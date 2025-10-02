Nach zwei Spieltagen in der Champions League zeigt sich ein gemischtes Bild. Während Bayern München, Real Madrid und PSG stark starten, kämpfen andere Teams wie Leverkusen und Juventus Turin mit Schwierigkeiten. Überraschend gut schneidet dafür Karabach ab.

Leverkusen und Juventus enttäuschen in Champions League, Karabach überrascht

Dortmund und Liverpool zeigen Schwächen trotz guter Punkteausbeute

Nach zwei gespielten Runden in der Champions League zeichnet sich so langsam ein erstes Bild ab. Während unter anderem Bayern München, Real Madrid und PSG vorne wegmarschieren, gibt es auch einige Teams, die man weiter vorne erwartet hätte.

Die Sorgenkinder

So ist Leverkusen aktuell nicht einmal auf einem Playoff-Platz für die Achtelfinals. Zum Auftakt gegen das ebenfalls in der Krise steckende Kopenhagen gab es ein 2:2. Allerdings schoss die Werkself den Ausgleich erst in der Nachspielzeit. Gegen Eindhoven führt Leverkusen, schafft es aber nicht, die Führung zu verteidigen, wieder nur ein Remis.

Es passt zum Gesamtbild der Leverkusener Saison bislang. Bereits nach dem zweiten Spieltag in der Bundesliga wurde Trainer Erik ten Hag entlassen. Für ihn hat der ehemalige dänische Nati-Trainer Kasper Hjulmand übernommen. Immerhin ist es ihm gelungen, das Team etwas zu stabilisieren. Seit seinem Amtsantritt hat Leverkusen kein Spiel mehr verloren – aber auch nur zweimal gewonnen.

Anders sieht die Lage bei Juventus Turin aus. Das Team von Igor Tudor ist stark in der Liga gestartet, liegt nur einen Punkt hinter Tabellenführer Milan und ist in der Serie A noch ungeschlagen. Allerdings kann die Alte Dame die Leistung nicht in die Champions League übertragen. Man muss Juve aber zugestehen, dass sie Nehmerqualitäten beweisen.

Gegen Dortmund sind die Turiner bis zur Nachspielzeit mit 2:4 hinten gelegen. Dank zwei späten Toren können sie sich über einen Punkt freuen. Ähnlich sieht es gegen Villareal aus. Auch dort liegen sie lange zurück, schiessen aber zwei Tore. Doch zum Sieg reicht es nicht, weil der Ex-Basler Renato Veiga kurz vor Schluss wieder ausgleicht. So stehen die Bianconeri nach zwei Spielen mit zwei Punkten da.

Die Überraschung

Karabach überrascht auch am zweiten Spieltag der Königsklasse. Die Aserbaidschaner zeigen gegen Kopenhagen eine starke Leistung und gewinnen das Spiel verdient mit 2:0. Am ersten Spieltag hat man sich gegen Benfica von einem 0:2-Rückstand nicht verunsichern lassen und das Spiel in Portugal noch gedreht.

So ist Karabach eines von sechs Teams, dass noch die Weisse Weste wahrt – definitiv eine Überraschung. Doch das Restprogramm hat es noch in sich. Bilbao, Chelsea, Ajax, Napoli, Frankfurt und Liverpool sind noch die restlichen Gegner. Wenn sie aber weiterhin mutig auftreten, könnte es bei der zweiten CL-Teilnahme überhaupt mit dem Achtelfinal klappen.

Da geht noch mehr

Zugegeben, die Punkteausbeute der Dortmunder ist nicht schlecht: Vier Zähler aus zwei Partien lassen sich sehen. Allerdings muss die Art und Weise dem BVB zu denken geben. Das Spiel gegen Juve müssen die Deutschen eigentlich gewinnen. Und gegen Bilbao zittert der BVB lange, ehe man mit zwei Toren in der Schlussphase den Deckel drauf macht. Das sieht auch Julian Brandt im Interview bei Blue nach dem Sieg gegen Bilbao so: «Wir haben den Türspalt für Athletic schon offen gelassen. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, kommen aus der Kabine und machen das 2:0. Wir hätten aber mit dem Ballbesitz und den Räumen, die wir hatten, das dritte machen sollen, um Schicht im Schacht zu machen. Das ist uns nicht gelungen, deshalb wurde es ein bisschen stressig und sorgte für Chaos.»

Auch Liverpool muss nach der 0:1-Niederlage gegen Galatasaray Istanbul über die Bücher. Im letzten Jahr hat man die Gruppenphase auf dem ersten Platz beendet. Dieses Jahr hat das Team von Trainer Arne Slot grosse Investitionen getätigt. Doch die Transfers von Florian Wirtz, Alexander Isak und Hugo Ekitiké konnten sich bislang in der Champions League noch nicht auszeichnen. Als Trostpflaster führt man immerhin in der Premier League die Tabelle an.