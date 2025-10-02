Barcelona verliert in der Königsklasse gegen PSG 0:1. Trainer Hansi Flick gerät deswegen unter Druck, der Deutsche bleibt aber kämpferisch.

1/5 Der FC Barcelona verliert mit 1:2 gegen PSG in der Champions League. Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts Barcelona verliert gegen PSG in der Champions League, Kritik folgt

Französische und spanische Medien kritisieren Barças instabile Defensive

Trainer Hansi Flick steht nach der 1:2-Niederlage unter Druck

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Der FC Barcelona verliert in der zweiten Champions-League-Runde gegen PSG. Es ist nicht der Abend der Katalanen – nun werden sie mit Kritik konfrontiert.

Die französische Sportzeitung «L’Équipe» macht vor allem die instabile Barça-Defensive für die Niederlage verantwortlich. Das Team vermittle «den Eindruck einer gespaltenen Mannschaft – ein Gefühl, das schon unter Xavi Hernandez spürbar war».

Realitätscheck für Barça

Das Team von Hansi Flick war mit dem Anspruch in die Champions-League-Saison gestartet, sich als ernsthafter Titelanwärter zu positionieren. Dies gelingt ihnen aber nicht. Gegen ein starkes PSG war Barça über weite Strecken klar unterlegen.

Wie die spanische Zeitung «Marca» berichtet, «erlitt Barcelona einen Rückschlag. Nicht, dass sie ein schlechtes Spiel abgeliefert hätten, aber sie waren der Mannschaft von Luis Enrique ausgeliefert. Eine Niederlage, die Barcelona wehtat, weil sie den enormen Optimismus dämpfte, der zuvor gespürt worden war.» Das Spiel sei ein Realitätscheck gewesen.

Flick unter Druck

Nach der Niederlage steht Barça-Trainer Hansi Flick bereits unter Druck. Die Zeitung «As» urteilt: «Das Team von PSG machte die Katalanen zunichte.» Zwar versucht der Deutsche, mit einem Dreifachwechsel das Spiel noch zu drehen, jedoch ohne Wirkung. Weder Lewandowski noch Casado oder Balde konnten nach ihrer Einwechslung das Spiel entscheidend beeinflussen.

Nach dem Spiel äussert sich Flick enttäuscht, aber kämpferisch: «Ich glaube an mein Team, und wir hatten nicht unseren besten Tag. Wir werden härter arbeiten, um das beste Level zu erreichen, das ist Fussball. Wir haben heute verloren, aber wir werden uns bemühen, zurückzukehren. Wir müssen trainieren und arbeiten».

Ob Barça eine Reaktion auf die Niederlage zeigen kann, wird sich am kommenden Sonntag im LaLiga-Duell gegen den FC Sevilla zeigen.