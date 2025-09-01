Gerade mal zwei Monate nach seiner Ankunft, ist Erik ten Hag seinen Job bei Bayer Leverkusen bereits wieder los.

1/4 Muss Leverkusen bereits wieder verlassen: Erik ten Hag. Foto: keystone-sda.ch

Das ging fix. Seit dem 1. Juli im Amt, wird Erik ten Hag am 1. September schon wieder entlassen. Nach gerade einmal drei Pflichtspielen trauen die Leverkusen-Bosse dem Holländer nicht mehr zu, den Umbruch in Leverkusen noch erfolgreich zu gestalten. Dies gibt der Klub am Montagmittag bekannt.

«Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Niemand hat sich diesen Schritt gewünscht», wird Sportchef Simon Rolfes in der Medienmitteilung zitiert: «Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden kann.» In Leverkusen sei man trotz Umbruch von der Qualität des Kaders überzeugt und wolle die nächsten Schritte der Entwicklung «in neuer Konstellation» machen.

Mit der Trennung nach dem 2. Spieltag sorgt Leverkusen für ein Novum in der Bundesliga: Noch nie wurde ein vor der Saison neu verpflichteter Trainer dermassen schnell wieder entlassen. «Eine Trennung zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist schmerzhaft, aber sie war aus unserer Sicht notwendig», spricht Geschäftsführer Fernando Carro den unglücklichen Aspekt an. «Unser Anspruch ist es nach wie vor, die gesteckten Saisonziele zu erreichen – dafür braucht es die bestmöglichen Bedingungen auf allen Ebenen und im gesamten Lizenzbereich.»

Wunschlösung war nicht verfügbar

Das Engagement von Ten Hag stand nie unter einem guten Stern. Die Ausgangslage war nach den zahlreichen Abgängen von Leistungsträgern ohnehin eine komplizierte. Und die Wunschlösung der Bayer-Bosse war er nie. Wochenlang hatten diese mit Serie-A-Klub Como und dessen Coach Cesc Fàbregas verhandelt. Weil dieser aber selbst Anteile am Serie-A-Klub besitzt, wollte er es sich mit der Klubführung in Como nicht verscherzen und ein Leverkusen-Wechsel zerschlug sich.

Erst als Leverkusen bei der Suche nach einem Nachfolger für Erfolgscoach Xabi Alonso die Zeit ausging, kam der Holländer zum Handkuss, genoss offenbar aber nie viel Kredit – und wird zur Rekord-Entlassung in der deutschen Bundesliga. Wer ten Hag beerbt, ist noch nicht klar. Vorerst leitet Assistent Rogier Meijer die Trainings.