Equipe war jedoch bereits 15 Minuten vorher in den Katakomben verschwunden. Ein dummer Zufall, denn angeblich konnte das Warmwasser-Problem erst um 19.25 Uhr behoben werden. Um diese Zeit waren die spanischen Gäste aber bereits ungeduscht auf dem Weg zu ihrem Bus.

Bei den Madrilenen sorgt das für Stunk. Trotz einer umgehenden Entschuldigung von Arsenal hat Atlético umgehend eine offizielle Beschwerde an die Uefa abgeschickt.

Eine kalte Dusche auf dem Rasen verträgt es für Atlético gegen Arsenal (Anpfiff um 21 Uhr) ebenfalls nicht. Während Arsenal in der Königsklasse noch makellos ist, wollen die Spanier am Dienstagabend unbedingt die zweite Pleite im dritten Spiel verhindern. Es könnte also heiss zu und her gehen.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
Real Madrid
2
6
6
3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2
5
6
4
Inter Mailand
Inter Mailand
2
5
6
5
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
6
Qarabag FK
Qarabag FK
2
3
6
7
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
2
3
4
8
Manchester City
Manchester City
2
2
4
9
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
2
1
4
10
Atletico Madrid
Atletico Madrid
2
3
3
11
Newcastle United
Newcastle United
2
3
3
12
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
3
3
13
FC Brügge
FC Brügge
2
2
3
13
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
2
3
15
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2
0
3
16
FC Barcelona
FC Barcelona
2
0
3
17
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
3
18
Chelsea FC
Chelsea FC
2
-1
3
19
SSC Neapel
SSC Neapel
2
-1
3
20
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
2
-2
3
21
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-3
3
22
Atalanta BC
Atalanta BC
2
-3
3
23
Juventus Turin
Juventus Turin
2
0
2
24
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
2
0
2
25
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal CF
Villarreal CF
2
-1
1
27
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
2
-2
1
28
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
2
-2
1
29
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
2
-2
1
30
AS Monaco
AS Monaco
2
-3
1
31
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
2
-3
1
32
Pafos FC
Pafos FC
2
-4
1
33
SL Benfica
SL Benfica
2
-2
0
34
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
2
-5
0
35
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
2
-6
0
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
2
-8
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Arsenal
Arsenal
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
