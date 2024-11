1/7 Harry Kane holte mit seinen Bayern nur drei Punkte aus den ersten drei Champions-League-Spielen. Die Top 8 werden ein schwieriges Unterfangen. Foto: imago/Kirchner-Media

Carlo Steiner Praktikant Sport

Drei Runden sind in der Champions League, die erstmals im neuen Modus ausgetragen wird, gespielt. Einige Top-Klubs stehen aber bereits mächtig unter Druck. Was muss passieren, dass tatsächlich ein Grosser wie zum Beispiel PSG, Bayern, Milan, Atletico oder Leipzig auf der Strecke bleibt?

Die Vorrunde wird seit dieser Saison nicht mehr mit 32 Teams in acht Vierergruppen gespielt, sondern mit 36 Mannschaften in einer Liga. Jedes Team spielt gegen acht verschiedene Gegner – gegen je zwei aus jedem der vier Lostöpfe – jeweils einmal. Die besten acht Teams qualifizieren sich direkt für den Achtelfinal, die Plätze neun bis 24 müssen eine vorgelagerte Playoff-Runde überstehen. In der K.o.-Phase werden wie gewohnt Hin- und Rückspiele ausgetragen.

Bereits im Vorfeld des Wettbewerbs haben Datenanalysten mithilfe von Supercomputern versucht, den Ausgang der Liga vorherzusagen. Laut der Simulation des Wettanbieters «Grosvenor Sports» reichen für einen Platz unter den Top 24 neun Punkte – für die Top 8 braucht es 17 Punkte. Auch wenn man diese Daten trotz wissenschaftlicher Methodik mit Vorsicht geniessen muss, geben sie dennoch einen Anhaltspunkt zur enttäuschenden Lage einiger Favoriten.

Bayern München

Der deutsche Rekordmeister hat nach dem furiosen 9:2-Sieg zum Auftakt gegen Dinamo Zagreb zwei Niederlagen gegen Aston Villa und Barcelona erlitten. Es folgen noch fünf Spiele gegen Benfica Lissabon (Heim), PSG (Auswärts), Schachtar Donezk (A), Feyenoord Rotterdam (A) und Bratislava (H). Ausser gegen PSG sind die Bayern gegen alle Teams der klare Favorit. Trotzdem könnte es mit 12 Punkten aus diesen Partien und einer Niederlage in Paris eng werden mit der direkten Achtelfinal-Quali. Ein Ausscheiden kann aber mit Blick auf das machbare Restprogramm wohl ausgeschlossen werden.

PSG

Die Franzosen haben laut dem Datenlieferanten «Opta Sports» den schwierigsten Spielplan aller 36 Team zugelost bekommen. Mit einer Niederlage gegen Arsenal, einem Sieg gegen Girona und einem enttäuschenden Punkt zu Hause gegen Eindhoven sind die Pariser nicht wunschgemäss aus den Startlöchern gekommen. Mit vier Punkten geht die Mannschaft in die schwierigen Spiele gegen Atletico (H), Bayern (A), Salzburg (A), ManCity (H) und Stuttgart (A). Erschwerend kommt hinzu, dass man gegen die auf dem Papier unterlegenen Salzburger und Stuttgarter in der Fremde antreten muss. Die fürs Weiterkommen wohl notwendigen fünf Punkte sind somit kein Selbstläufer. Ein Abschluss unter den Top 8 ist bereits sehr unwahrscheinlich.

Die Spiele der 3. CL-Runde Dienstag, 5. November 18.45 Uhr PSV Eindhoven – Girona FC



Slovan Bratislava – Dinamo Zagreb 21 Uhr Borussia Dortmund – Sturm Graz



Liverpool – Bayer Leverkusen



Real Madrid – AC Milan



Celtic Glasgow – RB Leipzig Lille OSC – Juventus Sporting – Manchester City Bologna – AS Monaco Mittwoch, 6. November 18.45 Uhr Brügge - Aston Villa Schachtar Donezk – YB 21 Uhr Bayern München – Benfica Inter Mailand – Arsenal



PSG – Atlético Madrid



Feyenoord – Salzburg



Roter Stern Belgrad – Barcelona Sparta Prag – Brest



Atletico Madrid

Der Finalist von 2016 und 2014 hat bisher nur das Startspiel gegen Leipzig gewonnen. Es folgten zwei empfindliche Niederlagen gegen Benfica (0:4) und Lille (1:3). In den Spielen gegen PSG (A), Sparta Prag (A), Bratislava (H), Leverkusen (H), und Salzburg (A) müssen dringend Punkte her – mindestens sechs. Das sollte mit Blick auf den Spielplan machbar sein. Für die Top 8 dürfte es indes nicht reichen.

Milan

Der siebenmalige Meistercup- und CL-Sieger holte bisher nur gegen Brügge drei Punkte, gegen Liverpool und Leverkusen setzte es zuvor zwei Niederlagen ab. Die Spiele gegen Real Madrid (A), Bratislava (A), Roter Stern Belgrad (H), Girona (H) und Zagreb (A) stehen noch aus. Die für die Playoffs notwendigen Punkte werden die Rossoneri aber aller Voraussicht doch noch holen. Der Zug in die Top 8 ist wohl bereits abgefahren.

Leipzig

Ob der 2009 vom Getränkehersteller Red Bull gegründete Verein als Top-Klub gilt, sei dahingestellt. Fakt ist: Das Team schnitt in der Bundesliga seit dem Aufstieg 2016 nie schlechter als auf Rang sechs ab und qualifizierte sich in sieben von acht Saisons für die Königsklasse. Neben drei Achtelfinals erreichte man dort 2020 sogar den Halbfinal. In der aktuellen Saison konnte man gegen die starken Gegner zum Auftakt nicht punkten. Gegen Atletico, Juventus und Liverpool gab es drei Niederlagen. Die Sachsen stehen mit dem Rücken zur Wand. Trotzdem ist in den Partien gegen Celtic Glasgow (A), Inter Mailand (A), Aston Villa (H), Sporting Lissabon (H) und Sturm Graz (A) die Quali für die Playoffs allemal noch möglich.