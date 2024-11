1/5 Gregor Kobel verpasst das CL-Spiel gegen Sturm Graz. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Gregor Kobel verpasst auch das Spiel in der Champions League

Der Nati-Goalie laboriert nach Pokal-Aus an Hüft- und Oberschenkelbeschwerden

Auch sonst plagen Borussia Dortmund Personalsorgen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicolas Horni Sportredaktor

Bittere Neuigkeiten für Gregor Kobel (26) und Borussia Dortmund: Der Nati-Goalie muss für das Champions-League-Duell mit Sturm Graz wegen Hüftproblemen Forfait geben. Kobel litt bereits nach dem bitteren Pokal-Aus am vergangenen Dienstag unter Hüft- und Oberschenkelbeschwerden, verpasste daraufhin das Bundesliga-Topspiel gegen Red Bull Leipzig am letzten Samstag. Gegen Graz wird Kobel wie schon am Wochenende von Ersatzgoalie Alexander Meyer (33) vertreten.

«Alex Meyer hat einen aussergewöhnlichen Charakter. Er ist extrem beliebt. Er ist ein fantastischer Torwart, ein super Fussballer», lobte Trainer Nuri Sahin (36) den Kobel-Ersatz am Montag.

Gross freuen über Kobels Ersatzmann kann sich Sahin aber nicht. Denn der ehemalige Dortmund-Spieler hat bei der Pressekonferenz vor dem CL-Duell noch diverse weitere Negativnachrichten zu überbringen.

Sechs weitere Stars fallen fix aus

Den BVB plagen neben Kobel noch diverse weitere Personalsorgen, so werden «einige Plätze freibleiben», kündigte Sahin selbst am Montag bereits an. So fallen mit Yan Couto (Muskelverletzung am Gesäss), Niklas Süle (Syndesmoseverletzung), Giovanni Reyna (Leistenverletzung), Julien Duranville und Karim Adeyemi (beide Muskelverletzung im Oberschenkel) und Julian Ryerson (Adduktorenprobleme) gleich sechs weitere Spieler sicher aus. Bei Innenverteidiger Waldemar Anton werde es ein «Wettlauf gegen die Zeit».

Immerhin wird Sahin am Dienstag wohl auf die angeschlagenen Sabitzer, Bensebaini und Nmecha zurückgreifen können.