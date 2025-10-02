DE
FR
Abonnieren

«Sie waren PSG ausgeliefert»
Barça sieht sich nach Niederlage Kritik ausgesetzt

Barcelona verliert in der Königsklasse gegen PSG 0:1. Trainer Hansi Flick gerät deswegen unter Druck, der Deutsche bleibt aber kämpferisch.
Publiziert: vor 6 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Der FC Barcelona verliert mit 1:2 gegen PSG in der Champions League.
Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts

  • Barcelona verliert gegen PSG in der Champions League, Kritik folgt
  • Französische und spanische Medien kritisieren Barças instabile Defensive
  • Trainer Hansi Flick steht nach der 1:2-Niederlage unter Druck
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Der FC Barcelona verliert in der zweiten Champions-League-Runde gegen PSG. Es ist nicht der Abend der Katalanen – nun werden sie mit Kritik konfrontiert.

Die französische Sportzeitung «L’Équipe» macht vor allem die instabile Barça-Defensive für die Niederlage verantwortlich. Das Team vermittle «den Eindruck einer gespaltenen Mannschaft – ein Gefühl, das schon unter Xavi Hernandez spürbar war».

Realitätscheck für Barça

Das Team von Hansi Flick war mit dem Anspruch in die Champions-League-Saison gestartet, sich als ernsthafter Titelanwärter zu positionieren. Dies gelingt ihnen aber nicht. Gegen ein starkes PSG war Barça über weite Strecken klar unterlegen.

Mehr Champions League
Sorgenkinder, Enttäuschungen und eine grosse Überraschung
Zweite Runde der Königsklasse
Sorgenkinder, Enttäuschungen und eine grosse Überraschung

Wie die spanische Zeitung «Marca» berichtet, «erlitt Barcelona einen Rückschlag. Nicht, dass sie ein schlechtes Spiel abgeliefert hätten, aber sie waren der Mannschaft von Luis Enrique ausgeliefert. Eine Niederlage, die Barcelona wehtat, weil sie den enormen Optimismus dämpfte, der zuvor gespürt worden war.» Das Spiel sei ein Realitätscheck gewesen.

Flick unter Druck

Nach der Niederlage steht Barça-Trainer Hansi Flick bereits unter Druck. Die Zeitung «As» urteilt: «Das Team von PSG machte die Katalanen zunichte.» Zwar versucht der Deutsche, mit einem Dreifachwechsel das Spiel noch zu drehen, jedoch ohne Wirkung. Weder Lewandowski noch Casado oder Balde konnten nach ihrer Einwechslung das Spiel entscheidend beeinflussen.

Nach dem Spiel äussert sich Flick enttäuscht, aber kämpferisch: «Ich glaube an mein Team, und wir hatten nicht unseren besten Tag. Wir werden härter arbeiten, um das beste Level zu erreichen, das ist Fussball. Wir haben heute verloren, aber wir werden uns bemühen, zurückzukehren. Wir müssen trainieren und arbeiten».

Ob Barça eine Reaktion auf die Niederlage zeigen kann, wird sich am kommenden Sonntag im LaLiga-Duell gegen den FC Sevilla zeigen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
Real Madrid
2
6
6
3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2
5
6
4
Inter Mailand
Inter Mailand
2
5
6
5
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
6
Qarabag FK
Qarabag FK
2
3
6
7
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
2
3
4
8
Manchester City
Manchester City
2
2
4
9
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
2
1
4
10
Atletico Madrid
Atletico Madrid
2
3
3
11
Newcastle United
Newcastle United
2
3
3
12
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
3
3
13
FC Brügge
FC Brügge
2
2
3
13
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
2
3
15
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2
0
3
16
FC Barcelona
FC Barcelona
2
0
3
17
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
3
18
Chelsea FC
Chelsea FC
2
-1
3
19
SSC Neapel
SSC Neapel
2
-1
3
20
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
2
-2
3
21
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-3
3
22
Atalanta BC
Atalanta BC
2
-3
3
23
Juventus Turin
Juventus Turin
2
0
2
24
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
2
0
2
25
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal CF
Villarreal CF
2
-1
1
27
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
2
-2
1
28
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
2
-2
1
29
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
2
-2
1
30
AS Monaco
AS Monaco
2
-3
1
31
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
2
-3
1
32
Pafos FC
Pafos FC
2
-4
1
33
SL Benfica
SL Benfica
2
-2
0
34
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
2
-5
0
35
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
2
-6
0
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
2
-8
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
FC Barcelona
FC Barcelona
Champions League
Champions League
Sevilla
Sevilla
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Champions League
        Champions League
        Sevilla
        Sevilla
        LaLiga
        LaLiga