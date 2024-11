Xabi Alonso trifft in der Champions League am Dienstag zum ersten Mal überhaupt auf seinen Ex-Klub Liverpool. Nati-Captain Granit Xhaka will dabei seinen ersten Sieg gegen die Reds überhaupt – und dabei aber noch die Stimmung geniessen.

Xhaka will an der Anfield Road besondere Premiere feiern

1/8 An der Anfield Road hatte Granit Xhaka bisher hartes Brot zu kauen. Foto: keystone-sda.ch

Nicolas Horni Sportredaktor

Von 2016 bis 2023 lief Nati-Captain Granit Xhaka im Dress des FC Arsenal auf, gastierte in dieser Zeit achtmal an der berühmten Anfield Road. Nur: Xhakas Bilanz in der englischen Industriestadt ist ernüchternd. Fünfmal verlor er, dreimal gabs immerhin ein Unentschieden – einen Sieg gabs nicht.

Am Dienstagabend trifft Xhaka nun mit Bayer Leverkusen zum ersten Mal seit Anfang April 2023 wieder auf den FC Liverpool – und ist trotz mauer Bilanz optimistisch. «Wir wissen natürlich, wie viel Qualität der Gegner hat, aber wir müssen uns nicht verstecken», meint Xhaka vor dem Spiel – und hat dann aber noch einen weiteren Wunsch für sich und seine Teamkollegen: «Es ist Champions League am Abend in Liverpool. Erst einmal müssen wir das geniessen.»

Alonso hält sich vor emotionaler Rückkehr noch bedeckt

Geniessen dürfte auch Xhakas Chef Xabi Alonso den Besuch im Nordwesten Englands. Fünf Jahre lang dirigierte der Baske das Mittelfeld der Reds, steuerte beim Wunder-Comeback im Champions-League-Final 2005 einst auch ein Tor bei.

Im Sommer 2009 verliess er England in Richtung Madrid und trifft nun erstmals überhaupt in seiner Laufbahn auf seinen Ex-Klub. Bisher wollte Alonso nicht gross über das erste Spiel an der Anfield Road seit 15 Jahren reden. «Champions League zu spielen in Anfield – das ist schwer zu toppen», liess er sich der Deutschen Presse-Agentur gegenüber dann doch noch entlocken.

Arne Slot übertrumpft alle Liverpool-Trainer

Schon im Sommer hätte es zu einer Rückkehr Alonsos nach Liverpool kommen können. Nach dem Abschied von Jürgen Klopp war der Klub auf Trainersuche, fragte diversen Medienberichten zufolge auch Alonso an. Dieser winkte ab, Liverpool holte Arne Slot und spielt unter diesem äusserst erfolgreichen Fussball.

15 Spiele stand der Holländer bisher an der Seitenlinie. Und die Bilanz lässt sich sehen, nur gerade zweimal liess man Punkte (Niederlage gegen Nottingham Forest, Unentschieden gegen Arsenal) liegen. Slot darf so den besten Saisonstart aller Liverpool-Trainer der Geschichte bejubeln.

Im dritten Champions-League-Spiel in dieser Saison strebt der Premier-League-Tabellenführer nun den nächsten Sieg an. Etwas, was Granit Xhaka und Xabi Alonso bei ihrer Rückkehr an die Anfield Road tunlichst vermeiden wollen.

